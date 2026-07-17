https://sarabic.ae/20260717/بوتين-يبحث-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-أولويات-موسكو-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1115277755.html
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أولويات موسكو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أولويات موسكو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع مجلس الأمن الروسي أولويات روسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T11:43+0000
2026-07-17T11:43+0000
2026-07-17T11:43+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "اليوم سيستعرض سيرغي لافروف الأولويات التي تقترح وزارة الخارجية التركيز عليها في مسار آسيا والمحيط الهادئ، وفي هذه المنطقة تحديداً. بالنسبة لنا، يعد هذا أحد أهم المسارات اليوم، وأقصد هنا مسار مصالحنا الاقتصادية والسياسية على حد سواء".وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن المعلوماتي الروسي، المرتبطة بإنشاء وتطبيق تقنيات المعلومات الجديدة.يذكر أن مجلس الأمن الروسي يعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الأمنية الملحة، بما فيها الأمن السيبراني والمعلوماتي، لمناقشة التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات والقطاعات الحيوية، ووضع استراتيجيات للاستفادة الآمنة والسيادية.
https://sarabic.ae/20260714/بوتين-حاجة-روسيا-للعملات-الأجنبية-أقل-من-أي-وقت-مضى-1115192222.html
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روسيا, العالم
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أولويات موسكو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع مجلس الأمن الروسي أولويات روسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "اليوم سيستعرض سيرغي لافروف الأولويات التي تقترح وزارة الخارجية التركيز عليها في مسار آسيا والمحيط الهادئ، وفي هذه المنطقة تحديداً. بالنسبة لنا، يعد هذا أحد أهم المسارات اليوم، وأقصد هنا مسار مصالحنا الاقتصادية والسياسية على حد سواء".
وأضاف: "لقد تم إنجاز الكثير في الآونة الأخيرة، وقد طلبت من وزير الخارجية لافروف اليوم أن يقدم لنا تقريراً حول رؤية وزارة الخارجية لتنظيم هذا العمل وتنسيقه بين مختلف القطاعات والهيئات".
وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن المعلوماتي الروسي، المرتبطة بإنشاء وتطبيق تقنيات المعلومات الجديدة.
وقال بوتين: "لدينا اليوم موضوع مهم جداً وهو: التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن المعلوماتي لروسيا الاتحادية، والمرتبطة بابتكار وتطبيق تقنيات المعلومات الجديدة".
يذكر أن مجلس الأمن الروسي يعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الأمنية الملحة، بما فيها الأمن السيبراني والمعلوماتي، لمناقشة التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات والقطاعات الحيوية، ووضع استراتيجيات للاستفادة الآمنة والسيادية.