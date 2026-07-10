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https://sarabic.ae/20260710/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-لجماهير-الكرة-المصرية-بعد-الخروج-من-كأس-العالم-1115097709.html
محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد الخروج من كأس العالم
محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد الخروج من كأس العالم
سبوتنيك عربي
وجه قائد منتخب مصر لكرة القدم، محمد صلاح، اليوم الجمعة، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، عقب خروج "الفراعنة" من دور الـ16 لبطولة كأس العالم بالخسارة أمام... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T12:17+0000
2026-07-10T12:17+0000
مجتمع
مصر
منوعات
أخبار كرة القدم
كأس العالم 2026
اللاعب محمد صلاح
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وقال صلاح، في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل، إن حزنه يتوافق مع مشاعر الجماهير، متعهدا ببذل كل ما في وسعه ليكون هذا المشوار بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية. وتابع مؤكدا أن مجرد التأهل إلى كأس العالم أو المشاركة فيه لم يعد كافيا، وأن المنتخب يستحق ثقة جماهيره. وكتب محمد صلاح في تدوينته: "أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية. الفريق ده يستاهل ثقتكم". وحقق المنتخب المصري لكرة القدم إنجازا تاريخيا في مشاركته الرابعة بمونديال 2026، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية لأول مرة، إثر تجاوزه أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، قبل أن يودع البطولة أمام الأرجنتين، رغم تقدمه في اللقاء قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف خلال نحو ربع ساعة.وكان الآلاف من الجماهير المصرية من مختلف المحافظات بجانب مشاركة نجوم الفن والسياسة، توافدوا، اليوم الجمعة، على مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط للمشاركة في الاستقبال الرسمي والشعبي لمنتخب مصر لكرة القدم.ورفعت الجماهير، الأعلام المصرية والفلسطينية، وصور اللاعبين التي كتب عليها "شرفتونا في المونديال" فرحًا وابتهاجًا بالإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ مصر، بالوصول إلى الدور 16 في المونديال.
https://sarabic.ae/20260710/الرئاسة-المصرية-تصدر-بيانا-بخصوص-المنتخب-الوطني-لكرة-القدم-1115095320.html
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مصر, منوعات, أخبار كرة القدم, كأس العالم 2026, اللاعب محمد صلاح
مصر, منوعات, أخبار كرة القدم, كأس العالم 2026, اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد الخروج من كأس العالم

12:17 GMT 10.07.2026
© REUTERS Alyssa Pointerنجم كرة القدم المصرية، محمد صلاح، يصل إلى فندق منتخب مصر في أتلانتا عقب الخروج من كأس العالم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026
نجم كرة القدم المصرية، محمد صلاح، يصل إلى فندق منتخب مصر في أتلانتا عقب الخروج من كأس العالم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© REUTERS Alyssa Pointer
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وجه قائد منتخب مصر لكرة القدم، محمد صلاح، اليوم الجمعة، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، عقب خروج "الفراعنة" من دور الـ16 لبطولة كأس العالم بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.
وقال صلاح، في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل، إن حزنه يتوافق مع مشاعر الجماهير، متعهدا ببذل كل ما في وسعه ليكون هذا المشوار بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية.
وتابع مؤكدا أن مجرد التأهل إلى كأس العالم أو المشاركة فيه لم يعد كافيا، وأن المنتخب يستحق ثقة جماهيره.
وكتب محمد صلاح في تدوينته: "أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية. الفريق ده يستاهل ثقتكم".
وحقق المنتخب المصري لكرة القدم إنجازا تاريخيا في مشاركته الرابعة بمونديال 2026، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية لأول مرة، إثر تجاوزه أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، قبل أن يودع البطولة أمام الأرجنتين، رغم تقدمه في اللقاء قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف خلال نحو ربع ساعة.
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وكان الآلاف من الجماهير المصرية من مختلف المحافظات بجانب مشاركة نجوم الفن والسياسة، توافدوا، اليوم الجمعة، على مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط للمشاركة في الاستقبال الرسمي والشعبي لمنتخب مصر لكرة القدم.
ورفعت الجماهير، الأعلام المصرية والفلسطينية، وصور اللاعبين التي كتب عليها "شرفتونا في المونديال" فرحًا وابتهاجًا بالإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ مصر، بالوصول إلى الدور 16 في المونديال.
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