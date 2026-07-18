https://sarabic.ae/20260718/الاتحاد-الأوروبي-يبدأ-بالترحيل-القسري-للرجال-الأوكرانيين--1115301074.html

الاتحاد الأوروبي يبدأ بالترحيل القسري للرجال الأوكرانيين

الاتحاد الأوروبي يبدأ بالترحيل القسري للرجال الأوكرانيين

سبوتنيك عربي

أكد مصدر أمني روسي أن الترحيل القسري للرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية من الاتحاد الأوروبي، بدأ منذ نهاية عام 2025. 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T10:55+0000

2026-07-18T10:55+0000

2026-07-18T10:55+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال المصدر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "كشفت استجوابات جنود تم أسرهم أن عمليات الترحيل القسري للأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية، بدأت في دول الاتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2025".وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونر، أن المفوضية الأوروبية تريد تغيير آلية قبول اللاجئين الأوكرانيين، باستثناء أولئك الخاضعين للتجنيد الإجباري.وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في الآونة الاخيرة، أن دول الاتحاد قررت ابتداء من مارس/ آذار 2027، منح الحماية المؤقتة للمتقدمين الجدد من أوكرانيا، "فقط إذا أنهوا الخدمة العسكرية في بلادهم".ودخلت آلية "الحماية المؤقتة" للأوكرانيين حيّز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، منذ مارس 2022، ووفقا لمجلس الاتحاد الأوروبي، بلغ عدد المستفيدين من هذه الآلية نحو 4.38 مليون شخص حتى 31 مايو/ أيار 2026.وتمنح هذه الآلية حق الإقامة والعمل والرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي في جميع دول الاتحاد الأوروبي.أولئك الذين هم عرضة للخدمة العسكرية في أوكرانيا، يبذلون كل ما في وسعهم لتجنب التجنيد، إذ يفرون من البلاد بشكل غير قانوني، ويحرقون مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، ويختبئون في منازلهم، ولا يخرجون منها.الأمن الفيدرالي الروسي: احتجاز مؤسس أكبر تجمع إلكتروني لمؤيدي الإرهاب الذي مول من نظام كييفاحتجاجات في كييف ضد استقالة فيدوروف من منصبه كوزير للدفاع لليوم الثاني

https://sarabic.ae/20260715/أوروبا-تنقلب-على-الأوكرانيين-المطلوبين-للتجنيد-لدى-نظام-كييف-وتحرمهم-من-الحماية-1115221232.html

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