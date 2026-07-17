https://sarabic.ae/20260717/كيف-تتدفق-الأيونات-كما-لو-كانت-سائلة-عبر-بلورة-صلبة؟-1115293557.html

كيف تتدفق الأيونات كما لو كانت سائلة عبر بلورة صلبة؟

كيف تتدفق الأيونات كما لو كانت سائلة عبر بلورة صلبة؟

سبوتنيك عربي

اكتشف فريق بحثي بقيادة جامعة أوساكا، بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة (AIST) ومعهد ريكين ومعهد طوكيو للعلوم، الآلية الأساسية... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T22:36+0000

2026-07-17T22:36+0000

2026-07-17T22:35+0000

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الحالة غير المألوفة بين الحالة الصلبة والسائلةاكتشف الفريق البحثي، الآلية الأساسية للتوصيل الأيوني الفائق، حيث تتحرك الأيونات بسرعة داخل مادة صلبة بينما يبقى تركيبها البلوري ثابتًا:لكن بعض المواد تجمع بين خصائص الحالتين،إذ يبقى هيكلها البلوري صلبًا بينما تنتقل أيونات محددة عبره بسهولة تكاد تضاهي سهولة انتقال الجسيمات في السائل.لماذا كان فهم الآلية صعبًا؟درس العلماء الموصلية الأيونية الفائقة لسنوات، لكن المواد الموصلة الحقيقية غالبًا ما تتميز بتركيبات كيميائية وهياكل بلورية معقدة، فقد يحتوي كل مركب على ذرات وروابط وعيوب وترتيبات داخلية مختلفة.ونتيجةً لذلك، غالبًا ما كان الباحثون يفحصون المواد بشكل منفصل، وقد صعّب هذا الأمر التمييز بين المبادئ الفيزيائية العامة والتأثيرات الناتجة عن التركيب الكيميائي لمادة معينة.تضمن النموذج هيكلًا صلبًا مصنوعًا من جسيمات داعمة أكبر حجمًا وجسيمات متحركة أصغر تمثل الأيونات الحاملة للشحنة. حافظ التنافر القوي قصير المدى على استقرار الشبكة البلورية الرئيسية، بينما عملت تفاعلات أضعف على مسافات أطول بين حاملات الشحنة المتحركة.بإزالة التفاصيل الكيميائية غير الضرورية، تمكن الفريق من التركيز على الفيزياء الأساسية لكيفية بدء المادة الصلبة بتوصيل الأيونات بهذه السرعة.يمكن أن تحتوي البلورة على عدة ترتيبات مترابطة، أو شبكات فرعية. في التحول الأيوني الفائق، تصبح الشبكة الفرعية المُشكّلة من الأيونات المتحركة غير منتظمة، بينما تبقى الشبكة الداعمة صلبة.لذا، لا تنصهر المادة بالمعنى المعتاد. فهي تحتفظ بشكلها العام وهيكلها البلوري، لكن مجموعة من الجسيمات تكتسب حرية حركة أكبر بكثير.يمكن تشبيه ذلك بمبنى تبقى جدرانه الداعمة ثابتة بينما يبدأ الأشخاص بداخله بالتحرك بحرية عبر ممرات متصلة. يبقى المبنى قائمًا، لكن الحركة داخله تصبح سريعة وديناميكية.تتحرك الأيونات معًا، وليس بشكل فرديتتعلق إحدى أهم نتائج الدراسة بكيفية انتقال الأيونات بالقرب من التحول الأيوني الفائق.قد يُوحي تصور بسيط بأن الأيونات الفردية تقفز بشكل مستقل من موضع فارغ إلى آخر. لكن المحاكاة أظهرت شيئًا أكثر تعقيدًا: تتحرك الجسيمات بشكل تعاوني. تجمعت مجموعات الأيونات معًا، مُشكّلةً مساراتٍ غير منتظمةٍ مكانيًا، أشبه بالخيوط، عبر البلورة. ولذلك، كانت حركتها جماعيةً وليست سلسلةً من القفزات المنفردة.وجد الباحثون أيضا أن اهتزازات الشبكة البلورية غير التوافقية المتزايدة تُضعف البيئة المحيطة بالأيونات المتحركة،وهذا يُسهّل الحركة الجماعية ويدعم الانتقال نحو التوصيل الأيوني السريع، كما أظهرت المحاكاة أن كثافة الجسيمات تؤثر على درجة الحرارة أو الظروف التي يبدأ عندها انصهار الشبكة الفرعية.وأدى تغيير مدى تقارب الجسيمات إلى تغيير نقطة الانتقال، وهذا يُشير إلى إمكانية التحكم في التوصيل الأيوني ليس فقط من خلال التركيب الكيميائي، بل أيضًا من خلال الخصائص البنيوية التي تؤثر على التباعد وحرية الحركة المحلية.أهمية هذا الأمر لبطاريات الحالة الصلبةيجب أن يسمح إلكتروليت البطارية للأيونات بالانتقال بكفاءة بين أقطابها. توفر الإلكتروليتات السائلة حركة أيونية عالية، لكن الباحثين مهتمون أيضًا بالإلكتروليتات الصلبة التي يمكن أن تدعم تصميمات بطاريات جديدة.من خلال ربط التوصيل السريع بانصهار الشبكة الفرعية، والحركة الأيونية التعاونية، والكثافة، والاهتزازات الشبكية غير التوافقية، تقدم هذه الدراسة إطارًا أكثر شمولية لفهم الخصائص الفيزيائية التي قد يحتاجها الإلكتروليت الصلب عالي التوصيل.إلى جانب بطاريات الحالة الصلبة، تُعدّ المواد ذات الموصلية الأيونية العالية مهمة في التقنيات التي تخزن الطاقة أو تنقلها أو تحوّلها. ويمكن لفهم أفضل لآليات النقل الداخلي لهذه المواد أن يساعد الباحثين على تقييم المواد المرشحة بشكل أكثر منهجية، بدلاً من دراسة كل مادة على حدة.المصدر : | بوابة روسيا العلمية |

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