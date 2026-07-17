https://sarabic.ae/20260717/مستشار-المرشد-الإيراني-إذا-استمرت-الهجمات-الأمريكية-فسننتقل-إلى-مرحلة-الحرب-الشاملة-1115292489.html

مستشار المرشد الإيراني: إذا استمرت الهجمات الأمريكية فسننتقل إلى مرحلة الحرب الشاملة

مستشار المرشد الإيراني: إذا استمرت الهجمات الأمريكية فسننتقل إلى مرحلة الحرب الشاملة

سبوتنيك عربي

حذر مستشار المرشد الإيراني، محسن رضائي، اليوم الجمعة، من أن القوات المسلحة الإيرانية ستنتقل من مرحلة الردع والرد بالمثل إلى مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل" إذا... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T20:40+0000

2026-07-17T20:40+0000

2026-07-17T20:41+0000

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg

وقال رضائي، الذي شغل منصب قائد الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية: "إن القواعد والقوات الأمريكية ستصبح أهدافًا للملاحقة والهجمات المباشرة حتى خارج الحدود السياسية"، معتبرًا أن ضبط النفس الذي أبدته إيران حتى الآن جاء لتجنب تفجير أزمات أمنية وصراعات دولية، مثل التوترات بين تركيا وإسرائيل، والصين وتايوان، وروسيا وأوروبا.وأكد رضائي أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن استراتيجية "الحرب والتفاوض معًا" وصلت إلى طريق مسدود، مشددًا على أن وتيرة الهجمات الإيرانية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة.وأوضح مستشار خامنئي أن إغلاق إيران لمضيق هرمز والسيطرة عليه، يهدفان إلى حماية الأمن القومي الإيراني والحفاظ على أمن الاقتصاد العالمي.كما اعتبر أن قبول المقترح الأمريكي بشأن الإدارة المشتركة للمضيق، يعني منح واشنطن السيطرة على أهم ممر للطاقة في العالم، وتمكينها من فرض أسعار النفط، ويمهد، بحسب تعبيره، لاندلاع حرب عالمية ثالثة ضد قوى كبرى مثل الصين وروسيا.وكانت إيران قد اتهمت، في وقت سابق، الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، داعية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.من جانبه، يرد الجيش الإيراني بضرب قواعد أمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260717/عراقجي-بلادنا-ستدافع-عن-كل-شبر-من-أراضيها-حتى-آخر-نفس-1115289174.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية