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موزاييك
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صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
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أمساليوم
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260716/-ما-هي-أضرار-القهوة-المغشوشة-على-الصحة-العامة؟-1115249495.html
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
سبوتنيك عربي
أثار التصريح الذي أدلى به مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر، حالة من الجدل والقلق بين المستهلكين، بعدما كشف أن نحو 80% من القهوة المتداولة في... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T13:09+0000
2026-07-16T13:09+0000
راديو
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ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
سبوتنيك عربي
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
ورغم نفي غرفة القاهرة التجارية، ما تردد حول انتشار الغش في القهوة المعروضة في مصر، و تأكيدها أن هذه الأرقام مبالغ فيها تماماً، ولا تستند إلى أي إحصائيات رسمية.في هذا السياق، أكد استشاري التغذية العلاجية د. بهاء ناجي، أن ظاهرة أن غش القهوة انتشرت في الآونة الأخيرة عبر خلطها بمواد مختلفة مثل نواة البلح، وكربونات الصوديوم وغيرها من المكونات لكي تعطي مذاق قريب من القهوة الأصلية.وقال إن عمليات الخلط تتم غالباً في أماكن غير مرخصة، باستخدام أدوات تفتقر إلى النظافة، مما يزيد احتمالية حدوث التلوث الغذائي.ودعت إلى تعزيز الرقابة الغذائية وتطبيق قوانين صارمة لردع الممارسات غير المشروعة، مؤكدة أن الاستثمار في شراء منتجات موثوقة من مصادر معروفة هو الضمان الحقيقي لصحة المستهلك.
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نوران عطالله
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مساحة حرة, аудио
مساحة حرة, аудио

ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟

13:09 GMT 16.07.2026
راديو
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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أثار التصريح الذي أدلى به مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر، حالة من الجدل والقلق بين المستهلكين، بعدما كشف أن نحو 80% من القهوة المتداولة في الأسواق لا تتوافق مع المواصفات الطبيعية للقهوة، مشيرا إلى انتشار ظاهرة غش القهوة على نطاق واسع في مصر.
ورغم نفي غرفة القاهرة التجارية، ما تردد حول انتشار الغش في القهوة المعروضة في مصر، و تأكيدها أن هذه الأرقام مبالغ فيها تماماً، ولا تستند إلى أي إحصائيات رسمية.
إلا أن هذه التصريحات تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن حجم الرقابة على الأسواق، والمواد التي يمكن خلطها بالقهوة، ومدى تأثيرها على صحة المستهلكين.
في هذا السياق، أكد استشاري التغذية العلاجية د. بهاء ناجي، أن ظاهرة أن غش القهوة انتشرت في الآونة الأخيرة عبر خلطها بمواد مختلفة مثل نواة البلح، وكربونات الصوديوم وغيرها من المكونات لكي تعطي مذاق قريب من القهوة الأصلية.
وقال إن عمليات الخلط تتم غالباً في أماكن غير مرخصة، باستخدام أدوات تفتقر إلى النظافة، مما يزيد احتمالية حدوث التلوث الغذائي.
في السياق نفسه، قالت استشاري التغذية العلاجية بجامعة القاهرة د. أسماء الدحدوح، إن غش القهوة بخلطها بمواد مختلفة مثل نوى البلح، البسلة المحمصة، لا توفر للمستهلك النسبة الطبيعية من الكافيين التي تمنح القهوة قيمتها، بل قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية.
ودعت إلى تعزيز الرقابة الغذائية وتطبيق قوانين صارمة لردع الممارسات غير المشروعة، مؤكدة أن الاستثمار في شراء منتجات موثوقة من مصادر معروفة هو الضمان الحقيقي لصحة المستهلك.
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