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إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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نبض افريقيا
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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16:35 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
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مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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موزاييك
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https://sarabic.ae/20260710/وداع-المونديال-مدرب-المغرب-يكشف-سبب-الخسارة-أمام-فرنسا-1115093789.html
"وداع المونديال"... مدرب المغرب يكشف سبب الخسارة أمام فرنسا
"وداع المونديال"... مدرب المغرب يكشف سبب الخسارة أمام فرنسا
سبوتنيك عربي
كشف المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي، عن أسباب الخسارة أمام منتخب فرنسا بهدفين وتوديع كأس العالم من دور الثمانية. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T09:47+0000
2026-07-10T09:47+0000
مجتمع
منتخب المغرب لكرة القدم
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رياضة
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وأكد وهبي في مؤتمر صحفي بعد الخسارة أمام فرنسا، مساء الخميس، أن "منتخب فرنسا قوي جدا. لقد واجهناه مرتين في كأس العالم، والكرة الفرنسية رفيعة المستوى والتاريخ يظهر قوتها واستمراريتها".في وقت أبدى المدير الفنى للمنتخب المغربي فخره بلاعبيه وقدرتهم على أن "يصبحوا أقوى" عقب الخروج.وأضاف: "أما المنتخب المغربي، فهو في طور البناء. بعد كأس العالم سيصبح أقوى، والخسارة واردة أمام منتخب بهذا الحجم لكنها تعطينا دافعا للتطور".وتابع محمد وهبي: "نحن مستاؤون لأن مشوارنا توقف هنا ولأننا كنا نرغب في مواصلته، لكنني فخور بما فعلناه وقدمناه من أفكار منذ مارس"، في إشارة إلى استلامه المهمة خلفا لمواطنه وليد الركراكي صاحب الإنجاز التاريخي حينما بلغ نصف النهائي قبل السقوط أمام فرنسا بهدفين في مونديال قطر 2022.وقال وهبي: إن "اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم، كنا نرغب في فعل الكثير بالكرة ولكن يجب أن نعترف بقوة الخصم ومدربه ديدييه ديشامب. قلت لهم يجب أن ترفعوا رؤوسكم بأننا حاولنا وبذلنا كل شيء ويجب أن نواصل ونواجه الانتقادات الموضوعية لأننا نأمل في الذهاب إلى أبعد من ذلك، لدينا أهداف أخرى ويتعين علينا أن نواصل العمل من أجل تحقيقها".وأشار إلى أن منتخب بلاده افتقد "الكثير في المباراة ولم يظهر بمستواه المعهود، فالمنتخب الفرنسي أوقف نسقنا، لكن علينا أن نواصل العمل كي ننجح ولدينا المقومات لذلك".
https://sarabic.ae/20260704/المنتخب-المغربي-يكتسح-نظيره-الكندي-بثلاثية-ويتأهل-إلى-ربع-نهائي-كأس-العالم-2026-1114951049.html
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منتخب المغرب لكرة القدم, الأخبار, رياضة
منتخب المغرب لكرة القدم, الأخبار, رياضة

"وداع المونديال"... مدرب المغرب يكشف سبب الخسارة أمام فرنسا

09:47 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Luca Bruno
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كشف المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي، عن أسباب الخسارة أمام منتخب فرنسا بهدفين وتوديع كأس العالم من دور الثمانية.
وأكد وهبي في مؤتمر صحفي بعد الخسارة أمام فرنسا، مساء الخميس، أن "منتخب فرنسا قوي جدا. لقد واجهناه مرتين في كأس العالم، والكرة الفرنسية رفيعة المستوى والتاريخ يظهر قوتها واستمراريتها".
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المنتخب المغربي يكتسح نظيره الكندي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026
4 يوليو, 19:22 GMT
في وقت أبدى المدير الفنى للمنتخب المغربي فخره بلاعبيه وقدرتهم على أن "يصبحوا أقوى" عقب الخروج.
وأضاف: "أما المنتخب المغربي، فهو في طور البناء. بعد كأس العالم سيصبح أقوى، والخسارة واردة أمام منتخب بهذا الحجم لكنها تعطينا دافعا للتطور".
وتابع محمد وهبي: "نحن مستاؤون لأن مشوارنا توقف هنا ولأننا كنا نرغب في مواصلته، لكنني فخور بما فعلناه وقدمناه من أفكار منذ مارس"، في إشارة إلى استلامه المهمة خلفا لمواطنه وليد الركراكي صاحب الإنجاز التاريخي حينما بلغ نصف النهائي قبل السقوط أمام فرنسا بهدفين في مونديال قطر 2022.
وقال وهبي: إن "اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم، كنا نرغب في فعل الكثير بالكرة ولكن يجب أن نعترف بقوة الخصم ومدربه ديدييه ديشامب. قلت لهم يجب أن ترفعوا رؤوسكم بأننا حاولنا وبذلنا كل شيء ويجب أن نواصل ونواجه الانتقادات الموضوعية لأننا نأمل في الذهاب إلى أبعد من ذلك، لدينا أهداف أخرى ويتعين علينا أن نواصل العمل من أجل تحقيقها".
وأشار إلى أن منتخب بلاده افتقد "الكثير في المباراة ولم يظهر بمستواه المعهود، فالمنتخب الفرنسي أوقف نسقنا، لكن علينا أن نواصل العمل كي ننجح ولدينا المقومات لذلك".
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