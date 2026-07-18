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الصحة: حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان تبلغ 4328 قتيلا و12227 مصابا
الصحة: حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان تبلغ 4328 قتيلا و12227 مصابا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس الماضي إلى 4328 قتيلًا و12227 مصابًا. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة في بيان، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 18 تموز باتت كالتالي: 4328 شهيدًا و12227 جريحًا".وقد أفاد مصدر ميداني لبناني لسبوتنيك، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرًا على أطراف المنصوري- مجدلزون، كما نفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الخيام، ونفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزرعة بسطرة.وأضاف المصدر أن جنود الجيش الإسرائيلي أجبروا عددًا من المزارعين اللبنانيين الذين كانوا يعملون في أراضيهم بين عين عرب والماري على المغادرة.وأكد أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات لعدد من المنازل والبنى التحتية في محيط بلدة كفرتبنيت، بلدة الطيري وحداثا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.وأعلن الجيش اللبناني في بيان له عن مقتل أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري.يشار إلى أن إسرائيل ولبنان وقّعتا، في حزيران/يونيو الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف نتنياهو توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أميركية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أميركية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي

الصحة: حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان تبلغ 4328 قتيلا و12227 مصابا

21:55 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 22:38 GMT 18.07.2026)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayغارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان
غارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس الماضي إلى 4328 قتيلًا و12227 مصابًا.
وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة في بيان، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 18 تموز باتت كالتالي: 4328 شهيدًا و12227 جريحًا".
وقد أفاد مصدر ميداني لبناني لسبوتنيك، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرًا على أطراف المنصوري- مجدلزون، كما نفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الخيام، ونفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزرعة بسطرة.
وقد أصيبت امرأة بجروح جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص، واستهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية، كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة حداثا في جنوب لبنان.
وأضاف المصدر أن جنود الجيش الإسرائيلي أجبروا عددًا من المزارعين اللبنانيين الذين كانوا يعملون في أراضيهم بين عين عرب والماري على المغادرة.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات لعدد من المنازل والبنى التحتية في محيط بلدة كفرتبنيت، بلدة الطيري وحداثا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان له عن مقتل أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري.
يشار إلى أن إسرائيل ولبنان وقّعتا، في حزيران/يونيو الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف نتنياهو توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أميركية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
النزوح القسري لسكان جنوب لبنان في صور
© AP Photo / Bilal Hussein

لقطة عامة توثق تصاعد أعمدة الدخان عقب استهداف غارة جوية إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت.

لقطة عامة توثق تصاعد أعمدة الدخان عقب استهداف غارة جوية إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت. - سبوتنيك عربي
1/9
© AP Photo / Bilal Hussein

لقطة عامة توثق تصاعد أعمدة الدخان عقب استهداف غارة جوية إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت.

© AP Photo / Hassan Ammar

رجال إطفاء يسيرون بين الأنقاض، بينما يتصاعد الدخان من أحد المباني الذي تم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية.

رجال إطفاء يسيرون بين الأنقاض، بينما يتصاعد الدخان من أحد المباني الذي تم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية. - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Hassan Ammar

رجال إطفاء يسيرون بين الأنقاض، بينما يتصاعد الدخان من أحد المباني الذي تم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية.

© AP Photo / Mohammed Zaatari

ازدحام على الطريق السريع في مدينة صيدا باتجاه بيروت، نتيجة نزوح عدد كبير من سكان جنوب لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق الاَمنة.

ازدحام على الطريق السريع في مدينة صيدا باتجاه بيروت، نتيجة نزوح عدد كبير من سكان جنوب لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق الاَمنة. - سبوتنيك عربي
3/9
© AP Photo / Mohammed Zaatari

ازدحام على الطريق السريع في مدينة صيدا باتجاه بيروت، نتيجة نزوح عدد كبير من سكان جنوب لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق الاَمنة.

© AP Photo / Hussein Malla

نزلاء الفندق يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم فندقا متضررا تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت.

نزلاء الفندق يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم فندقا متضررا تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Hussein Malla

نزلاء الفندق يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم فندقا متضررا تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت.

© AP Photo / Hussein Malla

أشخاص يتفقدون موقع فندق متضرر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت، وتظهر في الشارع سيارة متضررة بشكل كبير نتيجة الشظايا.

أشخاص يتفقدون موقع فندق متضرر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت، وتظهر في الشارع سيارة متضررة بشكل كبير نتيجة الشظايا. - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Hussein Malla

أشخاص يتفقدون موقع فندق متضرر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت، وتظهر في الشارع سيارة متضررة بشكل كبير نتيجة الشظايا.

© AP Photo / Hassan Ammar

الأنقاض تغطي موقع مبنى تعرض لقصف جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وما يزال الدخان يتصاعد من مكان الاستهداف.

الأنقاض تغطي موقع مبنى تعرض لقصف جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وما يزال الدخان يتصاعد من مكان الاستهداف. - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Hassan Ammar

الأنقاض تغطي موقع مبنى تعرض لقصف جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وما يزال الدخان يتصاعد من مكان الاستهداف.

© AP Photo / Mohammed Zaatari

عمال الإنقاذ يتجمعون أمام مركز مبنى مدمر تعرض لغارة إسرائيلية، في مدينة صيدا.

عمال الإنقاذ يتجمعون أمام مركز مبنى مدمر تعرض لغارة إسرائيلية، في مدينة صيدا. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Mohammed Zaatari

عمال الإنقاذ يتجمعون أمام مركز مبنى مدمر تعرض لغارة إسرائيلية، في مدينة صيدا.

© AP Photo / Hussein Malla

رجل يحمل أمتعته أثناء مغادرته فندقا متضررا نتيجة استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الحازمية.

رجل يحمل أمتعته أثناء مغادرته فندقا متضررا نتيجة استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الحازمية. - سبوتنيك عربي
8/9
© AP Photo / Hussein Malla

رجل يحمل أمتعته أثناء مغادرته فندقا متضررا نتيجة استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الحازمية.

© AP Photo / Mohammed Zaatari

مدنيون نازحون فارون من الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، يجلسون بجوار أمتعتهم على رصيف كورنيش في مدينة صيدا.

مدنيون نازحون فارون من الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، يجلسون بجوار أمتعتهم على رصيف كورنيش في مدينة صيدا. - سبوتنيك عربي
9/9
© AP Photo / Mohammed Zaatari

مدنيون نازحون فارون من الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، يجلسون بجوار أمتعتهم على رصيف كورنيش في مدينة صيدا.

1/9
© AP Photo / Bilal Hussein

لقطة عامة توثق تصاعد أعمدة الدخان عقب استهداف غارة جوية إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت.

2/9
© AP Photo / Hassan Ammar

رجال إطفاء يسيرون بين الأنقاض، بينما يتصاعد الدخان من أحد المباني الذي تم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية.

3/9
© AP Photo / Mohammed Zaatari

ازدحام على الطريق السريع في مدينة صيدا باتجاه بيروت، نتيجة نزوح عدد كبير من سكان جنوب لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق الاَمنة.

4/9
© AP Photo / Hussein Malla

نزلاء الفندق يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم فندقا متضررا تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت.

5/9
© AP Photo / Hussein Malla

أشخاص يتفقدون موقع فندق متضرر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت، وتظهر في الشارع سيارة متضررة بشكل كبير نتيجة الشظايا.

6/9
© AP Photo / Hassan Ammar

الأنقاض تغطي موقع مبنى تعرض لقصف جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وما يزال الدخان يتصاعد من مكان الاستهداف.

7/9
© AP Photo / Mohammed Zaatari

عمال الإنقاذ يتجمعون أمام مركز مبنى مدمر تعرض لغارة إسرائيلية، في مدينة صيدا.

8/9
© AP Photo / Hussein Malla

رجل يحمل أمتعته أثناء مغادرته فندقا متضررا نتيجة استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الحازمية.

9/9
© AP Photo / Mohammed Zaatari

مدنيون نازحون فارون من الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، يجلسون بجوار أمتعتهم على رصيف كورنيش في مدينة صيدا.

وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أميركية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
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