https://sarabic.ae/20260716/-ما-هي-أضرار-القهوة-المغشوشة-على-الصحة-العامة؟-1115249495.html

ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟

ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟

سبوتنيك عربي

أثار التصريح الذي أدلى به مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر، حالة من الجدل والقلق بين المستهلكين، بعدما كشف أن نحو 80% من القهوة المتداولة في... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T13:09+0000

2026-07-16T13:09+0000

2026-07-16T13:09+0000

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ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟ سبوتنيك عربي ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟

ورغم نفي غرفة القاهرة التجارية، ما تردد حول انتشار الغش في القهوة المعروضة في مصر، و تأكيدها أن هذه الأرقام مبالغ فيها تماماً، ولا تستند إلى أي إحصائيات رسمية.في هذا السياق، أكد استشاري التغذية العلاجية د. بهاء ناجي، أن ظاهرة أن غش القهوة انتشرت في الآونة الأخيرة عبر خلطها بمواد مختلفة مثل نواة البلح، وكربونات الصوديوم وغيرها من المكونات لكي تعطي مذاق قريب من القهوة الأصلية.وقال إن عمليات الخلط تتم غالباً في أماكن غير مرخصة، باستخدام أدوات تفتقر إلى النظافة، مما يزيد احتمالية حدوث التلوث الغذائي.ودعت إلى تعزيز الرقابة الغذائية وتطبيق قوانين صارمة لردع الممارسات غير المشروعة، مؤكدة أن الاستثمار في شراء منتجات موثوقة من مصادر معروفة هو الضمان الحقيقي لصحة المستهلك.

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