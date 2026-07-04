المنتخب المغربي يكتسح نظيره الكندي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة… لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
صدمة عكسيّة للذكاء الاصطناعيّ والشركات تتراجع عن تسريح العمّال - ومَن يُعيد الأمل لمبتوري الأطراف في غزة بعد 1000 يومٍ على الحرب؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:03 GMT
13 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:16 GMT
30 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:33 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
16:03 GMT
19 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
16:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الاتحاد لأوروبي يتحول إلى تكتل "عسكري سياسي اقتصادي".. إيران تهدد بالرد على أي انتهاك للمفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260704/المنتخب-المغربي-يكتسح-نظيره-الكندي-بثلاثية-ويتأهل-إلى-ربع-نهائي-كأس-العالم-2026-1114951049.html
المنتخب المغربي يكتسح نظيره الكندي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026
المنتخب المغربي يكتسح نظيره الكندي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
حجز منتخب المغرب مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T19:22+0000
2026-07-04T19:22+0000
رياضة
أخبار المغرب اليوم
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095341054_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f46a9fc509c04e87b80602b381b87e2a.jpg
وسيطر المنتخب المغربي على مجريات الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليترجم أفضليته إلى ثلاثة أهداف حملت توقيع عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي، وفقا لمواقع رياضية. وافتتح لاعب الوسط عز الدين أوناحي التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستفيدًا من تمريرة متقنة من أشرف حكيمي. وعاد أوناحي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما استغل تمريرة إبراهيم دياز وأسكن الكرة شباك المنتخب الكندي.وبات منتخب المغرب أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، لينتظر الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي، المقررة في الثانية عشرة منتصف الليل، لتحديد منافسه في الدور المقبل.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260702/فيفا-مباراة-إيران-ومصر-تحقق-ظاهرة-إقليمية-في-تاريخ-كأس-العالم--1114903978.html
https://sarabic.ae/20260702/ميسي-ومبابي-يشعلان-سباق-الهدافين-التاريخيين-في-كأس-العالم-2026-1114903615.html
أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095341054_93:0:842:562_1920x0_80_0_0_65d68986750e415f245877d904bd63ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية

المنتخب المغربي يكتسح نظيره الكندي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026

19:22 GMT 04.07.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
تابعنا عبر
حجز منتخب المغرب مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "هيوستن"، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسيطر المنتخب المغربي على مجريات الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليترجم أفضليته إلى ثلاثة أهداف حملت توقيع عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي، وفقا لمواقع رياضية.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
"فيفا": مباراة إيران ومصر تحقق "ظاهرة إقليمية" في تاريخ كأس العالم
2 يوليو, 20:52 GMT
وافتتح لاعب الوسط عز الدين أوناحي التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستفيدًا من تمريرة متقنة من أشرف حكيمي.
وعاد أوناحي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما استغل تمريرة إبراهيم دياز وأسكن الكرة شباك المنتخب الكندي.
وفي الوقت بدل الضائع، اختتم البديل سفيان رحيمي ثلاثية "أسود الأطلس" بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مؤكدًا تفوق المنتخب المغربي حتى صافرة النهاية.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
ميسي ومبابي يشعلان سباق الهدافين التاريخيين في كأس العالم 2026
2 يوليو, 20:08 GMT
وبات منتخب المغرب أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، لينتظر الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي، المقررة في الثانية عشرة منتصف الليل، لتحديد منافسه في الدور المقبل.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала