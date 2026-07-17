https://sarabic.ae/20260717/الخارجية-الصينية-بكين-وموسكو-كانتا-ولا-تزالان-تتفهمان-وتدعمان-بعضهما-البعض-في-الشؤون-الدولية-1115285245.html
الخارجية الصينية: بكين وموسكو كانتا ولا تزالان تتفهمان وتدعمان بعضهما البعض في الشؤون الدولية
الخارجية الصينية: بكين وموسكو كانتا ولا تزالان تتفهمان وتدعمان بعضهما البعض في الشؤون الدولية
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، بأن الصين وروسيا لطالما أبدتا تفهماً متبادلاً... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T15:10+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "لطالما أظهر الجانبان تفاهمًا متبادلًا، وقدّما دعمًا متبادلًا في الشؤون الدولية والإقليمية".وأضاف أن العلاقات الصينية الروسية، في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتمتع بمرونة عالية واستدامة وآفاق تنمية مستقرة.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الخميس، بأن التسويات المالية بين روسيا والصين تحولت بالكامل تقريبًا إلى العملات الوطنية للبلدين.وقال لافروف في مقال لصحيفة "كوميرسانت" بمناسبة الذكرى الـ 25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين: "تحولت التسويات المالية بين بلدينا بالكامل تقريبًا إلى العملات الوطنية، وتراجعت حصة المعاملات التي تتم بالدولار واليورو إلى مستوى ضئيل للغاية".وأضاف لافروف أن التعاون بين روسيا والصين يمثل نموذجًا لبناء العلاقات القائمة على مبادئ المساواة، مؤكدًا أن البلدين لا يقبلان سياسة "ازدواجية المعايير" والعقوبات أحادية الجانب، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في وقت يتصرف فيه الغرب بأسلوب استعماري جديد.
https://sarabic.ae/20260717/الخارجية-الصينية-مزاعم-تدخل-الصين-في-الانتخابات-الأمريكية-محض-خيال-وافتراء-1115266896.html
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الخارجية الصينية: بكين وموسكو كانتا ولا تزالان تتفهمان وتدعمان بعضهما البعض في الشؤون الدولية
صرّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، بأن الصين وروسيا لطالما أبدتا تفهماً متبادلاً ودعماً راسخاً لبعضهما البعض في الشؤون الدولية والإقليمية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "لطالما أظهر الجانبان تفاهمًا متبادلًا، وقدّما دعمًا متبادلًا في الشؤون الدولية والإقليمية".
وأضاف أن العلاقات الصينية الروسية، في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتمتع بمرونة عالية واستدامة وآفاق تنمية مستقرة.
هذا ويترأس مكسيم أوريشكين الوفد الروسي الرسمي المشارك في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، المنعقد في مدينة شنغهاي خلال الفترة من 17 إلى 20 تموز/ يوليو الجاري.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الخميس، بأن التسويات المالية بين روسيا والصين تحولت بالكامل تقريبًا إلى العملات الوطنية للبلدين.
وقال لافروف في مقال لصحيفة "كوميرسانت" بمناسبة الذكرى الـ 25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين: "تحولت التسويات المالية بين بلدينا بالكامل تقريبًا إلى العملات الوطنية، وتراجعت حصة المعاملات التي تتم بالدولار واليورو إلى مستوى ضئيل للغاية".
وأشار لافروف إلى أن روسيا تحافظ على صدارتها في إمدادات النفط والغاز إلى الصين، والتي تمتاز بأنها "مستقرة وموثوقة ويمكن التنبؤ بها باستمرار"، لافتًا إلى أن البنية التحتية لخطوط الأنابيب تشهد توسعًا مستمرًا.
وأضاف لافروف أن التعاون بين روسيا والصين يمثل نموذجًا لبناء العلاقات القائمة على مبادئ المساواة، مؤكدًا أن البلدين لا يقبلان سياسة "ازدواجية المعايير" والعقوبات أحادية الجانب، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في وقت يتصرف فيه الغرب بأسلوب استعماري جديد.