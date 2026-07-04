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المنتخب المغربي يكتسح نظيره الكندي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026
المنتخب المغربي يكتسح نظيره الكندي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
حجز منتخب المغرب مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
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وسيطر المنتخب المغربي على مجريات الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليترجم أفضليته إلى ثلاثة أهداف حملت توقيع عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي، وفقا لمواقع رياضية. وافتتح لاعب الوسط عز الدين أوناحي التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستفيدًا من تمريرة متقنة من أشرف حكيمي. وعاد أوناحي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما استغل تمريرة إبراهيم دياز وأسكن الكرة شباك المنتخب الكندي.وبات منتخب المغرب أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، لينتظر الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي، المقررة في الثانية عشرة منتصف الليل، لتحديد منافسه في الدور المقبل.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
المنتخب المغربي يكتسح نظيره الكندي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026
حجز منتخب المغرب مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "هيوستن"، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسيطر المنتخب المغربي
على مجريات الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليترجم أفضليته إلى ثلاثة أهداف حملت توقيع عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي، وفقا لمواقع رياضية.
وافتتح لاعب الوسط عز الدين أوناحي التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستفيدًا من تمريرة متقنة من أشرف حكيمي.
وعاد أوناحي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما استغل تمريرة إبراهيم دياز وأسكن الكرة شباك المنتخب الكندي.
وفي الوقت بدل الضائع، اختتم البديل سفيان رحيمي ثلاثية "أسود الأطلس" بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مؤكدًا تفوق المنتخب المغربي حتى صافرة النهاية.
وبات منتخب المغرب
أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، لينتظر الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي، المقررة في الثانية عشرة منتصف الليل، لتحديد منافسه في الدور المقبل.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.