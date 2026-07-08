https://sarabic.ae/20260708/حسام-حسن-وزيكو-يهاجمان-التحكيم-بعد-وداع-مصر-كأس-العالم-المباراة-كانت-موجهة-1115029359.html

حسام حسن وزيكو يهاجمان التحكيم بعد وداع مصر كأس العالم: المباراة كانت موجهة

حسام حسن وزيكو يهاجمان التحكيم بعد وداع مصر كأس العالم: المباراة كانت موجهة

سبوتنيك عربي

شن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، والمهاجم مصطفى زيكو، هجوماً لاذعاً على طاقم التحكيم عقب خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T00:00+0000

2026-07-08T00:00+0000

2026-07-08T00:23+0000

حسام حسن

منتخب مصر الوطني

كأس العالم 2026

منتخب الأرجنتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103545/90/1035459093_0:0:2676:1506_1920x0_80_0_0_ac261d003a0e58878c376491d165c6b1.jpg

وكان المنتخب المصري قد تقدم بهدفين دون رد، قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني ويقلب النتيجة إلى 3-2، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، خاصة بعد إلغاء هدف لزيكو عقب مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة.وعقب اللقاء، اتهم مصطفى زيكو الحكم بالانحياز، قائلاً إن قراراته كانت ظالمة منذ بداية المباراة، وأضاف أن منتخب مصر لم يُمنح فرصة عادلة للفوز، معتبراً أن اللقاء بدا وكأنه "موجه"، وهنأ الأرجنتين ساخراً على ما وصفه بـ"لقب جديد لكأس العالم".وأشار زيكو إلى أن فريقه كان متقدماً بهدفين، لكن سلسلة القرارات التحكيمية ساعدت على تغيير مجريات اللقاء، مؤكداً أنه كان سيتقبل الخسارة لو جاءت نتيجة تفوق المنافس فقط، بعيداً عن الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل.من جانبه، كرر حسام حسن الانتقادات ذاتها خلال المؤتمر الصحفي، مؤكداً أن منتخب مصر لم يحظ بالاحترام أو اللعب النظيف، وأن الضغوط التي مورست على الحكم صبت في مصلحة المنتخب الأرجنتيني، بحسب تعبيره.وأضاف مدرب الفراعنة أنه غير مقتنع بما جرى في المباراة، واصفاً التحكيم بأنه غير عادل، ومؤكداً أن قرارات الحكم أهدرت مجهود منتخب بأكمله، وختم تصريحاته بالقول إن البطولة "تتجه نحو الأرجنتين".

https://sarabic.ae/20260707/منتخب-مصر-يودع-كأس-العالم-2026-1115025645.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حسام حسن, منتخب مصر الوطني, كأس العالم 2026, منتخب الأرجنتين