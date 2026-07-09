https://sarabic.ae/20260709/بعد-خروج-الدون-وأمريكا-هبوط-أسعار-تذاكر-ربع-نهائي-المونديال-1115082001.html
بعد خروج "الدون" وأمريكا... هبوط أسعار تذاكر ربع نهائي المونديال
بعد خروج "الدون" وأمريكا... هبوط أسعار تذاكر ربع نهائي المونديال
سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار تذاكر إحدى مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، عقب خروج المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو الملقب بـ"الدون"، إلى جانب إقصاء... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت مجلة "فوربس" أن مواجهة يوم الجمعة كانت مرشحة لجمع البرتغال والولايات المتحدة في لقاء استثنائي كان سيشهد الظهور المحتمل للنجم كريستيانو رونالدو أمام أصحاب الأرض، إلا أن نتائج الدور السابق غيّرت مسار البطولة.وودعت البرتغال المنافسات بعد خسارتها أمام إسبانيا بهدف دون رد، في مباراة وصفت بأنها الظهور الأخير لرونالدو في كأس العالم، فيما خرج المنتخب الأمريكي عقب خسارته الثقيلة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، لتصبح مواجهة ربع النهائي بين إسبانيا وبلجيكا.ولم يقتصر الانخفاض على هذه المباراة، إذ أظهرت بيانات منصة "تيك بيك" تراجع متوسط أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي بنسبة 31.5% خلال اليوم الأخير، وبنسبة 50.4% خلال الأيام الثلاثة الماضية.كما ارتفع عدد التذاكر المعروضة في السوق الثانوية من نحو 28 ألف تذكرة إلى أكثر من 49 ألفًا، في مؤشر على تراجع الطلب عقب خروج منتخبَي البرتغال والولايات المتحدة.وأشار التقرير إلى أن مباراة المغرب وفرنسا، المقررة اليوم الخميس في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، تُعد الأقل سعرًا بين مباريات الدور ربع النهائي، حيث تبدأ أسعار تذاكرها من 989 دولارًا.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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البرتغال, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة, أخبار كندا
البرتغال, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة, أخبار كندا
بعد خروج "الدون" وأمريكا... هبوط أسعار تذاكر ربع نهائي المونديال
تراجعت أسعار تذاكر إحدى مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، عقب خروج المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو الملقب بـ"الدون"، إلى جانب إقصاء المنتخب الأمريكي، مستضيف البطولة، من دور الـ16.
وذكرت مجلة "
فوربس"
أن مواجهة يوم الجمعة كانت مرشحة لجمع البرتغال والولايات المتحدة في لقاء استثنائي كان سيشهد الظهور المحتمل للنجم كريستيانو رونالدو أمام أصحاب الأرض، إلا أن نتائج الدور السابق غيّرت مسار البطولة
.
وودعت البرتغال المنافسات
بعد خسارتها أمام إسبانيا بهدف دون رد، في مباراة وصفت بأنها الظهور الأخير لرونالدو في كأس العالم، فيما خرج المنتخب الأمريكي عقب خسارته الثقيلة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، لتصبح مواجهة ربع النهائي بين إسبانيا وبلجيكا.
وبحسب التقرير، نقلًا عن منصة "تيك بيك" المتخصصة في بيع التذاكر، انخفض الحد الأدنى لسعر تذكرة المباراة من 2950 دولارًا إلى نحو 1200 دولار، بتراجع يقارب 60%.
ولم يقتصر الانخفاض على هذه المباراة، إذ أظهرت بيانات منصة "
تيك بيك"
تراجع متوسط أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي
بنسبة 31.5% خلال اليوم الأخير، وبنسبة 50.4% خلال الأيام الثلاثة الماضية.
كما ارتفع عدد التذاكر المعروضة في السوق الثانوية من نحو 28 ألف تذكرة إلى أكثر من 49 ألفًا، في مؤشر على تراجع الطلب عقب خروج منتخبَي البرتغال والولايات المتحدة.
ورغم هذا الانخفاض، لا تزال نسخة كأس العالم 2026 تُعد الأغلى في تاريخ البطولة من حيث أسعار التذاكر، إذ تجاوز سعر أقل تذكرة متاحة للمباراة النهائية 9 آلاف دولار، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الأيام المقبلة وفقًا لهوية المنتخبات المتأهلة.
وأشار التقرير إلى أن مباراة المغرب وفرنسا، المقررة اليوم الخميس في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، تُعد الأقل سعرًا بين مباريات الدور ربع النهائي، حيث تبدأ أسعار تذاكرها من 989 دولارًا.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.