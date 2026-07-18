الجيش الروسي يحرر بلدة لينينا ويستكمل تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسك وسفيتلويه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
دي فانس يتهم إسرائيل بتقويض المفاوضات مع إيران، سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا: سنستهدف أي قوة عسكرية تابعة للغرب في أوكرانيا وطهران تقصف سوريا لأول مرة منذ بدء الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260718/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-لينينا-ويجري-استكمال-تحرير-شيفتشينكو-وكراسنويارسك-وسفيتلويه--عاجل-1115308789.html
الجيش الروسي يحرر بلدة لينينا ويستكمل تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسك وسفيتلويه
الجيش الروسي يحرر بلدة لينينا ويستكمل تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسك وسفيتلويه
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن بلدة لينينا (ميرنوي) أصبحت تحت السيطرة الروسية، وأن تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسكوي... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T15:56+0000
2026-07-18T16:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_eed0172b91a299c592a1932600ec2fcf.jpg
حيث صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، أن قوات مجموعة "المركز" تواصل تقدمها شمال مدينة كراسنوأرمينسك، وتخوض معارك في مدينتي دوبروبوليه وأنوفكا.جاء ذلك خلال زيارة أجراها غيراسيموف لتفقد سير تنفيذ المهام القتالية لدى تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، حيث استمع إلى تقرير قائد المجموعة سيرغي كوزوفليف، بشأن الأوضاع في منطقة عملياتها، إضافة إلى تقارير قادة التشكيلات والوحدات حول نتائج تنفيذ المهام القتالية.صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، بأن المهمة الرئيسية لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، هي تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتعاون مع قوات مجموعة "الجنوب"، و"المركز".وقال غيراسيموف: "المهمة الرئيسية لقوات مجموعة "الغرب" هي تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتعاون مع مجموعتي "الغرب" و"المركز".وأضاف: "قوات مجموعة "الجنوب" ... تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة للجيش الثالث، تقدمت نحو سلوفيانسك وكراماتورسك، وحررت بلدة بيسكونوفكا، كما وصلت إلى ضواحي نيكولايفكا".وتفقد غيراسيموف سير العمليات القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقرير من قائد المجموعة، سيرغي كوزوفليف، حول الوضع في منطقة مسؤوليته، بالإضافة إلى تقارير من قادة التشكيلات وقادة الوحدات حول نتائج العمليات القتالية.
https://sarabic.ae/20260718/الجيش-الروسي-يواصل-مهاجمة-الموانئ-التي-تعمل-لصالح-قوات-كييف---وزارة-الدفاع-1115307182.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_cda169b6e3de8740dee3fd89fcac247c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الجيش الروسي يحرر بلدة لينينا ويستكمل تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسك وسفيتلويه

15:56 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 16:21 GMT 18.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام راجمة الصواريخ "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية على اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام راجمة الصواريخ أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية على اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن بلدة لينينا (ميرنوي) أصبحت تحت السيطرة الروسية، وأن تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسكوي وسفيتلي يقترب من الاكتمال.
حيث صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، أن قوات مجموعة "المركز" تواصل تقدمها شمال مدينة كراسنوأرمينسك، وتخوض معارك في مدينتي دوبروبوليه وأنوفكا.

وقال غيراسيموف: "تتواصل المعارك العنيفة ضمن منطقة مسؤولية قوات مجموعة 'المركز'. وعلى محور دوبروبوليه، تواصل تشكيلات ووحدات المجموعة توسيع هجومها شمال كراسنوأرميسك، وتخوض معارك في دوبروبوليه وأنوفكا".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها غيراسيموف لتفقد سير تنفيذ المهام القتالية لدى تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، حيث استمع إلى تقرير قائد المجموعة سيرغي كوزوفليف، بشأن الأوضاع في منطقة عملياتها، إضافة إلى تقارير قادة التشكيلات والوحدات حول نتائج تنفيذ المهام القتالية.
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، بأن المهمة الرئيسية لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، هي تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتعاون مع قوات مجموعة "الجنوب"، و"المركز".
الجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل فاب-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
الجيش الروسي يواصل مهاجمة الموانئ التي تعمل لصالح قوات كييف - وزارة الدفاع
14:34 GMT
وقال غيراسيموف: "المهمة الرئيسية لقوات مجموعة "الغرب" هي تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتعاون مع مجموعتي "الغرب" و"المركز".
وأضاف: "قوات مجموعة "الجنوب" ... تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة للجيش الثالث، تقدمت نحو سلوفيانسك وكراماتورسك، وحررت بلدة بيسكونوفكا، كما وصلت إلى ضواحي نيكولايفكا".
وقال غيراسيموف: "على محور كوبيانسك، وبعد صد المحاولات الفاشلة للعدو لاختراق الجزء الغربي من المدينة وإجبار قواتنا على التراجع إلى الضفة الشرقية لنهر أوسكول، تواصل وحدات الاقتحام التابعة لمجموعة "زاباد" تقدمها غربًا باتجاه شيفتشينكوفو".
وتفقد غيراسيموف سير العمليات القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقرير من قائد المجموعة، سيرغي كوزوفليف، حول الوضع في منطقة مسؤوليته، بالإضافة إلى تقارير من قادة التشكيلات وقادة الوحدات حول نتائج العمليات القتالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала