https://sarabic.ae/20260716/-ما-هي-أضرار-القهوة-المغشوشة-على-الصحة-العامة؟-1115249495.html
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
سبوتنيك عربي
أثار التصريح الذي أدلى به مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر، حالة من الجدل والقلق بين المستهلكين، بعدما كشف أن نحو 80% من القهوة المتداولة في... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T13:09+0000
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ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
سبوتنيك عربي
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
ورغم نفي غرفة القاهرة التجارية، ما تردد حول انتشار الغش في القهوة المعروضة في مصر، و تأكيدها أن هذه الأرقام مبالغ فيها تماماً، ولا تستند إلى أي إحصائيات رسمية.في هذا السياق، أكد استشاري التغذية العلاجية د. بهاء ناجي، أن ظاهرة أن غش القهوة انتشرت في الآونة الأخيرة عبر خلطها بمواد مختلفة مثل نواة البلح، وكربونات الصوديوم وغيرها من المكونات لكي تعطي مذاق قريب من القهوة الأصلية.وقال إن عمليات الخلط تتم غالباً في أماكن غير مرخصة، باستخدام أدوات تفتقر إلى النظافة، مما يزيد احتمالية حدوث التلوث الغذائي.ودعت إلى تعزيز الرقابة الغذائية وتطبيق قوانين صارمة لردع الممارسات غير المشروعة، مؤكدة أن الاستثمار في شراء منتجات موثوقة من مصادر معروفة هو الضمان الحقيقي لصحة المستهلك.
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سبوتنيك عربي
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نوران عطالله
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ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أثار التصريح الذي أدلى به مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر، حالة من الجدل والقلق بين المستهلكين، بعدما كشف أن نحو 80% من القهوة المتداولة في الأسواق لا تتوافق مع المواصفات الطبيعية للقهوة، مشيرا إلى انتشار ظاهرة غش القهوة على نطاق واسع في مصر.
ورغم نفي غرفة القاهرة التجارية، ما تردد حول انتشار الغش في القهوة
المعروضة في مصر، و تأكيدها أن هذه الأرقام مبالغ فيها تماماً، ولا تستند إلى أي إحصائيات رسمية.
إلا أن هذه التصريحات تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن حجم الرقابة على الأسواق، والمواد التي يمكن خلطها بالقهوة، ومدى تأثيرها على صحة المستهلكين.
في هذا السياق، أكد استشاري التغذية العلاجية د. بهاء ناجي، أن ظاهرة أن غش القهوة انتشرت في الآونة الأخيرة عبر خلطها بمواد مختلفة مثل نواة البلح،
وكربونات الصوديوم وغيرها من المكونات لكي تعطي مذاق قريب من القهوة الأصلية.
وقال إن عمليات الخلط تتم غالباً في أماكن غير مرخصة، باستخدام أدوات تفتقر إلى النظافة، مما يزيد احتمالية حدوث التلوث الغذائي.
في السياق نفسه، قالت استشاري التغذية العلاجية بجامعة القاهرة د. أسماء الدحدوح، إن غش القهوة بخلطها بمواد مختلفة مثل نوى البلح، البسلة المحمصة، لا توفر للمستهلك النسبة الطبيعية من الكافيين التي تمنح القهوة قيمتها، بل قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية.
ودعت إلى تعزيز الرقابة الغذائية وتطبيق قوانين صارمة لردع الممارسات غير المشروعة، مؤكدة أن الاستثمار في شراء منتجات موثوقة من مصادر معروفة هو الضمان الحقيقي لصحة المستهلك.