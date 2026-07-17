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مستشار المرشد الإيراني: إذا استمرت الهجمات الأمريكية فسننتقل إلى مرحلة الحرب الشاملة
مستشار المرشد الإيراني: إذا استمرت الهجمات الأمريكية فسننتقل إلى مرحلة الحرب الشاملة
سبوتنيك عربي
حذر مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، اليوم الجمعة، من أن القوات المسلحة الإيرانية ستنتقل من مرحلة الردع والرد بالمثل إلى مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل" إذا... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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2026-07-17T20:41+0000
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وقال رضائي، الذي شغل منصب قائد الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية: "إن القواعد والقوات الأمريكية ستصبح أهدافًا للملاحقة والهجمات المباشرة حتى خارج الحدود السياسية"، معتبرًا أن ضبط النفس الذي أبدته إيران حتى الآن جاء لتجنب تفجير أزمات أمنية وصراعات دولية، مثل التوترات بين تركيا وإسرائيل، والصين وتايوان، وروسيا وأوروبا.وأكد رضائي أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن استراتيجية "الحرب والتفاوض معًا" وصلت إلى طريق مسدود، مشددًا على أن وتيرة الهجمات الإيرانية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة.وأوضح مستشار خامنئي أن إغلاق إيران لمضيق هرمز والسيطرة عليه، يهدفان إلى حماية الأمن القومي الإيراني والحفاظ على أمن الاقتصاد العالمي.كما اعتبر أن قبول المقترح الأمريكي بشأن الإدارة المشتركة للمضيق، يعني منح واشنطن السيطرة على أهم ممر للطاقة في العالم، وتمكينها من فرض أسعار النفط، ويمهد، بحسب تعبيره، لاندلاع حرب عالمية ثالثة ضد قوى كبرى مثل الصين وروسيا.وكانت إيران قد اتهمت، في وقت سابق، الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، داعية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.من جانبه، يرد الجيش الإيراني بضرب قواعد أمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260717/عراقجي-بلادنا-ستدافع-عن-كل-شبر-من-أراضيها-حتى-آخر-نفس-1115289174.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار المرشد الإيراني: إذا استمرت الهجمات الأمريكية فسننتقل إلى مرحلة الحرب الشاملة

20:40 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 20:41 GMT 17.07.2026)
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
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حذر مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، اليوم الجمعة، من أن القوات المسلحة الإيرانية ستنتقل من مرحلة الردع والرد بالمثل إلى مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل" إذا استمرت الهجمات الأمريكية خلال اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة.
وقال رضائي، الذي شغل منصب قائد الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية: "إن القواعد والقوات الأمريكية ستصبح أهدافًا للملاحقة والهجمات المباشرة حتى خارج الحدود السياسية"، معتبرًا أن ضبط النفس الذي أبدته إيران حتى الآن جاء لتجنب تفجير أزمات أمنية وصراعات دولية، مثل التوترات بين تركيا وإسرائيل، والصين وتايوان، وروسيا وأوروبا.
وأضاف أن إيران، في ظل ما وصفه بجدية الوضع الحربي، تدعو دول وشعوب المنطقة، بما في ذلك الكويت والأردن وقطر والإمارات، إلى الحيلولة دون ما سماه "اندفاع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني" نحو تصعيد الصراع.
وأكد رضائي أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن استراتيجية "الحرب والتفاوض معًا" وصلت إلى طريق مسدود، مشددًا على أن وتيرة الهجمات الإيرانية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة.
وأوضح مستشار خامنئي أن إغلاق إيران لمضيق هرمز والسيطرة عليه، يهدفان إلى حماية الأمن القومي الإيراني والحفاظ على أمن الاقتصاد العالمي.
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كما اعتبر أن قبول المقترح الأمريكي بشأن الإدارة المشتركة للمضيق، يعني منح واشنطن السيطرة على أهم ممر للطاقة في العالم، وتمكينها من فرض أسعار النفط، ويمهد، بحسب تعبيره، لاندلاع حرب عالمية ثالثة ضد قوى كبرى مثل الصين وروسيا.
وكانت إيران قد اتهمت، في وقت سابق، الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، داعية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.

يذكر أنه، في 18 حزيران/يونيو، وقعت طهران وواشنطن بوساطة دولية قادتها باكستان مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار وترتيبات أخرى لإنهاء النزاع. ورغم ذلك، نفذ الجيش الأمريكي منذ 8 تموز/يوليو الجاري عدة جولات من الهجمات على إيران، حيث زعمت واشنطن أن هذه الضربات جاءت ردًا على هجمات إيران ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريًا.

من جانبه، يرد الجيش الإيراني بضرب قواعد أمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال العدائية.
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