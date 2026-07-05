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"إف بي آي" يصادر أكثر من 600 طائرة مسيرة خلال كأس العالم
"إف بي آي" يصادر أكثر من 600 طائرة مسيرة خلال كأس العالم
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة حلقت داخل الأجواء المحظورة في المدن الأمريكية المستضيفة لمباريات كأس العالم. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T03:48+0000
2026-07-05T03:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كأس العالم 2026
العالم
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وأوضح المكتب، في بيان عبر منصة "إكس"، أن العملية جاءت نتيجة تنسيق غير مسبوق بين أجهزة إنفاذ القانون ووزارة الأمن الداخلي.وأضاف أن المصادرات شملت جميع المدن الأمريكية الإحدى عشرة التي تستضيف مباريات البطولة منذ انطلاق المنافسات.وأشار المكتب إلى أن الإجراءات تأتي في إطار تعزيز التدابير الأمنية وحماية الأجواء المحيطة بالملاعب والمنشآت المرتبطة بالبطولة.وتقام نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ومن المقرر أن تُختتم منافسات البطولة في 19 يوليو/تموز الجاري.
https://sarabic.ae/20260704/المنتخب-المغربي-يكتسح-نظيره-الكندي-بثلاثية-ويتأهل-إلى-ربع-نهائي-كأس-العالم-2026-1114951049.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026, العالم

"إف بي آي" يصادر أكثر من 600 طائرة مسيرة خلال كأس العالم

03:48 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 03:49 GMT 05.07.2026)
© AP Photo / Frank Augsteinليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزاً حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزاً حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة حلقت داخل الأجواء المحظورة في المدن الأمريكية المستضيفة لمباريات كأس العالم.
وأوضح المكتب، في بيان عبر منصة "إكس"، أن العملية جاءت نتيجة تنسيق غير مسبوق بين أجهزة إنفاذ القانون ووزارة الأمن الداخلي.
وأضاف أن المصادرات شملت جميع المدن الأمريكية الإحدى عشرة التي تستضيف مباريات البطولة منذ انطلاق المنافسات.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
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وأشار المكتب إلى أن الإجراءات تأتي في إطار تعزيز التدابير الأمنية وحماية الأجواء المحيطة بالملاعب والمنشآت المرتبطة بالبطولة.
وتقام نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومن المقرر أن تُختتم منافسات البطولة في 19 يوليو/تموز الجاري.
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