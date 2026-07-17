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ترامب يطالب باحتساب أضرار دخان حرائق كندا ضمن الرسوم الجمركية
ترامب يطالب باحتساب أضرار دخان حرائق كندا ضمن الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بإضافة تكاليف تلوث الهواء الناتج عن حرائق الغابات إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T23:24+0000
2026-07-17T23:24+0000
دونالد ترامب
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
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وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "إنه إهمال متعمد يتكرر كل عام، ويكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات، وينبغي بالضرورة إضافة تكلفة الأضرار الناجمة عن هذا التلوث إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا حاليًا."واعتبر الرئيس الأمريكي أن الوضع الحالي يعود إلى سوء إدارة الغابات والأحراش في كندا، وعدم تنفيذ عمليات الصيانة بانتظام.وأضاف ترامب أنه سيتحدث في وقت لاحق مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لمناقشة الإجراءات التي تعتزم السلطات الكندية اتخاذها لمعالجة هذه القضية.وبحسب المركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات، يوجد حاليًا 888 حريق غابات نشطًا في أنحاء البلاد.ويأتي ذلك قبل أيام فقط من استضافة ولاية نيوجيرسي الأمريكية، التي تأثرت بالدخان الناجم عن حرائق الغابات القادمة من كندا، لنهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل.ومنذ بداية عام 2026، سُجل أكثر من 3600 حريق غابات في كندا، فيما بلغت المساحة المتضررة نحو 2.8 مليون هكتار (ما يعادل 7 ملايين فدان تقريبًا).
https://sarabic.ae/20260125/ترامب-الصين-سيطرت-على-كندا-1109625387.html
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دونالد ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
دونالد ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

ترامب يطالب باحتساب أضرار دخان حرائق كندا ضمن الرسوم الجمركية

23:24 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Carl Court
تابعنا عبر
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بإضافة تكاليف تلوث الهواء الناتج عن حرائق الغابات إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا.
وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "إنه إهمال متعمد يتكرر كل عام، ويكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات، وينبغي بالضرورة إضافة تكلفة الأضرار الناجمة عن هذا التلوث إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا حاليًا."
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واعتبر الرئيس الأمريكي أن الوضع الحالي يعود إلى سوء إدارة الغابات والأحراش في كندا، وعدم تنفيذ عمليات الصيانة بانتظام.
وأضاف ترامب أنه سيتحدث في وقت لاحق مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لمناقشة الإجراءات التي تعتزم السلطات الكندية اتخاذها لمعالجة هذه القضية.
وبحسب المركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات، يوجد حاليًا 888 حريق غابات نشطًا في أنحاء البلاد.
ويأتي ذلك قبل أيام فقط من استضافة ولاية نيوجيرسي الأمريكية، التي تأثرت بالدخان الناجم عن حرائق الغابات القادمة من كندا، لنهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل.
ومنذ بداية عام 2026، سُجل أكثر من 3600 حريق غابات في كندا، فيما بلغت المساحة المتضررة نحو 2.8 مليون هكتار (ما يعادل 7 ملايين فدان تقريبًا).
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