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إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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09:00 GMT
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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البرنامج المسائي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
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ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
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خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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شغب في لندن بعد خروج المغرب من مونديال 2026...فيديو
شغب في لندن بعد خروج المغرب من مونديال 2026...فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة إدجوير رود في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الخميس، انتشارًا مكثفًا لقوات مكافحة الشغب، بعد اندلاع مواجهات بين عدد من مشجعي المنتخب المغربي... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباكات بين بعض المشجعين والشرطة، تخللتها عمليات إطلاق نار وألعاب نارية وإلقاء مقذوفات في الشارع، فيما أفادت تقارير بإصابة أحد أفراد الشرطة خلال الاضطرابات.وكان المنتخب المغربي قد ودع البطولة بعد تلقيه هدفين في غضون ست دقائق بالشوط الثاني، ليخسر أمام فرنسا (2-0)، ويخفق في تكرار إنجازه التاريخي في النسخة الماضية عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع."فيفا" يقرر مراجعة الأداء التحكيمي لحكم مباراة مصر والأرجنتينبعد خروج "الدون" وأمريكا... هبوط أسعار تذاكر ربع نهائي المونديال
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أخبار المغرب اليوم, رياضة, أخبار فرنسا , المونديال, مونديال 2026
أخبار المغرب اليوم, رياضة, أخبار فرنسا , المونديال, مونديال 2026

شغب في لندن بعد خروج المغرب من مونديال 2026...فيديو

07:27 GMT 10.07.2026
© Photoأعمال شغب في لندن
أعمال شغب في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Photo
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شهدت منطقة إدجوير رود في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الخميس، انتشارًا مكثفًا لقوات مكافحة الشغب، بعد اندلاع مواجهات بين عدد من مشجعي المنتخب المغربي وعناصر الشرطة، في أعقاب خسارة المغرب أمام فرنسا بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.
وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباكات بين بعض المشجعين والشرطة، تخللتها عمليات إطلاق نار وألعاب نارية وإلقاء مقذوفات في الشارع، فيما أفادت تقارير بإصابة أحد أفراد الشرطة خلال الاضطرابات.
ورغم إقامة المباراة في مدينة بوسطن الأمريكية، امتدت أصداء الخسارة إلى شوارع لندن، حيث تحولت تجمعات بعض المشجعين إلى أعمال شغب استدعت تدخلًا أمنيًا واسعًا لإعادة السيطرة على الوضع.
وكان المنتخب المغربي قد ودع البطولة بعد تلقيه هدفين في غضون ست دقائق بالشوط الثاني، ليخسر أمام فرنسا (2-0)، ويخفق في تكرار إنجازه التاريخي في النسخة الماضية عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع.
"فيفا" يقرر مراجعة الأداء التحكيمي لحكم مباراة مصر والأرجنتين
بعد خروج "الدون" وأمريكا... هبوط أسعار تذاكر ربع نهائي المونديال
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