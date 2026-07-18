https://sarabic.ae/20260718/ألمانيا-تعزز-التأهب-الأمني-لديها-إلى-مستوى-التهديد-المرتفع-1115308325.html
ألمانيا تعزز التأهب الأمني لديها إلى مستوى "التهديد المرتفع"
ألمانيا تعزز التأهب الأمني لديها إلى مستوى "التهديد المرتفع"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينتإن، اليوم السبت، رفع التأهب الأمني في البلاد إلى مستوى "التهديد المرتفع" استنادا إلى تقارير ومعلومات استخبارية... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T15:24+0000
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وقال دوبرينتإن في مقابلة مع صحيفة "فيلت إم زونتاج" نشرت، اليوم السبت، إن "هذا يعني أنه يجب مراعاة خطر وقوع هجمات في ألمانيا في جميع الأوقات".كما خلصت محكمة ألمانية، العام الماضي، إلى إدانة مواطن سوري في هجوم طعن مستوحى من نهج تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2024، في مهرجان في مدينة زولينجن غربي البلاد أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة 10.
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العالم, أخبار ألمانيا
ألمانيا تعزز التأهب الأمني لديها إلى مستوى "التهديد المرتفع"
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينتإن، اليوم السبت، رفع التأهب الأمني في البلاد إلى مستوى "التهديد المرتفع" استنادا إلى تقارير ومعلومات استخبارية اقتضت ذلك.
وقال دوبرينتإن في مقابلة مع صحيفة "فيلت إم زونتاج" نشرت، اليوم السبت، إن "هذا يعني أنه يجب مراعاة خطر وقوع هجمات في ألمانيا في جميع الأوقات".
وأضاف أنه "يمكن تمييز خطط الهجمات على بلدنا بوضوح"، مشيرًا إلى المخاطر التي تهدد البنية التحتية الألمانية والأفراد والمؤسسات.
وشهدت ألمانيا عددا من الهجمات في السنوات الماضية، حيث صدر حكم على طبيب سعودي أخيرا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل 6 أشخاص وإصابة المئات جراء صدمه حشدا بسيارة مستأجرة في سوق تاريخية في مدينة ماغديبورغ شرقي البلاد عشية عيد الميلاد 2024.
كما خلصت محكمة ألمانية، العام الماضي، إلى إدانة مواطن سوري في هجوم طعن مستوحى من نهج تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2024، في مهرجان في مدينة زولينجن غربي البلاد أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة 10.