https://sarabic.ae/20260718/الصحة-حصيلة-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-لبنان-تبلغ-4328-قتيلا-و12227-مصابا-1115314427.html

الصحة: حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان تبلغ 4328 قتيلا و12227 مصابا

الصحة: حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان تبلغ 4328 قتيلا و12227 مصابا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس الماضي إلى 4328 قتيلًا و12227 مصابًا. 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T21:55+0000

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وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة في بيان، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 18 تموز باتت كالتالي: 4328 شهيدًا و12227 جريحًا".وقد أفاد مصدر ميداني لبناني لسبوتنيك، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرًا على أطراف المنصوري- مجدلزون، كما نفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الخيام، ونفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزرعة بسطرة.وأضاف المصدر أن جنود الجيش الإسرائيلي أجبروا عددًا من المزارعين اللبنانيين الذين كانوا يعملون في أراضيهم بين عين عرب والماري على المغادرة.وأكد أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات لعدد من المنازل والبنى التحتية في محيط بلدة كفرتبنيت، بلدة الطيري وحداثا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.وأعلن الجيش اللبناني في بيان له عن مقتل أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري.يشار إلى أن إسرائيل ولبنان وقّعتا، في حزيران/يونيو الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف نتنياهو توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أميركية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أميركية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

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