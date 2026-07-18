https://sarabic.ae/20260718/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-لينينا-ويجري-استكمال-تحرير-شيفتشينكو-وكراسنويارسك-وسفيتلويه--عاجل-1115308789.html
الجيش الروسي يحرر بلدة لينينا ويستكمل تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسك وسفيتلويه
الجيش الروسي يحرر بلدة لينينا ويستكمل تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسك وسفيتلويه
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن بلدة لينينا (ميرنوي) أصبحت تحت السيطرة الروسية، وأن تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسكوي... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T15:56+0000
2026-07-18T15:56+0000
2026-07-18T16:21+0000
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حيث صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، أن قوات مجموعة "المركز" تواصل تقدمها شمال مدينة كراسنوأرمينسك، وتخوض معارك في مدينتي دوبروبوليه وأنوفكا.جاء ذلك خلال زيارة أجراها غيراسيموف لتفقد سير تنفيذ المهام القتالية لدى تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، حيث استمع إلى تقرير قائد المجموعة سيرغي كوزوفليف، بشأن الأوضاع في منطقة عملياتها، إضافة إلى تقارير قادة التشكيلات والوحدات حول نتائج تنفيذ المهام القتالية.صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، بأن المهمة الرئيسية لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، هي تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتعاون مع قوات مجموعة "الجنوب"، و"المركز".وقال غيراسيموف: "المهمة الرئيسية لقوات مجموعة "الغرب" هي تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتعاون مع مجموعتي "الغرب" و"المركز".وأضاف: "قوات مجموعة "الجنوب" ... تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة للجيش الثالث، تقدمت نحو سلوفيانسك وكراماتورسك، وحررت بلدة بيسكونوفكا، كما وصلت إلى ضواحي نيكولايفكا".وتفقد غيراسيموف سير العمليات القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقرير من قائد المجموعة، سيرغي كوزوفليف، حول الوضع في منطقة مسؤوليته، بالإضافة إلى تقارير من قادة التشكيلات وقادة الوحدات حول نتائج العمليات القتالية.
https://sarabic.ae/20260718/الجيش-الروسي-يواصل-مهاجمة-الموانئ-التي-تعمل-لصالح-قوات-كييف---وزارة-الدفاع-1115307182.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الجيش الروسي يحرر بلدة لينينا ويستكمل تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسك وسفيتلويه
15:56 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 16:21 GMT 18.07.2026)
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن بلدة لينينا (ميرنوي) أصبحت تحت السيطرة الروسية، وأن تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسكوي وسفيتلي يقترب من الاكتمال.
حيث صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، أن قوات مجموعة "المركز" تواصل تقدمها شمال مدينة كراسنوأرمينسك، وتخوض معارك في مدينتي دوبروبوليه وأنوفكا.
وقال غيراسيموف: "تتواصل المعارك العنيفة ضمن منطقة مسؤولية قوات مجموعة 'المركز'. وعلى محور دوبروبوليه، تواصل تشكيلات ووحدات المجموعة توسيع هجومها شمال كراسنوأرميسك، وتخوض معارك في دوبروبوليه وأنوفكا".
جاء ذلك خلال زيارة أجراها غيراسيموف لتفقد سير تنفيذ المهام القتالية لدى تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، حيث استمع إلى تقرير قائد المجموعة سيرغي كوزوفليف، بشأن الأوضاع في منطقة عملياتها، إضافة إلى تقارير قادة التشكيلات والوحدات حول نتائج تنفيذ المهام القتالية.
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، بأن المهمة الرئيسية لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، هي تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتعاون مع قوات مجموعة "الجنوب"، و"المركز".
وقال غيراسيموف: "المهمة الرئيسية لقوات مجموعة "الغرب" هي تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتعاون مع مجموعتي "الغرب" و"المركز".
وأضاف: "قوات مجموعة "الجنوب" ... تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة للجيش الثالث، تقدمت نحو سلوفيانسك وكراماتورسك، وحررت بلدة بيسكونوفكا، كما وصلت إلى ضواحي نيكولايفكا".
وقال غيراسيموف: "على محور كوبيانسك، وبعد صد المحاولات الفاشلة للعدو لاختراق الجزء الغربي من المدينة وإجبار قواتنا على التراجع إلى الضفة الشرقية لنهر أوسكول، تواصل وحدات الاقتحام التابعة لمجموعة "زاباد" تقدمها غربًا باتجاه شيفتشينكوفو".
وتفقد غيراسيموف سير العمليات القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقرير من قائد المجموعة، سيرغي كوزوفليف، حول الوضع في منطقة مسؤوليته، بالإضافة إلى تقارير من قادة التشكيلات وقادة الوحدات حول نتائج العمليات القتالية.