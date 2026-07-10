https://sarabic.ae/20260710/فيفا-يطرح-أكثر-من-1200-تذكرة-لنهائي-كأس-العالم-بهذا-السعر-1115113310.html
"فيفا" يطرح أكثر من 1200 تذكرة لنهائي كأس العالم بهذا السعر
"فيفا" يطرح أكثر من 1200 تذكرة لنهائي كأس العالم بهذا السعر
سبوتنيك عربي
طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، أكثر من 1200 تذكرة من الفئة الثانية لحضور نهائي كأس العالم، المقرر إقامته في 19 يوليو/ تموز على ملعب... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:46+0000
2026-07-10T18:46+0000
2026-07-10T18:46+0000
أخبار الفيفا
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg
وأتاح "فيفا" عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع تذاكر اللحظات الأخيرة 1178 مقعدًا موزعة على خمسة أقسام في المدرج العلوي بمحاذاة خط التماس، شملت 282 مقعدًا في القسم 344، و299 مقعدًا في القسم 343، و139 مقعدًا في القسم 335، و443 مقعدًا في القسم 334، إضافة إلى 15 مقعدًا في القسم 333، فيما أظهر الموقع في بعض الفترات نفاد التذاكر، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أمريكية. وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260710/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-لجماهير-الكرة-المصرية-بعد-الخروج-من-كأس-العالم-1115097709.html
https://sarabic.ae/20260710/مكافآت-كأس-العالم-2026-كم-تنال-المنتخبات-المشاركة؟-1115095500.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1712:1284_1920x0_80_0_0_582bb432bb84457ed8dfe9633ca402d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الفيفا, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
أخبار الفيفا, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
"فيفا" يطرح أكثر من 1200 تذكرة لنهائي كأس العالم بهذا السعر
طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، أكثر من 1200 تذكرة من الفئة الثانية لحضور نهائي كأس العالم، المقرر إقامته في 19 يوليو/ تموز على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بسعر يبلغ 7380 دولارًا للتذكرة.