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https://sarabic.ae/20260708/حسام-حسن-وزيكو-يهاجمان-التحكيم-بعد-وداع-مصر-كأس-العالم-المباراة-كانت-موجهة-1115029359.html
حسام حسن وزيكو يهاجمان التحكيم بعد وداع مصر كأس العالم: المباراة كانت موجهة
حسام حسن وزيكو يهاجمان التحكيم بعد وداع مصر كأس العالم: المباراة كانت موجهة
سبوتنيك عربي
شن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، والمهاجم مصطفى زيكو، هجوماً لاذعاً على طاقم التحكيم عقب خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T00:00+0000
2026-07-08T00:23+0000
حسام حسن
منتخب مصر الوطني
كأس العالم 2026
منتخب الأرجنتين
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وكان المنتخب المصري قد تقدم بهدفين دون رد، قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني ويقلب النتيجة إلى 3-2، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، خاصة بعد إلغاء هدف لزيكو عقب مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة.وعقب اللقاء، اتهم مصطفى زيكو الحكم بالانحياز، قائلاً إن قراراته كانت ظالمة منذ بداية المباراة، وأضاف أن منتخب مصر لم يُمنح فرصة عادلة للفوز، معتبراً أن اللقاء بدا وكأنه "موجه"، وهنأ الأرجنتين ساخراً على ما وصفه بـ"لقب جديد لكأس العالم".وأشار زيكو إلى أن فريقه كان متقدماً بهدفين، لكن سلسلة القرارات التحكيمية ساعدت على تغيير مجريات اللقاء، مؤكداً أنه كان سيتقبل الخسارة لو جاءت نتيجة تفوق المنافس فقط، بعيداً عن الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل.من جانبه، كرر حسام حسن الانتقادات ذاتها خلال المؤتمر الصحفي، مؤكداً أن منتخب مصر لم يحظ بالاحترام أو اللعب النظيف، وأن الضغوط التي مورست على الحكم صبت في مصلحة المنتخب الأرجنتيني، بحسب تعبيره.وأضاف مدرب الفراعنة أنه غير مقتنع بما جرى في المباراة، واصفاً التحكيم بأنه غير عادل، ومؤكداً أن قرارات الحكم أهدرت مجهود منتخب بأكمله، وختم تصريحاته بالقول إن البطولة "تتجه نحو الأرجنتين".
https://sarabic.ae/20260707/منتخب-مصر-يودع-كأس-العالم-2026-1115025645.html
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حسام حسن, منتخب مصر الوطني, كأس العالم 2026, منتخب الأرجنتين
حسام حسن, منتخب مصر الوطني, كأس العالم 2026, منتخب الأرجنتين

حسام حسن وزيكو يهاجمان التحكيم بعد وداع مصر كأس العالم: المباراة كانت موجهة

00:00 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 00:23 GMT 08.07.2026)
© AP Photo / Matilde Campodonico حسام حسن مدرب المصري
حسام حسن مدرب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Matilde Campodonico
تابعنا عبر
شن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، والمهاجم مصطفى زيكو، هجوماً لاذعاً على طاقم التحكيم عقب خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم، معتبرين أن قرارات الحكم كان لها تأثير مباشر في تغيير مسار المباراة.
وكان المنتخب المصري قد تقدم بهدفين دون رد، قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني ويقلب النتيجة إلى 3-2، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، خاصة بعد إلغاء هدف لزيكو عقب مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة.
كما اعترض لاعبو المنتخب المصري والجهاز الفني على عدم احتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح، بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء قبل دقائق من تسجيل إنزو فرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، وهو ما أثار غضباً كبيراً على مقاعد البدلاء، انتهى بطرد أحد أفراد الجهاز الفني.
وعقب اللقاء، اتهم مصطفى زيكو الحكم بالانحياز، قائلاً إن قراراته كانت ظالمة منذ بداية المباراة، وأضاف أن منتخب مصر لم يُمنح فرصة عادلة للفوز، معتبراً أن اللقاء بدا وكأنه "موجه"، وهنأ الأرجنتين ساخراً على ما وصفه بـ"لقب جديد لكأس العالم".
وأشار زيكو إلى أن فريقه كان متقدماً بهدفين، لكن سلسلة القرارات التحكيمية ساعدت على تغيير مجريات اللقاء، مؤكداً أنه كان سيتقبل الخسارة لو جاءت نتيجة تفوق المنافس فقط، بعيداً عن الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل.
منتخب مصر في مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
مجتمع
منتخب مصر يودع كأس العالم 2026
أمس, 18:21 GMT
من جانبه، كرر حسام حسن الانتقادات ذاتها خلال المؤتمر الصحفي، مؤكداً أن منتخب مصر لم يحظ بالاحترام أو اللعب النظيف، وأن الضغوط التي مورست على الحكم صبت في مصلحة المنتخب الأرجنتيني، بحسب تعبيره.
وأضاف مدرب الفراعنة أنه غير مقتنع بما جرى في المباراة، واصفاً التحكيم بأنه غير عادل، ومؤكداً أن قرارات الحكم أهدرت مجهود منتخب بأكمله، وختم تصريحاته بالقول إن البطولة "تتجه نحو الأرجنتين".
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