https://sarabic.ae/20260708/الاتحاد-المصري-يصدر-بيانا-بعد-خروج-الفراعنة-من-المونديال-1115049202.html
الاتحاد المصري يصدر بيانا بعد خروج "الفراعنة" من المونديال
الاتحاد المصري يصدر بيانا بعد خروج "الفراعنة" من المونديال
سبوتنيك عربي
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمسكه بالدفاع عن حقوق منتخب بلاده بعد "الظلم التحكيمي" الذي تعرض له أمام الأرجنتين. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T13:54+0000
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وكان المنتخب المصري قد ودّع نهائيات كأس العالم بسيناريو درامي مثير وحزين، إثر خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في دور الـ16 لكأس العالم.وذكر الاتحاد المصري في بيانه المنشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هناك حالة من الاستياء الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الأمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".وشدد الاتحاد على تمسكه بحقوق المنتخب الوطني المصري، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة.وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.
https://sarabic.ae/20260706/مدرب-مصر-يدعو-إلى-استثمار-كأس-العالم-للمطالبة-بحق-الفلسطينيين-في-الحياة--1115001577.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني, الأخبار
رياضة, منتخب مصر الوطني, الأخبار
الاتحاد المصري يصدر بيانا بعد خروج "الفراعنة" من المونديال
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمسكه بالدفاع عن حقوق منتخب بلاده بعد "الظلم التحكيمي" الذي تعرض له أمام الأرجنتين.
وكان المنتخب المصري قد ودّع نهائيات كأس العالم بسيناريو درامي مثير وحزين، إثر خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في دور الـ16 لكأس العالم.
وذكر الاتحاد المصري في بيانه المنشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هناك حالة من الاستياء الشديد من الأداء التحكيمي
في مباراة الأمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".
وشدد الاتحاد على تمسكه بحقوق المنتخب الوطني المصري، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة.
وأشار بيان الاتحاد المصري لكرة القدم أنه "رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه لاعبونا سيظل قائما، بعد أن أظهروا التزاما وروحا قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية".
وكان منتخب مصر
قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.