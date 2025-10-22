https://sarabic.ae/20251022/من-عتمة-الزنازين-إلى-نور-القاهرة-أسرى-فلسطين-المبعدون-يروون-لـ-سبوتنيك-حكايات-الألم-والأمل-صور-1106269884.html

من عتمة الزنازين إلى نور القاهرة.. أسرى فلسطين المبعدون يروون لـ "سبوتنيك" حكايات الألم والأمل.. صور

سبوتنيك عربي

في قاهرة المعز، حيث يتناغم عبق التاريخ مع نبض الحاضر، وعلى سجاد أحد الفنادق العريقة، التقت "سبوتنيك" بوجوه حفرت عليها الحياة قسوتها، لكنها ظلت لوحات فنية تنطق...

كانت باحة الفندق وساحاته تضج بهم، لا لكونهم بشر عاديين، بل لأنه أصبحوا أيقونات وشموع تضيء ظلام اليأس وتشع بنور الأمل، تطل من كل زاوية، تحمل في نظراتها حكايات من وراء الشمس.لقد جاؤوا من غياهب الزنازين، من حيث تتكسر الروح وتهان الكرامة، لكنهم هنا، يرتدون ثوب الحرية، بابتسامة تشرق رغم كل الخيبات، وضحكة تزهر فوق جبال المعاناة، تراهم، فتتساءل: كيف لم تذبل هذه الأرواح في عتمة السجن؟ كيف لم ينل اليأس من قلوب قضت عقودا خلف القضبان؟ إنها معجزة أن ترى في عيونهم بريقا من الأمل، وفي كلماتهم حكمة الزمن الذي أمضوه في مدرسة الصبر والجلد.كل أسير هنا، هو قصيدة منقوشة على جدران الصمت، وملاحم تروى عن رجال رفضوا الانكسار، هم ليسوا مجرد أرقام في سجلات السجون، بل هم قادة فكر، وأدباء أضاءوا الظلام بمداد أقلامهم، ومناضلون حولوا القيود إلى أجنحة.. هم شهود على أن الإرادة لا تقهر، وأن حب الأرض والوطن أقوى من كل سلاسل الاحتلال.هنا، في رحاب القاهرة، يكشف هؤلاء الرجال عن صفحات من تاريخهم النضالي، يروون فصولا من حياتهم في السجون، وكيف تحولت تجربة الأسر إلى جامعة للثبات، وميدانٍ للتحرر.. إنهم الأسرى الفلسطينيون المبعدون، الذين جاؤوا ليقصوا للعالم أن القصة لم تنته بعد، وأن شمس الحرية باتت أقرب من أي وقت مضى.الأسير محمود العارضة.. أسطورة الصمود من سجن جلبوع إلى نفق الحريةفي تاريخ الصراع الفلسطيني، تتلألأ أسماء لمناضلين حفروا بصلابتهم صفحات من المجد والعناد، ومن بين هذه الأسماء، يبرز اسم محمود العارضة، المهندس الذي لم تبل جدران السجن إرادته، بل صقلتها، ليصبح قصة صمود وإصرار لا تنسى.من زنازين سجن جلبوع، حيث دبر واحدة من أجرأ عمليات الهروب في تاريخ السجون الإسرائيلية، إلى لقائه مع نفق الحرية، يظل العارضة رمزا للمقاومة التي لا تقبل الانكسار، قضي 33 عاما من عمره خلف القضبان، شهد خلالها تحولات القضية الفلسطينية، وحول السجن إلى مدرسة للقادة والمناضلين.محمود العارضة، ابن مدينة جنين، ليس مجرد أسير محرر، بل هو قصة أمة لا تزال تبحث عن حريتها، وعن مهندس أتقن فن الصمود وحول اليأس إلى أمل، وفتح الأنفاق لا ليفر بنفسه فقط، بل ليزرع بذور الأمل في قلوب الملايين.وعن بدء تاريخه النضالي داخل السجون الإسرائيلية، يحكي العارضة: "اعتقلت على مرتين، في عام 1992 بسبب النشاط في انتفاضة الحجارة لمدة ثلاث سنوات ونصف، وأفرج عني في 1996، عشت ثمانية أشهر تقريبا في الخارج، ثم عدت في 1996 بسبب مجموعة من العمليات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي، حكمت بمؤبد و10 سنوات، وأضيف لها 5 سنوات بسبب عملية الهروب من سجن جلبوع.قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يقول العارضة، كانت الحركة الأسيرة الفلسطينية شبه مسيطرة على السجون، التي كانت تخضع لكل طلبات الحركة، كنا نعيش حالة ليس لها شبيه في سجون العالم، خضنا معارك وحققنا إنجازات كبيرة، لكنها أخذت من الحركة الأسيرة وانتزعت بالقوة بعد 7 أكتوبر.تغير الوضع بعد هذا التاريخ، حيث شنت إسرائيل حربا على المنطقة في غزة ولبنان وإيران واليمن، وعلى الأسرى. لا سيما الوزير المتطرف بن غفير الذي أطلق يده داخل السجون وحقق كل أمانيه عدا كسر إرادتنا.. لقد كسروا عظامنا، قتلوا مئات القتلى. ونكلوا بنا لكنهم لم ينالوا من إرادتنا.وبسؤاله عن كيفية استقبالهم نبأ أحداث السابع من أكتوبر، يؤكد أنهم كانوا يتوقعون حدوثها، بعد أن وعدت المقاومة بذلك، ويضيف: "استيقظنا على صوت انفجارات شديدة، وشاهدنا كتائب القسام في وسط مدينة ازدود والمنطقة الجنوبية لفلسطين. كانت فرحتنا كبيرة، وأدركنا أن الأمر سيكون له تداعيات في المنطقة وعلى مستوى العالم.وينهي حديثه بالقول: " الشعب الفلسطيني الآن أقرب من أي وقت مضى لتحقيق أحلامه وطموحاته في الخلاص، هذا الدم لن يذهب هدرا، وهذه التضحيات لن تذهب، وكذلك تضحيات من وقف معنا من محور المقاومة".كميل أبو حنيش.. "أديب السجون" الذي أضاءت كتبه عتمة الزنازينفي عتمة الزنازين، حيث تتلاشى الألوان وتخفت الأصوات، هناك رجال يرفضون الاستسلام، يصنعون من الألم إبداعا، ومن القيد حرية.. واحد من هؤلاء هو كميل أبو حنيش، الأسير المحرر الذي حُكم بتسعة مؤبدات وقضى 22 عاما من عمره خلف القضبان. ليس مجرد أسير، بل "أديب السجون" الذي نسج من خيوط المعاناة روايات ودواوين شعرية، وشارك في هندسة التجربة التنظيمية الفريدة داخل المعتقلات.في لقاء خاص مع وكالة سبوتنيك، يفتح أبو حنيش قلبه، ليحكي عن رحلته من شوارع نابلس الثائرة إلى زنازين إسرائيل، ومن ثم إلى فضاء الحرية الواسع، حاملا معه إرثا من الصبر والإصرار، ويقول الأسيرة: "شاركت أثناء طفولتي في الانتفاضة الأولى بين أعوام 1987 و1993.ويتابع: "بعد إنهاء المرحلة الثانوية، انتقلت لساحة نضالية جديدة في الجامعة، نشطت في العمل الطلابي في تلك المرحلة، التي كنا نطلق عليها مرحلة أوسلو، وتوليت عدة مهام، منها سكرتير جبهة العمل الطلابي، وعام 2000، شاركت في الانتفاضة الثانية، وأصبحت قائداً لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وبعد عامين ونصف من المطاردة، قُبض عليّ في 2003".وعن سنوات السجن يضيف: "أمضيت في السجن 23 عاما، واعتبرت ساحة السجن ساحة نضالية جديدة، توليت خلالها عدة مهام، ولكنني ركزت على الجانب الثقافي والأدبي، حيث اكتشفت أنني أتقن كتابة الرواية والقصة والنقد والشعر، وأنجزت خلال هذه الفترة أكثر من 20 كتاباً ومئات المقالات والأبحاث وقصائد الشعر.ويقسم أبو حنيش تجربة السجن إلى مرحلتين، الأولى ما قبل 7 أكتوبر، حيث اعتبرها أفضل نسبيا ويقول: "كان لدينا الكثير من الحقوق التي انتزعناها نتيجة نضالنا، لكن بعد 7 أكتوبر، تم سحب كل هذه الإنجازات ولم يتركوا لنا أي شيء سوى ثيابنا، حتى صادروا الثياب بالتدريج، كانت الظروف قاسية جدا".ويقول أو حنيش: "العامان الماضيان كانا الأقسى في رحلة السجن، عامان عن كل السنوات التي أمضيناها في السجن، معاناة وقسوة وضرب شديد وامتهان لروح الإنسان، حيث دأبت سلطة السجون في محاولة لإذلالنا والتنكيل بنا والقمع".ويحكي الأسير الفلسطيني أنه لم يتوقع أن تصل هذه الحرب لهذا الشكل وأن يدفع الشعب الفلسطيني في غزة هذه التضحيات الباهظة في سبيل حريتنا، رغم الفرحة الكبيرة في عالم الحرية تحت الشمس، نشعر بغصة كبيرة عندما نتفاجأ بهذا الدمار في قطاع غزة وهذه التضحيات. نحن في غصة كبيرة لأننا تركنا آلافا خلفنا، من بينهم أسرى أمضوا أكثر من 4 عقود داخل السجن.وتابع: "لكننا استطعنا أن نوحد منظماتنا في مختلف السجون، نتراسل بوسائل معقدة، تمكنا من انتخاب هيئات مركزية، كنا ندير الأوضاع ونتخذ القرارات الهامة، مثل الإضراب عن الطعام، تمكنا من إنشاء كيانات موازية، وكنت قائدا للجبهة الشعبية فرع السجون"."لم ينر ظلام السجن سوى العلم، يقول أبو حنيش عن تجربته الأدبية والثقافية: "انهمكت في رحلتي الثقافية منذ أن دخلت السجن، كنت أقرأ في اليوم أكثر من 10 ساعات، أثقف ذاتي وأعتبر الثقافة مسألة مهمة في حماية الإنسان والمناضل، وإبعاده عن اليأس والإحباط، كنت أمارس الكتابة بشكل مثابر وعنيد، نلت جائزة تقديرية من وزارة الثقافة الفلسطينية وأنا في السجن، اعتبرت الكتابة واجبا وطنيا ونضاليًا وأخلاقيًا".ويصف أبو حنيش المستقبل بكلمة واحدة "التفاؤل"، معتبرًا أنه قدر وليس خيارا، فبدونه لا يمكن للشعوب أن تعيش، مؤكدا أنه يعيش في المنفى الآن بمصر بعيدا عن بلادي لكنه في ساحة نضالية جديدة.أمين أحمد.. صمود يروي قصة وطن ورفض لركود المستنقع الآسنفي زمنٍ تكتب فيه قصص الصمود بمداد من التضحيات، يبرز اسم أمين أحمد أشقيرات، الأسير المحرر من مدينة القدس، كرمزٍ للعزيمة التي لا تلين والإرادة التي تتحدى جبروت السجن وقسوة المحتل. أمضى شقيرات، المحكوم بمؤبدين، 21 عاما من زهرة شبابه خلف القضبان، لكن هذه السنوات لم تزد روحه إلا إصرارا على المضي قدما في دروب الحرية والعدالة.يكشف شقيرات لـ " سبوتنيك" عن فصول من حياته، وصوت لم يخفت، وروحٍ لم تنكسر، يقول: "أنهيت دراسة الشريعة من جامعة القدس، ومن ثم انخرطت في الدعوة، كنت إماما وخطيبا في المساجد، أقف على المنابر كواعظٍ للناس، هذا الأمر لم يرق للمحتل، الذي تذرع وحاول القبض علي، قضيت ثلاث سنوات أحاول الهروب من الاحتلال، حتى تم اعتقالي في العام 2004".ويتابع: "تعرضت لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، خضعت لتحقيق قاس، تحقيق عسكري، اعتقلوا والدي ووالدتي وإخوتي للضغط علي، لكن حب وطني لا يزال يجري في عروقي.. أنا إنسان بسيط أنتمي إلى هموم شعبنا الفلسطيني، وأعتبر قضيته قضييتي".ويرى أن "هجوم المقاومة جاء لينبه العالم أن هذه القضية لن تموت ولن يستسلم أهلها أو يرفعوا الراية، ولن يتركوا زمام أمورهم لغيرهم، كانت هذه الأحداث بمثابة حجر كبير ألقي في هذا المستنقع الآسن الذي طال ركوده ليقول للعالم: هنا قضية فلسطين، يجب أن تحل".تامر الريماوي.. من قيود السجن إلى فضاء الحريةفي عالم تتقلب فيه الموازين وتتغير فيه الأقدار، يبرز تامر راسم الريماوي، الأسير المحرر من مدينة رام الله، كشاهد حي على قوة الإرادة وعزيمة الصمود، حيث قضى الريماوي 22 عاما من عمره في غياهب السجون الإسرائيلية، محكومًا بثلاثة مؤبدات بتهمة قتل إسرائيليين وإصابة آخرين، وذلك لنشاطه ضمن كتائب شهداء الأقصى، لكن هذه السنوات الطويلة لم تكن سوى محطات في رحلة تحصيله العلمي وتعميق إيمانه بقضيته.في حديثه مع "سبوتنيك"، يروي الريماوي تفاصيل تجربته المريرة والحافلة بالإنجازات داخل السجن: "كنت محكومًا بالسجن 3 مؤبدات بتهمة قتل إسرائيليين وإصابة آخرين، وتم اعتقالي في عام 2003، قضيت 22 عاما داخل السجن. الظروف هناك كانت محطات عديدة، منها محطات العذاب، ومحطات بناء الشخصية.وتابع: "كانت محطتي أنني أكملت تعليمي، وحصلت على الماجستير من خلف إدارة السجون، كانوا يحاربوننا بالكتب ويرفضون أن نلتحق بالتعليم، لكن بالإرادة، تمكنا أن نصل للجامعات الفلسطينية وتواصلنا معها، هذا يدل على عزيمة وإصرار الأسير الفلسطيني، ليكون خارج الأسوار".لم ينس الريماوي أن يعبر عن امتنانه لكل من وقف إلى جانب القضية الفلسطينية: "مصر دائما حاملة القضية الفلسطينية على أكتافها، ونحن نشكر الشعب المصري على احتضانهم لنا، وكذللك روسيا حاملة الهم الفلسطيني، ونحن الفلسطينيين نعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلا من أبطال العالم، يتحمل هموم الشعوب المظلومة ويقف بجانب كل إنسان ثائر.وتامر الريماوي، قصة أسير تحول من ضحية للقيود إلى رمز للإصرار والعزيمة، مؤكدا أن الإرادة لا تعرف المستحيل، وأن الأمل يمكن أن يولد حتى من أعمق الظلمات.نضال أعمر.. شهادة حية من قلب المعاناةفي غياهب السجون، حيث تتلاشى الأيام وتتآكل الأعمار، يولد، نضال أعمر من قلقيلية، اسم لمع في سماء المقاومة، ليس لأنه ذاق مرارة الاعتقال فحسب، بل لأنه خرج من تلك التجربة أقوى وأكثر إصرارا على إيصال صوت الحق.قصة أعمر ليست مجرد شهادة أسير محرر، بل هي صرخة مدوية في وجه الظلم، تحكي عن إنسانية لا تلين، وروح لا تقهر، وشعب يأبى الانكسار، اليوم، يطل علينا أعمر من جديد، ليشاركنا تفاصيل سنوات عجاف، قضاها خلف القضبان، وكيف أن الأمل لم يفارق قلبه لحظة، وكيف أن حبه لوطنه ظل شعلة لا تنطفئ.ويتابع: "نحن لسنا قتلة، نحن شعب نحب الحياة، ونحب الحرية كما يحبها جميع شعوب العالم الحر".ويحكي أعمر عن سنوات السجن: "في عملية التحقيق مورس بحقي أشد التعذيب، هناك منظومة تسمى "القنبلة الموقوتة"، تعرضت لتحقيق عسكري استمر لمدة 67 يوما، من أبشع أنواع التحقيق، وفي بعض الأحيان أتمنى ألا نتذكر تلك اللحظات الصعبة.ويتابع: "يوجد قوانين عالمية لأنظمة الأمن، لكنها لا تتواجد داخل أروقة مراكز الاعتقال الإسرائيلية، ما يوجد فقط تعذيب جسدي ونفسي، إهانات، وشتم، تجويع، إضافة إلى الابتزاز".ويرى أن الكثير من الناس يعتقدون أن الأسرى قبل 7 أكتوبر كانوا يعيشون نعيما، لكن الأسرى والشعب قبل 7 أكتوبر مورس بحقهم أبشع أنواع التنكيل والتعذيب، وبعد 7 أكتوبر لم نر الشمس، لم نغير ملابسنا أو نغسلها، وأصيبت أجسادنا بأمراض جلدية غريبة.وطالب أعمر المجتمع الدولي بالتدخل من أجل حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وسلمي، مضيفا: "سنبقى نناضل ونكافح حتى تقرير مصيرنا وإن أبعدنا عن بلادنا".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو 2000 أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت أكثر من عامين، بمقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في وقت سابق، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

