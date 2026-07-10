https://sarabic.ae/20260710/وداع-المونديال-مدرب-المغرب-يكشف-سبب-الخسارة-أمام-فرنسا-1115093789.html
"وداع المونديال"... مدرب المغرب يكشف سبب الخسارة أمام فرنسا
"وداع المونديال"... مدرب المغرب يكشف سبب الخسارة أمام فرنسا
سبوتنيك عربي
كشف المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي، عن أسباب الخسارة أمام منتخب فرنسا بهدفين وتوديع كأس العالم من دور الثمانية. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T09:47+0000
2026-07-10T09:47+0000
2026-07-10T09:47+0000
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وأكد وهبي في مؤتمر صحفي بعد الخسارة أمام فرنسا، مساء الخميس، أن "منتخب فرنسا قوي جدا. لقد واجهناه مرتين في كأس العالم، والكرة الفرنسية رفيعة المستوى والتاريخ يظهر قوتها واستمراريتها".في وقت أبدى المدير الفنى للمنتخب المغربي فخره بلاعبيه وقدرتهم على أن "يصبحوا أقوى" عقب الخروج.وأضاف: "أما المنتخب المغربي، فهو في طور البناء. بعد كأس العالم سيصبح أقوى، والخسارة واردة أمام منتخب بهذا الحجم لكنها تعطينا دافعا للتطور".وتابع محمد وهبي: "نحن مستاؤون لأن مشوارنا توقف هنا ولأننا كنا نرغب في مواصلته، لكنني فخور بما فعلناه وقدمناه من أفكار منذ مارس"، في إشارة إلى استلامه المهمة خلفا لمواطنه وليد الركراكي صاحب الإنجاز التاريخي حينما بلغ نصف النهائي قبل السقوط أمام فرنسا بهدفين في مونديال قطر 2022.وقال وهبي: إن "اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم، كنا نرغب في فعل الكثير بالكرة ولكن يجب أن نعترف بقوة الخصم ومدربه ديدييه ديشامب. قلت لهم يجب أن ترفعوا رؤوسكم بأننا حاولنا وبذلنا كل شيء ويجب أن نواصل ونواجه الانتقادات الموضوعية لأننا نأمل في الذهاب إلى أبعد من ذلك، لدينا أهداف أخرى ويتعين علينا أن نواصل العمل من أجل تحقيقها".وأشار إلى أن منتخب بلاده افتقد "الكثير في المباراة ولم يظهر بمستواه المعهود، فالمنتخب الفرنسي أوقف نسقنا، لكن علينا أن نواصل العمل كي ننجح ولدينا المقومات لذلك".
https://sarabic.ae/20260704/المنتخب-المغربي-يكتسح-نظيره-الكندي-بثلاثية-ويتأهل-إلى-ربع-نهائي-كأس-العالم-2026-1114951049.html
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منتخب المغرب لكرة القدم, الأخبار, رياضة
منتخب المغرب لكرة القدم, الأخبار, رياضة
"وداع المونديال"... مدرب المغرب يكشف سبب الخسارة أمام فرنسا
كشف المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي، عن أسباب الخسارة أمام منتخب فرنسا بهدفين وتوديع كأس العالم من دور الثمانية.
وأكد وهبي في مؤتمر صحفي بعد الخسارة أمام فرنسا، مساء الخميس، أن "منتخب فرنسا قوي جدا. لقد واجهناه مرتين في كأس العالم، والكرة الفرنسية رفيعة المستوى والتاريخ يظهر قوتها واستمراريتها".
في وقت أبدى المدير الفنى للمنتخب المغربي فخره بلاعبيه وقدرتهم على أن "يصبحوا أقوى" عقب الخروج.
وأضاف: "أما المنتخب المغربي
، فهو في طور البناء. بعد كأس العالم سيصبح أقوى، والخسارة واردة أمام منتخب بهذا الحجم لكنها تعطينا دافعا للتطور".
وتابع محمد وهبي: "نحن مستاؤون لأن مشوارنا توقف هنا ولأننا كنا نرغب في مواصلته، لكنني فخور بما فعلناه وقدمناه من أفكار منذ مارس"، في إشارة إلى استلامه المهمة خلفا لمواطنه وليد الركراكي صاحب الإنجاز التاريخي حينما بلغ نصف النهائي قبل السقوط أمام فرنسا بهدفين في مونديال قطر 2022.
وقال وهبي: إن "اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم، كنا نرغب في فعل الكثير بالكرة ولكن يجب أن نعترف بقوة الخصم ومدربه ديدييه ديشامب. قلت لهم يجب أن ترفعوا رؤوسكم بأننا حاولنا وبذلنا كل شيء ويجب أن نواصل ونواجه الانتقادات الموضوعية لأننا نأمل في الذهاب إلى أبعد من ذلك، لدينا أهداف أخرى ويتعين علينا أن نواصل العمل من أجل تحقيقها".
وأشار إلى أن منتخب بلاده افتقد "الكثير في المباراة ولم يظهر بمستواه المعهود، فالمنتخب الفرنسي
أوقف نسقنا، لكن علينا أن نواصل العمل كي ننجح ولدينا المقومات لذلك".