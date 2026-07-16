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على أنقاض المنازل... أهالي زبقين يعودون إلى قرية بلا ماء ولا كهرباء وسط انتظار الإعمار... فيديو
على أنقاض المنازل... أهالي زبقين يعودون إلى قرية بلا ماء ولا كهرباء وسط انتظار الإعمار... فيديو
سبوتنيك عربي
تقف بلدة زبقين في الجنوب اللبناني شاهدة على حجم الدمار الواسع الذي خلفته الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة، حيث يواجه الأهالي العائدون تدريجياً واقعاً مريراً... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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وتأتي هذه العودة الحذرة والبطيئة للنازحين في ظل المتغيرات السياسية والميدانية الأخيرة، والمتمثلة في التوصل إلى "اتفاق إطار" بين الدولة اللبنانية وإسرائيل عقب المفاوضات السادسة المباشرة التي جرت في العاصمة الإيطالية روما، وما تبعه من بدء انتشار وحدات الجيش اللبناني في عدد من المناطق والقرى والبلدات الجنوبية.وفي جولة ميدانية لكاميرا وكالة "سبوتنيك" في بلدة زبقين لتوثيق حجم الأضرار، روى السيد سمير خليل، أحد أبناء البلدة، تفاصيل المشهد المأساوي وحجم المعاناة التي يكابدها الأهالي.يتحدث سمير عن منزل أحد أقاربه الذي سُوي بالأرض، مشيراً إلى أن هذه العائلة، كغيرها من العائلات، لن تتمكن من العودة أو الاستقرار في القرية بسبب الدمار الشامل الذي لحق بممتلكاتهم ومصدر رزقهم، وفي ظل انعدام الإمكانيات المادية لإعادة البناء في الوقت الراهن، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور وترقب خطط إعادة الإعمار الشاملة في هذه المناطق.ويصف سمير لـ"سبوتنيك" المشهد الميداني قائلاً: "نحن عندما أتينا إلى القرية، رأينا هذا البيت المدني، إنه لأقرباء زوجتي، كان يمتلك بقالة وليس لديه شيء آخر، بيت مدني كما ترون إنه مدمر بالكامل. الأحياء هنا كلها مدنية مئة بالمئة، لم يتركوا شيئا، دكاكين وأرزاق الناس كلها تم تدميرها. أتى الرجل ورأى منزله، ولم يستطع فعل أي شيء، ماذا بوسعه؟ الدمار كله واضح أمامكم".ويشير خليل إلى أن الاستهدافات لم تقتصر على المنازل، بل طالت دور العبادة وتسببت بشلل تام في الحياة الاجتماعية، مضيفاً: "كل هذا الدمار يأثر على الحياة الاجتماعية. هذه "حسينية"، ليس لها أي علاقة لا بعسكر ولا بشيء، وكلها بيوت مدنية حولها ودُمرت. العدو همجي، لم يترك حسينيات، لا جوامع، لا ماء، لا كهرباء.. لا توجد حياة هنا".ويختم حديثه لـ"سبوتنيك" بتوجيه نداء عاجل ومناشدة للجهات المعنية والدولية: "كيف سيعود الناس إلى بيوتهم ولا يوجد كهرباء ولا ماء؟ الدولة لا تهتم لأمرك ولا أحد. نتمنى من كل العالم أن يقدموا لنا المساعدة، ويقدموا ما يمكن تقديمه. لعل الناس يعودون إلى بيوتهم ويستطيعون إعادة الإعمار ويسترجعون أرزاقهم.. وكما ترون، الناس يحاولون العودة شيئا فشيئا رغم كل شيء".
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لبنان, أخبار لبنان, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

على أنقاض المنازل... أهالي زبقين يعودون إلى قرية بلا ماء ولا كهرباء وسط انتظار الإعمار... فيديو

09:33 GMT 16.07.2026
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصوراللاجئين السوريين البدو بالقرب من قرية كشرا في شمال لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا.14.04.2013
اللاجئين السوريين البدو بالقرب من قرية كشرا في شمال لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا.14.04.2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik . Andrey Stenin
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تقف بلدة زبقين في الجنوب اللبناني شاهدة على حجم الدمار الواسع الذي خلفته الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة، حيث يواجه الأهالي العائدون تدريجياً واقعاً مريراً يتسم بانعدام البنى التحتية وغياب الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.
وتأتي هذه العودة الحذرة والبطيئة للنازحين في ظل المتغيرات السياسية والميدانية الأخيرة، والمتمثلة في التوصل إلى "اتفاق إطار" بين الدولة اللبنانية وإسرائيل عقب المفاوضات السادسة المباشرة التي جرت في العاصمة الإيطالية روما، وما تبعه من بدء انتشار وحدات الجيش اللبناني في عدد من المناطق والقرى والبلدات الجنوبية.
وفي جولة ميدانية لكاميرا وكالة "سبوتنيك" في بلدة زبقين لتوثيق حجم الأضرار، روى السيد سمير خليل، أحد أبناء البلدة، تفاصيل المشهد المأساوي وحجم المعاناة التي يكابدها الأهالي.
يتحدث سمير عن منزل أحد أقاربه الذي سُوي بالأرض، مشيراً إلى أن هذه العائلة، كغيرها من العائلات، لن تتمكن من العودة أو الاستقرار في القرية بسبب الدمار الشامل الذي لحق بممتلكاتهم ومصدر رزقهم، وفي ظل انعدام الإمكانيات المادية لإعادة البناء في الوقت الراهن، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور وترقب خطط إعادة الإعمار الشاملة في هذه المناطق.
ويصف سمير لـ"سبوتنيك" المشهد الميداني قائلاً: "نحن عندما أتينا إلى القرية، رأينا هذا البيت المدني، إنه لأقرباء زوجتي، كان يمتلك بقالة وليس لديه شيء آخر، بيت مدني كما ترون إنه مدمر بالكامل. الأحياء هنا كلها مدنية مئة بالمئة، لم يتركوا شيئا، دكاكين وأرزاق الناس كلها تم تدميرها. أتى الرجل ورأى منزله، ولم يستطع فعل أي شيء، ماذا بوسعه؟ الدمار كله واضح أمامكم".
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ويشير خليل إلى أن الاستهدافات لم تقتصر على المنازل، بل طالت دور العبادة وتسببت بشلل تام في الحياة الاجتماعية، مضيفاً: "كل هذا الدمار يأثر على الحياة الاجتماعية. هذه "حسينية"، ليس لها أي علاقة لا بعسكر ولا بشيء، وكلها بيوت مدنية حولها ودُمرت. العدو همجي، لم يترك حسينيات، لا جوامع، لا ماء، لا كهرباء.. لا توجد حياة هنا".
تعتبر أزمة البنى التحتية العائق الأكبر أمام استقرار العائدين والمشجعين على الرجوع إلى قراهم، حيث يطالب سمير الدولة اللبنانية بضرورة التدخل السريع وتسريع إتمام البنى التحتية لتشجيع الأهالي على البقاء، حتى وإن اضطروا للعيش فوق ركام منازلهم.
ويختم حديثه لـ"سبوتنيك" بتوجيه نداء عاجل ومناشدة للجهات المعنية والدولية: "كيف سيعود الناس إلى بيوتهم ولا يوجد كهرباء ولا ماء؟ الدولة لا تهتم لأمرك ولا أحد. نتمنى من كل العالم أن يقدموا لنا المساعدة، ويقدموا ما يمكن تقديمه. لعل الناس يعودون إلى بيوتهم ويستطيعون إعادة الإعمار ويسترجعون أرزاقهم.. وكما ترون، الناس يحاولون العودة شيئا فشيئا رغم كل شيء".
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