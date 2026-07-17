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تصويت... كيف تتوقع ردود الفعل الدولية إذا تم تطبيق مشروع "التماسيح" في السجون الإسرائيلية؟
تصويت... كيف تتوقع ردود الفعل الدولية إذا تم تطبيق مشروع "التماسيح" في السجون الإسرائيلية؟
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T10:03+0000
2026-07-17T10:12+0000
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جاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، حيث جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.وأوضحت الصحيفة أن بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات هروب الأسرى الفلسطينيين.وفي حال تطبيق المشروع، يرى مراقبون أن أحد السيناريوهات المحتملة يتمثل في تصاعد الضغوط القانونية والحقوقية، من خلال تحركات قد تقودها منظمات دولية ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان للمطالبة بدراسة أبعاد الخطوة وتقييم مدى توافقها مع الالتزامات الدولية، بما يفتح الباب أمام مطالبات باتخاذ إجراءات أو إصدار توصيات ذات طابع قانوني أو حقوقي.فيما يرى مراقبون أن تطبيق المشروع، حتى إذا أثار موجة واسعة من الجدل، قد لا يفضي إلى تغيير جوهري في مواقف المجتمع الدولي، في ظل استمرار الاصطفافات السياسية القائمة وتباين مواقف الدول تجاه الملفات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.كيف تتوقّع ردود الفعل الدولية إذا تم تطبيق مشروع استخدام التماسيح لحراسة السجون الإسرائيلية؟تعديل قانوني في إسرائيل يمهد لإنشاء "سجن التماسيح"... وبن غفير يواصل تهديداته بحق الأسرىالتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدعو أوروبا للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاقيات جنيف
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, السجون الإسرائيلية, تمساح, استطلاعات الرأي, опросы
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تصويت... كيف تتوقع ردود الفعل الدولية إذا تم تطبيق مشروع "التماسيح" في السجون الإسرائيلية؟

10:03 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 10:12 GMT 17.07.2026)
© AP Photo / Ariel Schalit)سجن أيالون في الرملة، إسرائيل
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit)
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
جاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، حيث جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات هروب الأسرى الفلسطينيين.
يثير الحديث عن مشروع استخدام التماسيح في محيط السجون الإسرائيلية، تساؤلات تتجاوز الجوانب الأمنية إلى أبعاد قانونية وحقوقية وسياسية قد تفرض نفسها على الساحة الدولية، فالخطوة التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، قد تفتح نقاشًا واسعًا حول حدود استخدام الوسائل غير التقليدية في إدارة السجون، ومدى انسجامها مع المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بمعاملة المحتجزين.
وفي حال تطبيق المشروع، يرى مراقبون أن أحد السيناريوهات المحتملة يتمثل في تصاعد الضغوط القانونية والحقوقية، من خلال تحركات قد تقودها منظمات دولية ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان للمطالبة بدراسة أبعاد الخطوة وتقييم مدى توافقها مع الالتزامات الدولية، بما يفتح الباب أمام مطالبات باتخاذ إجراءات أو إصدار توصيات ذات طابع قانوني أو حقوقي.
في المقابل، يعتقد آخرون أن ردود الفعل قد تظل محصورة في بيانات الإدانة والمواقف السياسية، أو تتحول إلى قضية إعلامية تستقطب اهتمامًا واسعًا لفترة محدودة قبل أن تتراجع مع تطورات ملفات إقليمية ودولية أخرى.
فيما يرى مراقبون أن تطبيق المشروع، حتى إذا أثار موجة واسعة من الجدل، قد لا يفضي إلى تغيير جوهري في مواقف المجتمع الدولي، في ظل استمرار الاصطفافات السياسية القائمة وتباين مواقف الدول تجاه الملفات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كيف تتوقّع ردود الفعل الدولية إذا تم تطبيق مشروع استخدام التماسيح لحراسة السجون الإسرائيلية؟
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تعديل قانوني في إسرائيل يمهد لإنشاء "سجن التماسيح"... وبن غفير يواصل تهديداته بحق الأسرى
التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدعو أوروبا للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاقيات جنيف
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