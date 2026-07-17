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تركيا ترفض وثيقة للاتحاد الأوروبي وتصفها بـ"غير الموضوعية"
تركيا ترفض وثيقة للاتحاد الأوروبي وتصفها بـ"غير الموضوعية"
سبوتنيك عربي
انتقد رئيس دائرة الاتصال التركية، برهان الدين دوران، اليوم الجمعة، وثيقة "التفاهم المشترك" التي أقرها مجلس الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها تعكس قصورا في رؤية... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T14:25+0000
2026-07-17T14:25+0000
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وقال دوران، عبر منصة "إكس"، إن تقييمات الوثيقة بشأن تركيا تفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية، مؤكداً أن دور بلاده في الأمن الأوروبي الأطلسي أُعيد تأكيده خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما تجاهلت الوثيقة هذه الحقيقة، بما لا يسهم في تعزيز الحوار البنّاء. كما انتقد المسؤول التركي ما وُرد في الوثيقة بشأن شرق المتوسط وقضية قبرص، معتبرا أنها لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، وشدد على أن "التوصل إلى حل دائم يتطلب نهجا عادلا وواقعيا"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ما وصفه بـ"التحيز واعتماد حوار مع تركيا قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أقرّ، يوم الثلاثاء الماضي، وثيقة "التفاهم المشترك: التهديدات والتحديات التي نواجهها: "تقييم البيئة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي"، التي تضمنت بنودا تتعلق بتركيا وقبرص والأمن الإقليمي، فيما وصفتها وزارة الخارجية التركية بأنها "متحيزة وغير عادلة". يشار إلى أن تركيا حصلت على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 1999، وبدأت مفاوضات الانضمام في عام 2005، قبل أن تتعثر لاحقا بسبب خلافات تتعلق بسيادة القانون، وقضية قبرص، والتوترات في شرق المتوسط، وملفات سياسية أخرى.
https://sarabic.ae/20260509/أردوغان-الاتحاد-الأوروبي-بحاجة-إلى-تركيا-أكثر-مما-هي-إليه-1113242732.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تركيا ترفض وثيقة للاتحاد الأوروبي وتصفها بـ"غير الموضوعية"

14:25 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
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انتقد رئيس دائرة الاتصال التركية، برهان الدين دوران، اليوم الجمعة، وثيقة "التفاهم المشترك" التي أقرها مجلس الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها تعكس قصورا في رؤية التكتل لمستقبل علاقاته مع تركيا، وتتجاهل وضع أنقرة كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال دوران، عبر منصة "إكس"، إن تقييمات الوثيقة بشأن تركيا تفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية، مؤكداً أن دور بلاده في الأمن الأوروبي الأطلسي أُعيد تأكيده خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما تجاهلت الوثيقة هذه الحقيقة، بما لا يسهم في تعزيز الحوار البنّاء.
كما انتقد المسؤول التركي ما وُرد في الوثيقة بشأن شرق المتوسط وقضية قبرص، معتبرا أنها لا تعكس القانون الدولي أو الحقائق التاريخية، وشدد على أن "التوصل إلى حل دائم يتطلب نهجا عادلا وواقعيا"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ما وصفه بـ"التحيز واعتماد حوار مع تركيا قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أقرّ، يوم الثلاثاء الماضي، وثيقة "التفاهم المشترك: التهديدات والتحديات التي نواجهها: "تقييم البيئة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي"، التي تضمنت بنودا تتعلق بتركيا وقبرص والأمن الإقليمي، فيما وصفتها وزارة الخارجية التركية بأنها "متحيزة وغير عادلة".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
أردوغان: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما هي إليه
9 مايو, 08:27 GMT
يشار إلى أن تركيا حصلت على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 1999، وبدأت مفاوضات الانضمام في عام 2005، قبل أن تتعثر لاحقا بسبب خلافات تتعلق بسيادة القانون، وقضية قبرص، والتوترات في شرق المتوسط، وملفات سياسية أخرى.
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