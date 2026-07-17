https://sarabic.ae/20260717/إعلام-الناتو-يعتبر-شراء-ألمانيا-صواريخ-توماهوك-من-واشنطن-لن-يؤدي-للتصعيد-مع-روسيا-1115282667.html
إعلام: "الناتو" يعتبر شراء ألمانيا صواريخ "توماهوك" من واشنطن لن يؤدي للتصعيد مع روسيا
إعلام: "الناتو" يعتبر شراء ألمانيا صواريخ "توماهوك" من واشنطن لن يؤدي للتصعيد مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الجمعة، بأن شراء برلين لصواريخ "توماهوك" المجنحة من الولايات المتحدة لن يؤدي إلى تصعيد مع روسيا. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T13:09+0000
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وقالت وكالة الأنباء الألمانية في منشور: "إن الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته لا يرى خطراً متزايداً للتصعيد مع روسيا في خطة ألمانيا لشراء صواريخ "توماهوك"".يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أوضح بالتفصيل في وقت سابق، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف "الناتو"، مؤكداً أن هذا الأمر لا يحمل أي معنى أو جدوى.
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العالم, روسيا, أخبار ألمانيا
العالم, روسيا, أخبار ألمانيا
إعلام: "الناتو" يعتبر شراء ألمانيا صواريخ "توماهوك" من واشنطن لن يؤدي للتصعيد مع روسيا
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الجمعة، بأن شراء برلين لصواريخ "توماهوك" المجنحة من الولايات المتحدة لن يؤدي إلى تصعيد مع روسيا.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية في منشور: "إن الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته لا يرى خطراً متزايداً للتصعيد مع روسيا في خطة ألمانيا لشراء صواريخ "توماهوك"".
وفي معرض تبريره لموقفه خلال مقابلة مع الوكالة، كرر روته مجدداً الأطروحة الزائفة القائلة بأن "الناتو" حلف دفاعي و"لا يهاجم أحداً على الإطلاق"، زاعماً أن شراء ألمانيا لصواريخ "توماهوك" سيكون بمثابة "جزء من منظومة ردع شاملة" في أوروبا.
وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد أعلن في وقت سابق أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) أن ألمانيا اتفقت مع الحكومة الأمريكية على شراء ونشر صواريخ كروز الأمريكية من طراز "توماهوك" على الأراضي الألمانية.
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أوضح بالتفصيل في وقت سابق، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف "الناتو"، مؤكداً أن هذا الأمر لا يحمل أي معنى أو جدوى.