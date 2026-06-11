https://sarabic.ae/20260611/علماء-يصنعون-قهوة-الإسبريسو-باستخدام-الموجات-فوق-الصوتية-1114267296.html
علماء يصنعون قهوة الإسبريسو باستخدام الموجات فوق الصوتية
علماء يصنعون قهوة الإسبريسو باستخدام الموجات فوق الصوتية
سبوتنيك عربي
في ابتكار رائد يجمع بين الفيزياء وفنون الطهي، نجح مهندسون في تحضير قهوة الإسبريسو باستخدام الموجات الصوتية وماء بدرجة حرارة الغرفة فقط. لا تُنتج هذه الطريقة... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T17:45+0000
2026-06-11T17:45+0000
2026-06-11T18:27+0000
مجتمع
علوم
دراسات
فنجان قهوة
تسخين
موجات صوتية
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لتحقيق ذلك، قام الفريق الهندسي بتعديل ماكينة إسبريسو تجارية قياسية. صمموا وصنعوا قضيبًا معدنيًا متخصصًا ينقل اهتزازات فوق صوتية بتردد 42.6 كيلوهرتز مباشرةً إلى حامل المرشح - وهو المقبض الذي يحمل حبوب البن المطحونة، وقام العلماء بمعايرة شكل المكونات بدقة بحيث يرن حامل المرشح، موجهًا الطاقة الصوتية إلى الماء بأقصى قوة من جميع الجهات. يكمن سر الاستخلاص في ظاهرة فيزيائية تُعرف باسم التجويف. فعندما تمر الموجات الصوتية المكثفة عبر الماء بدرجة حرارة الغرفة، فإنها تتسبب في انضغاط السائل وتمدده بسرعة. يُنشئ هذا التذبذب السريع تجاويف فراغية مجهرية تنهار بعنف وفورًا. تعمل هذه الفقاعات المنهارة على تفتيت سطح حبوب البن المطحونة، مما يسمح للماء المحيط بالتغلغل عميقًا في الحبوب وغسل مركبات النكهة الذائبة، حسبما ورد في مجلة "العلم المكشوف". قفزة كبيرة في كفاءة الطاقة لعلّ أبرز ميزة لطريقة الموجات فوق الصوتية هي أثرها البيئي المنخفض. فقد قاس الباحثون الطاقة اللازمة لتحضير ثلاث غلوات من القهوة. استهلكت الآلة التقليدية 0.082 كيلوواط ساعة من الكهرباء (باستثناء الطاقة الأولية الهائلة اللازمة لتسخين غلاية الآلة). على النقيض تمامًا، استهلك جهاز الموجات فوق الصوتية 0.020 كيلوواط ساعة فقط، أي بانخفاض هائل في استهلاك الطاقة بنسبة 75%. لكن هل مذاقه جيد حقًا؟ للإجابة على هذا السؤال، أجرى الباحثون اختبار تذوق عشوائي على 100 من مستهلكي القهوة العاديين. قُدِّم للمشاركين كلا المشروبين دون معرفة أيهما. في النهاية، لم يتمكن المتذوقون من تمييز أي فرق في الرائحة أو النكهة بين القهوة المحضرة بالموجات فوق الصوتية والإسبريسو التقليدي.على الرغم من أنك قد لا ترى آلة إسبريسو بالموجات فوق الصوتية في مقهاك المحلي غدًا، إلا أن آثارها على صناعة الأغذية والمشروبات بشكل عام هائلة. تُثبت الدراسة بشكل قاطع إمكانية استخلاص المكونات العضوية الكثيفة بسرعة دون معالجة حرارية. ويتطلع الباحثون مستقبلاً إلى تكييف هذه الطريقة الصوتية لتصنيع مركزات القهوة السائلة على نطاق صناعي. ومن خلال خفض الطاقة اللازمة للاستخلاص بشكل كبير، قد تُوفر هذه التقنية مساراً مستداماً وفعالاً من حيث التكلفة لإنتاج القهوة عالمياً.
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https://sarabic.ae/20260113/مركبات-قهوة-مكتشفة-حديثا-تتفوق-على-دواء-السكري-في-الاختبارات-المعملية-1109208988.html
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علوم, دراسات, فنجان قهوة, تسخين, موجات صوتية
علوم, دراسات, فنجان قهوة, تسخين, موجات صوتية
علماء يصنعون قهوة الإسبريسو باستخدام الموجات فوق الصوتية
17:45 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 18:27 GMT 11.06.2026)
في ابتكار رائد يجمع بين الفيزياء وفنون الطهي، نجح مهندسون في تحضير قهوة الإسبريسو باستخدام الموجات الصوتية وماء بدرجة حرارة الغرفة فقط. لا تُنتج هذه الطريقة المبتكرة مشروبًا مطابقًا كيميائيًا للإسبريسو التقليدي فحسب، بل تقلل استهلاك الطاقة بنسبة 75%.
لتحقيق ذلك، قام الفريق الهندسي بتعديل ماكينة إسبريسو تجارية قياسية. صمموا وصنعوا قضيبًا معدنيًا متخصصًا ينقل اهتزازات فوق صوتية بتردد 42.6 كيلوهرتز مباشرةً إلى حامل المرشح - وهو المقبض الذي يحمل حبوب البن المطحونة، وقام العلماء بمعايرة شكل المكونات بدقة بحيث يرن حامل المرشح، موجهًا الطاقة الصوتية إلى الماء بأقصى قوة من جميع الجهات.
يكمن سر الاستخلاص في ظاهرة فيزيائية تُعرف باسم التجويف. فعندما تمر الموجات الصوتية المكثفة عبر الماء بدرجة حرارة الغرفة، فإنها تتسبب في انضغاط السائل وتمدده بسرعة. يُنشئ هذا التذبذب السريع تجاويف فراغية مجهرية تنهار بعنف وفورًا. تعمل هذه الفقاعات المنهارة على تفتيت سطح حبوب البن المطحونة، مما يسمح للماء المحيط بالتغلغل عميقًا في الحبوب وغسل مركبات النكهة الذائبة، حسبما ورد في مجلة "العلم المكشوف
".
نتائج هذه الطريقة الصوتية لتحضير القهوة قريبة جدًا من النتائج التقليدية. فباستخدام 100 واط فقط من الطاقة، استخلصت آلة الموجات فوق الصوتية ما يقارب 18% من كتلة القهوة المطحونة ناعمًا في ثلاث دقائق فقط. عندما قارن الفيزيائيون الطريقتين، وجدوا أن تركيز المواد الصلبة الذائبة في القهوة المحضرة بالموجات فوق الصوتية بلغ 8.89%، وهو ما يقارب النسبة التي تم الحصول عليها في طريقة الاستخلاص التقليدية بالماء الساخن، والتي بلغت 8.74%. علاوة على ذلك، كانت المقاييس الكيميائية الأساسية، بما في ذلك تركيز الكافيين ومستويات الحموضة، متطابقة تقريبًا بين الطريقتين.
قفزة كبيرة في كفاءة الطاقة
لعلّ أبرز ميزة لطريقة الموجات فوق الصوتية هي أثرها البيئي المنخفض. فقد قاس الباحثون الطاقة اللازمة لتحضير ثلاث غلوات من القهوة. استهلكت الآلة التقليدية 0.082 كيلوواط ساعة من الكهرباء (باستثناء الطاقة الأولية الهائلة اللازمة لتسخين غلاية الآلة). على النقيض تمامًا، استهلك جهاز الموجات فوق الصوتية 0.020 كيلوواط ساعة فقط، أي بانخفاض هائل في استهلاك الطاقة بنسبة 75%.
لكن هل مذاقه جيد حقًا؟ للإجابة على هذا السؤال، أجرى الباحثون اختبار تذوق عشوائي على 100 من مستهلكي القهوة العاديين. قُدِّم للمشاركين كلا المشروبين دون معرفة أيهما. في النهاية، لم يتمكن المتذوقون من تمييز أي فرق في الرائحة أو النكهة بين القهوة المحضرة بالموجات فوق الصوتية والإسبريسو التقليدي.
على الرغم من أنك قد لا ترى آلة إسبريسو بالموجات فوق الصوتية في مقهاك المحلي غدًا، إلا أن آثارها على صناعة الأغذية والمشروبات بشكل عام هائلة. تُثبت الدراسة بشكل قاطع إمكانية استخلاص المكونات العضوية الكثيفة بسرعة دون معالجة حرارية.
ويتطلع الباحثون مستقبلاً إلى تكييف هذه الطريقة الصوتية لتصنيع مركزات القهوة السائلة على نطاق صناعي. ومن خلال خفض الطاقة اللازمة للاستخلاص بشكل كبير، قد تُوفر هذه التقنية مساراً مستداماً وفعالاً من حيث التكلفة لإنتاج القهوة عالمياً.