https://sarabic.ae/20260717/الخارجية-الصينية-بكين-وموسكو-كانتا-ولا-تزالان-تتفهمان-وتدعمان-بعضهما-البعض-في-الشؤون-الدولية-1115285245.html

الخارجية الصينية: بكين وموسكو كانتا ولا تزالان تتفهمان وتدعمان بعضهما البعض في الشؤون الدولية

الخارجية الصينية: بكين وموسكو كانتا ولا تزالان تتفهمان وتدعمان بعضهما البعض في الشؤون الدولية

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، بأن الصين وروسيا لطالما أبدتا تفهماً متبادلاً... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T15:10+0000

2026-07-17T15:10+0000

2026-07-17T15:10+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "لطالما أظهر الجانبان تفاهمًا متبادلًا، وقدّما دعمًا متبادلًا في الشؤون الدولية والإقليمية".وأضاف أن العلاقات الصينية الروسية، في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتمتع بمرونة عالية واستدامة وآفاق تنمية مستقرة.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الخميس، بأن التسويات المالية بين روسيا والصين تحولت بالكامل تقريبًا إلى العملات الوطنية للبلدين.وقال لافروف في مقال لصحيفة "كوميرسانت" بمناسبة الذكرى الـ 25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين: "تحولت التسويات المالية بين بلدينا بالكامل تقريبًا إلى العملات الوطنية، وتراجعت حصة المعاملات التي تتم بالدولار واليورو إلى مستوى ضئيل للغاية".وأضاف لافروف أن التعاون بين روسيا والصين يمثل نموذجًا لبناء العلاقات القائمة على مبادئ المساواة، مؤكدًا أن البلدين لا يقبلان سياسة "ازدواجية المعايير" والعقوبات أحادية الجانب، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في وقت يتصرف فيه الغرب بأسلوب استعماري جديد.

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