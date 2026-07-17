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لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"
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بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أولويات موسكو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أولويات موسكو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع مجلس الأمن الروسي أولويات روسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "اليوم سيستعرض سيرغي لافروف الأولويات التي تقترح وزارة الخارجية التركيز عليها في مسار آسيا والمحيط الهادئ، وفي هذه المنطقة تحديداً. بالنسبة لنا، يعد هذا أحد أهم المسارات اليوم، وأقصد هنا مسار مصالحنا الاقتصادية والسياسية على حد سواء".وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن المعلوماتي الروسي، المرتبطة بإنشاء وتطبيق تقنيات المعلومات الجديدة.يذكر أن مجلس الأمن الروسي يعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الأمنية الملحة، بما فيها الأمن السيبراني والمعلوماتي، لمناقشة التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات والقطاعات الحيوية، ووضع استراتيجيات للاستفادة الآمنة والسيادية.
https://sarabic.ae/20260714/بوتين-حاجة-روسيا-للعملات-الأجنبية-أقل-من-أي-وقت-مضى-1115192222.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أولويات موسكو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

11:43 GMT 17.07.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركه في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشانبي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركه في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشانبي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع مجلس الأمن الروسي أولويات روسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "اليوم سيستعرض سيرغي لافروف الأولويات التي تقترح وزارة الخارجية التركيز عليها في مسار آسيا والمحيط الهادئ، وفي هذه المنطقة تحديداً. بالنسبة لنا، يعد هذا أحد أهم المسارات اليوم، وأقصد هنا مسار مصالحنا الاقتصادية والسياسية على حد سواء".
وأضاف: "لقد تم إنجاز الكثير في الآونة الأخيرة، وقد طلبت من وزير الخارجية لافروف اليوم أن يقدم لنا تقريراً حول رؤية وزارة الخارجية لتنظيم هذا العمل وتنسيقه بين مختلف القطاعات والهيئات".
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وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن المعلوماتي الروسي، المرتبطة بإنشاء وتطبيق تقنيات المعلومات الجديدة.

وقال بوتين: "لدينا اليوم موضوع مهم جداً وهو: التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن المعلوماتي لروسيا الاتحادية، والمرتبطة بابتكار وتطبيق تقنيات المعلومات الجديدة".

يذكر أن مجلس الأمن الروسي يعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الأمنية الملحة، بما فيها الأمن السيبراني والمعلوماتي، لمناقشة التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات والقطاعات الحيوية، ووضع استراتيجيات للاستفادة الآمنة والسيادية.
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