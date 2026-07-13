https://sarabic.ae/20260713/علماء-روس-يطورون-تقنية-جديدة-تمنع-انفجار-بطاريات-الهواتف-الذكية-1115175424.html

علماء روس يطورون تقنية جديدة تمنع انفجار بطاريات الهواتف الذكية

علماء روس يطورون تقنية جديدة تمنع انفجار بطاريات الهواتف الذكية

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الإعلامي لـ"المؤسسة الروسية للعلوم" أن غشاءً جديدًا طوّره علماء من جامعة سان بطرسبورغ، قادر على منع انفجار بطارية الهاتف الذكي في حال ارتفاع درجة... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T15:49+0000

2026-07-13T15:49+0000

2026-07-13T15:49+0000

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وتعدّ بطاريات الليثيوم أيون في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبطاريات الشحن المحمولة وغيرها من الأجهزة اليومية حساسة للعوامل الخارجية، مثل الحرارة أو ارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن، أو الاصطدام بأجسام حادة، أو السقوط من ارتفاعات.قد تؤدي هذه الحالات إلى حدوث ماس كهربائي داخل البطارية، ما يتسبب في انبعاث حرارة وغازات بسرعة. وفي أسوأ الأحوال، قد تشتعل البطارية أو تنفجر.في دراسة أجراها علماء من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، اختبروا عينات من البطاريات للتأكد من سلامتها عن طريق ثقب الخلايا بمسمار فولاذي، ما أدى إلى حدوث ماس كهربائي.وفي النتيجة، اشتعلت خلية غير محمية في غضون 15 ثانية من التلف، ووصلت درجة حرارة غلافها إلى 350 درجة مئوية، أما الخلية المزودة بطبقة واقية، بقي الغلاف سليمًا، ولم يحدث تسريب حراري، بفضل "صمام" داخلي يفعّل عند حدوث ماس كهربائي داخل البطارية، مانعًا بذلك انفجارها. وأوضح أوليغ ليفين، كبير الباحثين في قسم الكيمياء الكهربائية في معهد الكيمياء في جامعة سان بطرسبورغ: "لا تتطلب الطبقة الواقية التي طورناها أجهزة استشعار أو إلكترونيات تحكم أو إيقاف تشغيل خارجي، فهي تستجيب للتغيرات في الحالة الكهربائية لخلية البطارية نفسها".نُشرت نتائج الدراسة في مجلة تخزين الطاقة. وقد أُجري هذا العمل بالتعاون مع شريك تجاري وبدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف

https://sarabic.ae/20260625/علماء-روس-يطورون-بطارية-ذرية-تدوم-لأكثر-من-15-عاما--1114704854.html

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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, جامعات روسية, موبايل, العالم