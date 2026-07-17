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تعديل قانوني في إسرائيل يمهد لإنشاء "سجن التماسيح"... وبن غفير يواصل تهديداته بحق الأسرى
تعديل قانوني في إسرائيل يمهد لإنشاء "سجن التماسيح"... وبن غفير يواصل تهديداته بحق الأسرى
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"،... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، جاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، حيث جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب. وأوضحت الصحيفة أن بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات الهروب. وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة، التي قوبلت في بدايتها بسخرية من بعض كبار مسؤولي مصلحة السجون، انتقلت لاحقًا إلى مرحلة دراسة التنفيذ، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن كتسيعوت عقب التعديل القانوني الأخير. وفي السياق ذاته، نشر الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال وثيقة صادرة عن وزارة حماية البيئة بتاريخ 15 يوليو/تموز 2026، تظهر توقيع الوزيرة عيديت سيلمان قرارًا بإعادة تصنيف التماسيح ضمن فئة "الحيوانات البرية المربّاة"، مع إخضاعها لشروط خاصة بالترخيص والوسم والرقابة. يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
تعديل قانوني في إسرائيل يمهد لإنشاء "سجن التماسيح"... وبن غفير يواصل تهديداته بحق الأسرى
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وبحسب صحيفة
"يديعوت أحرنوت"، جاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، حيث جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.
22 أكتوبر 2025, 11:00 GMT
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير
طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات الهروب.
وأضافت أن ممثلين عن مصلحة السجون أجروا، بعد أيام من طرح المقترح، زيارة ميدانية إلى منتجع "حمات غادير" الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، للاطلاع على طرق التعامل مع التماسيح ودراسة إمكانية شرائها، مشيرة إلى أن سعر التمساح الصغير يقدر بنحو 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة، التي قوبلت في بدايتها بسخرية من بعض كبار مسؤولي مصلحة السجون، انتقلت لاحقًا إلى مرحلة دراسة التنفيذ، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن كتسيعوت عقب التعديل القانوني الأخير.
وفي السياق ذاته، نشر الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال وثيقة صادرة عن وزارة حماية البيئة بتاريخ 15 يوليو/تموز 2026، تظهر توقيع الوزيرة عيديت سيلمان قرارًا بإعادة تصنيف التماسيح ضمن فئة "الحيوانات البرية المربّاة"، مع إخضاعها لشروط خاصة بالترخيص والوسم والرقابة.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.