https://sarabic.ae/20260717/المستشار-الألماني-يؤكد-مشاركة-بلاده-في-مناورات-الردع-النووي-التي-تنظمها-فرنسا-1115277158.html
المستشار الألماني يؤكد مشاركة بلاده في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا
المستشار الألماني يؤكد مشاركة بلاده في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، صحة التقارير التي تحدثت عن نية بلاده المشاركة في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب ميرتس على منصة "إكس": "سنشارك هذا العام في مناورات الردع النووي للقوات المسلحة الفرنسية". وأضاف أن التعاون بين ألمانيا وفرنسا في المجال الدفاعي يتعمق، مؤكداً أن البلدين يسعيان بهذه الطريقة إلى "تعزيز قدرات الردع" في أوروبا.يذكر أن تصريحات ميرتس تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والغرب توتراً متصاعداً، حيث حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن الأوضاع الدولية الحالية تحمل مخاطر صدام مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، قد يتطور بسرعة إلى تبادل ضربات نووية. وتثير خطط توسيع المشاركة الأوروبية في الردع النووي قلق موسكو، التي تعتبر ذلك انتهاكاً للتوازن الاستراتيجي القائم.
https://sarabic.ae/20260625/المستشار-الألماني-حان-وقت-المفاوضات-وتجميد-الجبهة-الأوكرانية-1114695938.html
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا
المستشار الألماني يؤكد مشاركة بلاده في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا
أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، صحة التقارير التي تحدثت عن نية بلاده المشاركة في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا.
وكتب ميرتس على منصة "إكس": "سنشارك هذا العام في مناورات الردع النووي للقوات المسلحة الفرنسية". وأضاف أن التعاون بين ألمانيا وفرنسا في المجال الدفاعي يتعمق، مؤكداً أن البلدين يسعيان بهذه الطريقة إلى "تعزيز قدرات الردع" في أوروبا.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، في وقت سابق، أن فرنسا تدخل فترة "الردع النووي المتقدم"، وأن باريس ستزيد عدد الرؤوس النووية، وأن الدول الأوروبية ستتمكن من المشاركة في مناورات ردع مشتركة. وبحسب ماكرون، ستنضم إلى "العقيدة" الفرنسية ثماني دول أوروبية: بريطانيا وألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك.
يذكر أن تصريحات ميرتس تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والغرب توتراً متصاعداً، حيث حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن الأوضاع الدولية الحالية تحمل مخاطر صدام مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، قد يتطور بسرعة إلى تبادل ضربات نووية. وتثير خطط توسيع المشاركة الأوروبية في الردع النووي قلق موسكو، التي تعتبر ذلك انتهاكاً للتوازن الاستراتيجي القائم.