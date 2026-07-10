https://sarabic.ae/20260710/شغب-في-لندن-بعد-خروج-المغرب-من-مونديال-2026فيديو-1115090215.html
شغب في لندن بعد خروج المغرب من مونديال 2026...فيديو
شغب في لندن بعد خروج المغرب من مونديال 2026...فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة إدجوير رود في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الخميس، انتشارًا مكثفًا لقوات مكافحة الشغب، بعد اندلاع مواجهات بين عدد من مشجعي المنتخب المغربي... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T07:27+0000
2026-07-10T07:27+0000
2026-07-10T07:27+0000
أخبار المغرب اليوم
رياضة
أخبار فرنسا
المونديال
مونديال 2026
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0a/1115090303_0:0:628:353_1920x0_80_0_0_e979a00379bbf0db26622b4414daf58c.jpg
وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباكات بين بعض المشجعين والشرطة، تخللتها عمليات إطلاق نار وألعاب نارية وإلقاء مقذوفات في الشارع، فيما أفادت تقارير بإصابة أحد أفراد الشرطة خلال الاضطرابات.وكان المنتخب المغربي قد ودع البطولة بعد تلقيه هدفين في غضون ست دقائق بالشوط الثاني، ليخسر أمام فرنسا (2-0)، ويخفق في تكرار إنجازه التاريخي في النسخة الماضية عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع."فيفا" يقرر مراجعة الأداء التحكيمي لحكم مباراة مصر والأرجنتينبعد خروج "الدون" وأمريكا... هبوط أسعار تذاكر ربع نهائي المونديال
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0a/1115090303_29:0:578:412_1920x0_80_0_0_146fa2ca2f519b0c662deebb53a59659.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, رياضة, أخبار فرنسا , المونديال, مونديال 2026
أخبار المغرب اليوم, رياضة, أخبار فرنسا , المونديال, مونديال 2026
شغب في لندن بعد خروج المغرب من مونديال 2026...فيديو
شهدت منطقة إدجوير رود في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الخميس، انتشارًا مكثفًا لقوات مكافحة الشغب، بعد اندلاع مواجهات بين عدد من مشجعي المنتخب المغربي وعناصر الشرطة، في أعقاب خسارة المغرب أمام فرنسا بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.
وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباكات بين بعض المشجعين والشرطة، تخللتها عمليات إطلاق نار وألعاب نارية وإلقاء مقذوفات في الشارع، فيما أفادت تقارير بإصابة أحد أفراد الشرطة خلال الاضطرابات.
ورغم إقامة المباراة في مدينة بوسطن الأمريكية، امتدت أصداء الخسارة إلى شوارع لندن، حيث تحولت تجمعات بعض المشجعين إلى أعمال شغب استدعت تدخلًا أمنيًا واسعًا لإعادة السيطرة على الوضع.
وكان المنتخب المغربي قد ودع البطولة بعد تلقيه هدفين في غضون ست دقائق بالشوط الثاني، ليخسر أمام فرنسا (2-0)، ويخفق في تكرار إنجازه التاريخي في النسخة الماضية عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع.