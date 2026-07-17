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قواتنا تواصل توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن الداعمة للجيش الأوكراني- الدفاع الروسية
قواتنا تواصل توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن الداعمة للجيش الأوكراني- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرب الموانئ الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T15:25+0000
2026-07-17T15:25+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة "خلال يوم 17 تموز/ يوليو 2026، واصلت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، ضرب الموانئ والسفن الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وقالت الوزارة في بيان لها: " استهدفت الطائرات المسيرة الضاربة... في ميناء "يوجني" (التابع لمؤسسة ميناء "يوجني" التجاري البحري الحكومية) بمقاطعة أوديسا، سفينة شحن محملة بالإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "تم استهداف خزانات للوقود ومواد التشحيم مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، في ميناء أوديسا باستخدام أسلحة جوية عالية الدقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260717/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-إنشاء-نظام-موحد-لتدريب-متخصصي-الطائرات-المسيرة-1115284166.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
روسيا, رصد عسكري, العالم

قواتنا تواصل توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن الداعمة للجيش الأوكراني- الدفاع الروسية

15:25 GMT 17.07.2026
© Sputnikضربة صاروخية روسية تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
ضربة صاروخية روسية تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرب الموانئ الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة "خلال يوم 17 تموز/ يوليو 2026، واصلت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، ضرب الموانئ والسفن الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن ضربة نفذتها طائرات مسيرة روسية استهدفت سفينة شحن في ميناء "يوجني" بمقاطعة أوديسا الأوكرانية، كانت تقوم بنقل شحنات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها: " استهدفت الطائرات المسيرة الضاربة... في ميناء "يوجني" (التابع لمؤسسة ميناء "يوجني" التجاري البحري الحكومية) بمقاطعة أوديسا، سفينة شحن محملة بالإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية".
سكات - 350 إم.. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
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13:49 GMT
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "تم استهداف خزانات للوقود ومواد التشحيم مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، في ميناء أوديسا باستخدام أسلحة جوية عالية الدقة".

وواصلت القوات المسلحة الروسية، خلال اليوم الجمعة، توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح الجيش الأوكراني.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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