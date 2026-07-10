"فيفا" يطرح أكثر من 1200 تذكرة لنهائي كأس العالم بهذا السعر

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
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الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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ملفات ساخنة
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16:03 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
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https://sarabic.ae/20260710/فيفا-يطرح-أكثر-من-1200-تذكرة-لنهائي-كأس-العالم-بهذا-السعر-1115113310.html
"فيفا" يطرح أكثر من 1200 تذكرة لنهائي كأس العالم بهذا السعر
"فيفا" يطرح أكثر من 1200 تذكرة لنهائي كأس العالم بهذا السعر
سبوتنيك عربي
طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، أكثر من 1200 تذكرة من الفئة الثانية لحضور نهائي كأس العالم، المقرر إقامته في 19 يوليو/ تموز على ملعب... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:46+0000
2026-07-10T18:46+0000
أخبار الفيفا
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وأتاح "فيفا" عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع تذاكر اللحظات الأخيرة 1178 مقعدًا موزعة على خمسة أقسام في المدرج العلوي بمحاذاة خط التماس، شملت 282 مقعدًا في القسم 344، و299 مقعدًا في القسم 343، و139 مقعدًا في القسم 335، و443 مقعدًا في القسم 334، إضافة إلى 15 مقعدًا في القسم 333، فيما أظهر الموقع في بعض الفترات نفاد التذاكر، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أمريكية. وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260710/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-لجماهير-الكرة-المصرية-بعد-الخروج-من-كأس-العالم-1115097709.html
https://sarabic.ae/20260710/مكافآت-كأس-العالم-2026-كم-تنال-المنتخبات-المشاركة؟-1115095500.html
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أخبار الفيفا, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
أخبار الفيفا, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

"فيفا" يطرح أكثر من 1200 تذكرة لنهائي كأس العالم بهذا السعر

18:46 GMT 10.07.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
تابعنا عبر
طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، أكثر من 1200 تذكرة من الفئة الثانية لحضور نهائي كأس العالم، المقرر إقامته في 19 يوليو/ تموز على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بسعر يبلغ 7380 دولارًا للتذكرة.
وأتاح "فيفا" عبر منصته الإلكترونية المخصصة لبيع تذاكر اللحظات الأخيرة 1178 مقعدًا موزعة على خمسة أقسام في المدرج العلوي بمحاذاة خط التماس، شملت 282 مقعدًا في القسم 344، و299 مقعدًا في القسم 343، و139 مقعدًا في القسم 335، و443 مقعدًا في القسم 334، إضافة إلى 15 مقعدًا في القسم 333، فيما أظهر الموقع في بعض الفترات نفاد التذاكر، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أمريكية.
نجم كرة القدم المصرية، محمد صلاح، يصل إلى فندق منتخب مصر في أتلانتا عقب الخروج من كأس العالم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
مجتمع
محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد الخروج من كأس العالم
12:17 GMT
كما طرح الاتحاد الدولي تذاكر مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي، المقررة غدًا السبت على ملعب "آروهيد" بمدينة كانساس سيتي في ولاية ميزوري، بأسعار تراوحت بين 1600 و3995 دولارًا.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
مكافآت كأس العالم 2026... كم تنال المنتخبات المشاركة؟
11:34 GMT
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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