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عراقجي: بلادنا ستدافع عن كل شبر من أراضيها حتى آخر نفس
عراقجي: بلادنا ستدافع عن كل شبر من أراضيها حتى آخر نفس
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إيران ستدافع عن كل شبر من أراضيها حتى آخر نفس، وذلك تعليقًا على مقتل ثلاثة من المواطنين في ميناء... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T18:53+0000
2026-07-17T18:53+0000
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وكتب عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن "ثلاثة من أهالي إحدى القرى استشهدوا أثناء عبورهم جسر ميناء خُمير، مؤكدًا أنهم "كانوا أبرياء تمامًا، ولن نسمح أبدًا بأن تُهدر دماؤهم الطاهرة".وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أفاد بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأميركي الذي استهدف طرقًا وجسورًا في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان، اليوم الجمعة، إلى ثلاثة قتلى وتسعة مصابين.وذكر التلفزيون الرسمي أن "حصيلة ضحايا العدوان الأميركي على طرق وجسور بندر خمير ارتفعت إلى ثلاثة قتلى وتسعة جرحى".من جانبها، أكدت محافظة هرمزغان أنه "في إطار الهجمات الأمريكية المتواصلة على المحافظة، فقد تعرض جسر غريوه على محاور المواصلات في المحافظة أيضًا للقصف، وذلك إلى جانب جسر كهورستان".
https://sarabic.ae/20260717/بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-تستهدف-سفينة-ترفع-علم-تايلاند-في-مضيق-هرمز-1115288500.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

عراقجي: بلادنا ستدافع عن كل شبر من أراضيها حتى آخر نفس

18:53 GMT 17.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إيران ستدافع عن كل شبر من أراضيها حتى آخر نفس، وذلك تعليقًا على مقتل ثلاثة من المواطنين في ميناء خُمير.
وكتب عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن "ثلاثة من أهالي إحدى القرى استشهدوا أثناء عبورهم جسر ميناء خُمير، مؤكدًا أنهم "كانوا أبرياء تمامًا، ولن نسمح أبدًا بأن تُهدر دماؤهم الطاهرة".
وأضاف: "إيران وطننا؛ من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب. سندافع عن كل شبر من هذه الأرض حتى آخر نفس".
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أفاد بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأميركي الذي استهدف طرقًا وجسورًا في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان، اليوم الجمعة، إلى ثلاثة قتلى وتسعة مصابين.
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بحرية الحرس الثوري الإيراني تستهدف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز
18:26 GMT
وذكر التلفزيون الرسمي أن "حصيلة ضحايا العدوان الأميركي على طرق وجسور بندر خمير ارتفعت إلى ثلاثة قتلى وتسعة جرحى".
وأضاف أن حركة المرور على طريق "بندر عباس – لار" في نطاق بندر خمير استؤنفت ببطء.
من جانبها، أكدت محافظة هرمزغان أنه "في إطار الهجمات الأمريكية المتواصلة على المحافظة، فقد تعرض جسر غريوه على محاور المواصلات في المحافظة أيضًا للقصف، وذلك إلى جانب جسر كهورستان".
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