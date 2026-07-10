https://sarabic.ae/20260710/مكافآت-كأس-العالم-2026-كم-تنال-المنتخبات-المشاركة؟-1115095500.html
مكافآت كأس العالم 2026... كم تنال المنتخبات المشاركة؟
مكافآت كأس العالم 2026... كم تنال المنتخبات المشاركة؟
سبوتنيك عربي
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تسليم مكافآت بطولة كأس العالم 2026، حيث سيحصل المنتخب المتوج باللقب على 50 مليون دولار، فيما ينال الوصيف 33 مليون دولار،... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T11:34+0000
2026-07-10T11:34+0000
2026-07-10T11:34+0000
كأس العالم 2026
مونديال 2026
منتخب المغرب لكرة القدم
مصر
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وخصص "فيفا" 19 مليون دولار لكل منتخب يحتل المراكز من الخامس إلى الثامن، و15 مليون دولار للمنتخبات التي تنهي البطولة بين المركزين التاسع والسادس عشر، و11 مليون دولار للفرق التي تحتل المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين، فيما تحصل المنتخبات التي تخرج بين المركزين الثالث والثلاثين والثامن والأربعين على 9 ملايين دولار لكل منها.وفي هذا الإطار، أنهى منتخب المغرب مشاركته في مونديال 2026 بمكاسب مالية بلغت 21.5 مليون دولار، بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي قبل الخسارة أمام منتخب فرنسا. وشملت هذه الحصيلة 19 مليون دولار نظير احتلاله أحد المراكز الثمانية الأولى، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مخصصة لتغطية تكاليف التحضير للمشاركة في البطولة.
https://sarabic.ae/20260710/وداع-المونديال-مدرب-المغرب-يكشف-سبب-الخسارة-أمام-فرنسا-1115093789.html
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كأس العالم 2026, مونديال 2026, منتخب المغرب لكرة القدم, مصر
كأس العالم 2026, مونديال 2026, منتخب المغرب لكرة القدم, مصر
مكافآت كأس العالم 2026... كم تنال المنتخبات المشاركة؟
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تسليم مكافآت بطولة كأس العالم 2026، حيث سيحصل المنتخب المتوج باللقب على 50 مليون دولار، فيما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار، بينما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار.
وخصص "فيفا" 19 مليون دولار لكل منتخب يحتل المراكز من الخامس إلى الثامن، و15 مليون دولار للمنتخبات التي تنهي البطولة بين المركزين التاسع والسادس عشر، و11 مليون دولار للفرق التي تحتل المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين، فيما تحصل المنتخبات التي تخرج بين المركزين الثالث والثلاثين والثامن والأربعين على 9 ملايين دولار لكل منها.
كما يمنح الاتحاد الدولي جميع المنتخبات المشاركة 2.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد والتحضير للبطولة، تضاف إلى المكافآت المستحقة وفقًا للنتائج التي تحققها في المنافسات.
وفي هذا الإطار، أنهى منتخب المغرب مشاركته في مونديال 2026
بمكاسب مالية بلغت 21.5 مليون دولار، بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي قبل الخسارة أمام منتخب فرنسا.
وشملت هذه الحصيلة 19 مليون دولار نظير احتلاله أحد المراكز الثمانية الأولى
، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مخصصة لتغطية تكاليف التحضير للمشاركة في البطولة.