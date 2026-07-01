https://sarabic.ae/20260701/دراسة-تناول-القهوة-بانتظام-قد-يقلل-خطر-الإصابة-بهذا-المرض--1114856359.html

دراسة: تناول القهوة بانتظام قد يقلل خطر الإصابة بهذا المرض

دراسة: تناول القهوة بانتظام قد يقلل خطر الإصابة بهذا المرض

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد وتليفه، مع تسجيل أكبر فائدة لدى الأشخاص الذين يتناولون خمسة أكواب أو أكثر... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T08:37+0000

2026-07-01T08:37+0000

2026-07-01T08:37+0000

مجتمع

منوعات

بريطانيا

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واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Clinical Gastroenterology and Hepatology، على متابعة نحو 355 ألف شخص بالغ على مدار ما يقرب من 13 عامًا، لرصد العلاقة بين استهلاك القهوة وصحة الكبد، وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية. وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين اعتادوا شرب خمسة أكواب من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 50%، كما انخفض خطر إصابتهم بتليف الكبد بنحو الثلث مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة.وأوضح فريق الدراسة أن القهوة تحتوي على مركبات نشطة ومضادات أكسدة قد تسهم في تقليل الالتهابات والحد من تليف أنسجة الكبد، وهو ما قد يفسر ارتباطها بتحسين صحة الكبد.ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة ترصد وجود علاقة بين شرب القهوة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد، لكنها لا تثبت أن القهوة هي السبب المباشر في ذلك، مؤكدين أن الاعتدال في استهلاكها يظل الخيار الأمثل.

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