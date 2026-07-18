https://sarabic.ae/20260718/الجيش-الروسي-يواصل-مهاجمة-الموانئ-التي-تعمل-لصالح-قوات-كييف---وزارة-الدفاع-1115307182.html
الجيش الروسي يواصل مهاجمة الموانئ التي تعمل لصالح قوات كييف - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يواصل مهاجمة الموانئ التي تعمل لصالح قوات كييف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي واصل، اليوم السبت، قصف الموانئ والسفن الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T14:34+0000
2026-07-18T14:34+0000
2026-07-18T14:34+0000
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وجاء في بيان الوزارة: "واصلت القوات المسلحة الروسية، طوال اليوم، قصف الموانئ والسفن الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "استهدفت طائرة مسيرة سفينة شحن تحمل شحنة عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء يوجني".وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتين في ميناء تشورنومورسك كانتا تنقلان شحنات لصالح الجيش الأوكراني.وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليل السبت، واصلت القوات المسلحة الروسية تنفيذ ضربات على الموانئ الأوكرانية المستخدمة لخدمة عمليات نقل الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية".كما أشارت الوزارة أيضا إلى أن القوات الروسية استهدفت مرافق البنية التحتية لميناء أوديسا المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم للقوات الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260718/الاتحاد-الأوروبي-يبدأ-بالترحيل-القسري-للرجال-الأوكرانيين--1115301074.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الجيش الروسي يواصل مهاجمة الموانئ التي تعمل لصالح قوات كييف - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي واصل، اليوم السبت، قصف الموانئ والسفن الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت القوات المسلحة الروسية، طوال اليوم، قصف الموانئ والسفن الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "استهدفت طائرة مسيرة سفينة شحن تحمل شحنة عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء يوجني".
بالإضافة إلى ذلك، استُهدفت سفينتا شحن أخريان تحملان شحنة عسكرية كانتا تنتظران التفريغ في ميناء أوديسا، حسبما أفادت الوزارة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتين في ميناء تشورنومورسك كانتا تنقلان شحنات لصالح الجيش الأوكراني.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليل السبت، واصلت القوات المسلحة الروسية تنفيذ ضربات على الموانئ الأوكرانية المستخدمة لخدمة عمليات نقل الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت أن الضربات أسفرت عن "استهداف سفينتين بحريتين في ميناء تشورنومورسك كانتا تنقلان شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية.
كما أشارت الوزارة أيضا إلى أن القوات الروسية استهدفت مرافق البنية التحتية لميناء أوديسا المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم للقوات الأوكرانية.