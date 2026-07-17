https://sarabic.ae/20260717/عراقجي-بلادنا-ستدافع-عن-كل-شبر-من-أراضيها-حتى-آخر-نفس-1115289174.html

عراقجي: بلادنا ستدافع عن كل شبر من أراضيها حتى آخر نفس

عراقجي: بلادنا ستدافع عن كل شبر من أراضيها حتى آخر نفس

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن إيران ستدافع عن كل شبر من أراضيها حتى آخر نفس، وذلك تعليقًا على مقتل ثلاثة من المواطنين في ميناء... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T18:53+0000

2026-07-17T18:53+0000

2026-07-17T18:53+0000

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وكتب عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن "ثلاثة من أهالي إحدى القرى استشهدوا أثناء عبورهم جسر ميناء خُمير، مؤكدًا أنهم "كانوا أبرياء تمامًا، ولن نسمح أبدًا بأن تُهدر دماؤهم الطاهرة".وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أفاد بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأميركي الذي استهدف طرقًا وجسورًا في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان، اليوم الجمعة، إلى ثلاثة قتلى وتسعة مصابين.وذكر التلفزيون الرسمي أن "حصيلة ضحايا العدوان الأميركي على طرق وجسور بندر خمير ارتفعت إلى ثلاثة قتلى وتسعة جرحى".من جانبها، أكدت محافظة هرمزغان أنه "في إطار الهجمات الأمريكية المتواصلة على المحافظة، فقد تعرض جسر غريوه على محاور المواصلات في المحافظة أيضًا للقصف، وذلك إلى جانب جسر كهورستان".

https://sarabic.ae/20260717/بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-تستهدف-سفينة-ترفع-علم-تايلاند-في-مضيق-هرمز-1115288500.html

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