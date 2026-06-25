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المستشار الألماني: حان وقت المفاوضات وتجميد الجبهة الأوكرانية
المستشار الألماني: حان وقت المفاوضات وتجميد الجبهة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، بأن وقت المفاوضات وتجميد الجبهة الأوكرانية قد حان، داعيا أطراف النزاع الأوكراني إلى بدء محادثات السلام. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T13:36+0000
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وقال ميرتس خلال إحاطة صحفية: "لقد حان وقت التفاوض، وتجميد خط المواجهة، وإنهاء القتل".في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة يوم الثلاثاء أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا على أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول في مارس 2022. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاقيات في ذلك الوقت بسبب الجانب الأوكراني.في 23 يونيو/حزيران، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الاتحاد الأوروبي بذل محاولات لإقامة اتصالات مع موسكو، وأن روسيا مستعدة للحوار مع بروكسل.وذكرت تقارير في اليوم نفسه، أن سلطات الاتحاد الأوروبي بذلت محاولات في الأسابيع الأخيرة لاستئناف الحوار مع روسيا، لكن لم تترتب على ذلك أي مناقشات ملموسة.الكرملين: تصرفات لندن بشأن ناقلة نفط محتجزة من قبلها تشبه القرصنةالاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا
https://sarabic.ae/20260610/ميرتس-دول-أوروبية-أخرى-ستنضم-إلى-المبادرة-الألمانية-الفرنسية-للردع-النووي-1114232867.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

المستشار الألماني: حان وقت المفاوضات وتجميد الجبهة الأوكرانية

13:36 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 13:45 GMT 25.06.2026)
© AP Photo / Markus Schreiberزعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
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صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، بأن وقت المفاوضات وتجميد الجبهة الأوكرانية قد حان، داعيا أطراف النزاع الأوكراني إلى بدء محادثات السلام.
وقال ميرتس خلال إحاطة صحفية: "لقد حان وقت التفاوض، وتجميد خط المواجهة، وإنهاء القتل".
في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة يوم الثلاثاء أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا على أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول في مارس 2022. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاقيات في ذلك الوقت بسبب الجانب الأوكراني.
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
ميرتس: دول أوروبية أخرى ستنضم إلى المبادرة الألمانية-الفرنسية للردع النووي
10 يونيو, 13:39 GMT
في 23 يونيو/حزيران، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الاتحاد الأوروبي بذل محاولات لإقامة اتصالات مع موسكو، وأن روسيا مستعدة للحوار مع بروكسل.

في 17 يونيو، ذكرت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر، أن ممثلاً لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اتصل بالقادة الروس لوضع الأسس لمفاوضات الاتحاد الأوروبي وروسيا لحل الأزمة الأوكرانية.

وذكرت تقارير في اليوم نفسه، أن سلطات الاتحاد الأوروبي بذلت محاولات في الأسابيع الأخيرة لاستئناف الحوار مع روسيا، لكن لم تترتب على ذلك أي مناقشات ملموسة.
الكرملين: تصرفات لندن بشأن ناقلة نفط محتجزة من قبلها تشبه القرصنة
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا
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