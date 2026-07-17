https://sarabic.ae/20260717/احتجاجات-في-كييف-ضد-استقالة-فيدوروف-من-منصبه-كوزير-للدفاع-لليوم-الثاني-1115266232.html
احتجاجات في كييف ضد استقالة فيدوروف من منصبه كوزير للدفاع لليوم الثاني
احتجاجات في كييف ضد استقالة فيدوروف من منصبه كوزير للدفاع لليوم الثاني
سبوتنيك عربي
تجمع عشرات الأشخاص في ساحة إيفان فرانكو بكييف، بالقرب من الحي الحكومي، للاحتجاج على استقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف، وبُثّت المظاهرة مباشرةً على... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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يهتف الناس بشعار "عار" ويعرضون لافتات تحمل شعارات تدعم فيدوروف وتعارض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي.أُقيل فيدوروف بسبب خلاف مع سيرسكي، الذي طالب باستبداله. كما فشل فيدوروف في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في مركز التجنيد، الذي يعمل كمكتب للتجنيد العسكري في أوكرانيا خلال ستة أشهر.وفي 14 تموز/يوليو، أقالها البرلمان الأوكراني، ما أدى إلى استقالة الحكومة بأكملها. وفي اليوم التالي، قدم زيلينسكي اقتراحًا إلى البرلمان (الرادا) بتعيين سيرغي كوريتسكي رئيسًا جديداً للوزراء.ونشر وزير الدفاع الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، في وقت سابق من يوم الخميس، منشور وداع وسط تقارير تتحدث عن استقالته من منصبه.الكرملين: نتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف لا سيما في ظل استمرار العملية العسكريةوزير الدفاع الأوكراني يقر بتصاعد الغضب الشعبي بسبب التعبئة القسرية
https://sarabic.ae/20260716/وزير-الدفاع-الأوكراني-ينشر-رسالة-وداع-وسط-تقارير-عن-استقالته-1115233887.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
احتجاجات في كييف ضد استقالة فيدوروف من منصبه كوزير للدفاع لليوم الثاني
07:23 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 07:24 GMT 17.07.2026)
تجمع عشرات الأشخاص في ساحة إيفان فرانكو بكييف، بالقرب من الحي الحكومي، للاحتجاج على استقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف، وبُثّت المظاهرة مباشرةً على قناة "كييف-24" التلفزيونية.
يهتف الناس بشعار "عار" ويعرضون لافتات تحمل شعارات تدعم فيدوروف وتعارض القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي.
واندلعت، يوم الخميس، احتجاجات ضد استقالة فيدوروف في 18 مدينة أوكرانية على الأقل، وشارك فيها الآلاف في كييف ولفوف.
أُقيل فيدوروف بسبب خلاف مع سيرسكي، الذي طالب باستبداله. كما فشل فيدوروف في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في مركز التجنيد، الذي يعمل كمكتب للتجنيد العسكري في أوكرانيا خلال ستة أشهر.
وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، في 12 تموز/يوليو الجاري، عن نيته إقالة يوليا سفيريدينكو من منصبها كرئيسة للوزراء، الشيء الذي أكدته هي لاحقاً.
وفي 14 تموز/يوليو، أقالها البرلمان الأوكراني، ما أدى إلى استقالة الحكومة بأكملها. وفي اليوم التالي، قدم زيلينسكي اقتراحًا إلى البرلمان (الرادا) بتعيين سيرغي كوريتسكي رئيسًا جديداً للوزراء.
ونشر وزير الدفاع الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، في وقت سابق من يوم الخميس، منشور وداع وسط تقارير تتحدث عن استقالته من منصبه.