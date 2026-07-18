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https://sarabic.ae/20260718/الاتحاد-الأوروبي-يبدأ-بالترحيل-القسري-للرجال-الأوكرانيين--1115301074.html
الاتحاد الأوروبي يبدأ بالترحيل القسري للرجال الأوكرانيين
الاتحاد الأوروبي يبدأ بالترحيل القسري للرجال الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
أكد مصدر أمني روسي أن الترحيل القسري للرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية من الاتحاد الأوروبي، بدأ منذ نهاية عام 2025. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T10:55+0000
2026-07-18T10:55+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال المصدر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "كشفت استجوابات جنود تم أسرهم أن عمليات الترحيل القسري للأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية، بدأت في دول الاتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2025".وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونر، أن المفوضية الأوروبية تريد تغيير آلية قبول اللاجئين الأوكرانيين، باستثناء أولئك الخاضعين للتجنيد الإجباري.وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في الآونة الاخيرة، أن دول الاتحاد قررت ابتداء من مارس/ آذار 2027، منح الحماية المؤقتة للمتقدمين الجدد من أوكرانيا، "فقط إذا أنهوا الخدمة العسكرية في بلادهم".ودخلت آلية "الحماية المؤقتة" للأوكرانيين حيّز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، منذ مارس 2022، ووفقا لمجلس الاتحاد الأوروبي، بلغ عدد المستفيدين من هذه الآلية نحو 4.38 مليون شخص حتى 31 مايو/ أيار 2026.وتمنح هذه الآلية حق الإقامة والعمل والرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي في جميع دول الاتحاد الأوروبي.أولئك الذين هم عرضة للخدمة العسكرية في أوكرانيا، يبذلون كل ما في وسعهم لتجنب التجنيد، إذ يفرون من البلاد بشكل غير قانوني، ويحرقون مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، ويختبئون في منازلهم، ولا يخرجون منها.الأمن الفيدرالي الروسي: احتجاز مؤسس أكبر تجمع إلكتروني لمؤيدي الإرهاب الذي مول من نظام كييفاحتجاجات في كييف ضد استقالة فيدوروف من منصبه كوزير للدفاع لليوم الثاني
https://sarabic.ae/20260715/أوروبا-تنقلب-على-الأوكرانيين-المطلوبين-للتجنيد-لدى-نظام-كييف-وتحرمهم-من-الحماية-1115221232.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يبدأ بالترحيل القسري للرجال الأوكرانيين

10:55 GMT 18.07.2026
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Sputnik . Valery Melnikov
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تابعنا عبر
أكد مصدر أمني روسي أن الترحيل القسري للرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية من الاتحاد الأوروبي، بدأ منذ نهاية عام 2025.
وقال المصدر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "كشفت استجوابات جنود تم أسرهم أن عمليات الترحيل القسري للأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية، بدأت في دول الاتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2025".

وأوضح أن لواء أوكرانيًا يضم فصائل كاملة من أفراد طُردوا من أوروبا، وكان العديد منهم يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 10 سنوات.

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونر، أن المفوضية الأوروبية تريد تغيير آلية قبول اللاجئين الأوكرانيين، باستثناء أولئك الخاضعين للتجنيد الإجباري.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في الآونة الاخيرة، أن دول الاتحاد قررت ابتداء من مارس/ آذار 2027، منح الحماية المؤقتة للمتقدمين الجدد من أوكرانيا، "فقط إذا أنهوا الخدمة العسكرية في بلادهم".

وأكد المجلس أن "القاعدة الجديدة" ستنطبق فقط على المتقدمين الجدد ولن تؤثر على الأوكرانيين، الذين يتمتعون بـ"حماية مؤقتة" في دول الاتحاد الأوروبي.

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ودخلت آلية "الحماية المؤقتة" للأوكرانيين حيّز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، منذ مارس 2022، ووفقا لمجلس الاتحاد الأوروبي، بلغ عدد المستفيدين من هذه الآلية نحو 4.38 مليون شخص حتى 31 مايو/ أيار 2026.
وتمنح هذه الآلية حق الإقامة والعمل والرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وفي الآونة الأخيرة، تواجه كييف نقصًا في أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، يلجأ ضباط وحدة "مكافحة الإرهاب" في البلاد إلى التجنيد الإجباري، حيث يُقبض على الرجال في سن التجنيد بالشوارع، ويتعرضون للضرب في كثير من الأحيان، ويُجبرون على ركوب الحافلات الصغيرة، ويُقتادون إلى وجهة مجهولة.

أولئك الذين هم عرضة للخدمة العسكرية في أوكرانيا، يبذلون كل ما في وسعهم لتجنب التجنيد، إذ يفرون من البلاد بشكل غير قانوني، ويحرقون مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، ويختبئون في منازلهم، ولا يخرجون منها.
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