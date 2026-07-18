https://sarabic.ae/20260718/تصويت-برأيك-ما-هو-السيناريو-الذي-ستتطور-إليه-الأوضاع-بعد-تبادل-الضربات-بين-طهران-وواشنطن؟-1115302764.html
تصويت... برأيك ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟
تصويت... برأيك ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، انتهاء الموجة السابعة من عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في تصعيد وسّع نطاق بنك الأهداف ليشمل... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T11:40+0000
2026-07-18T11:40+0000
2026-07-18T11:40+0000
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وهذا يدل على انتقال العمليات العسكرية الأمريكية إلى مرحلة أقوى لاستهداف البنية التشغيلية للقوات المسلحة الإيرانية.وتقوم القوات المسلحة الإيرانية يوميا بالرد على الهجمات الأمريكية، باستهداف وشن ضربات على قواعد قالت إنها أمريكية، منتشرة في عدد من دول المنطقة.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تبادل اتهامات بشأن خرق تفاهمات سابقة وعودة الضربات الأمريكية على إيران.وتتهم السلطات الإيرانية، واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.برأيك... ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟تصويت... برأيك من الطرف الأكثر حاجة لتقديم تنازلات بعد تجدد الضربات بين واشنطن وطهران؟تصويت... ما توقعاتك حول مستقبل الصراع الأمريكي الإيراني؟
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, опросы
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, опросы
تصويت... برأيك ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، انتهاء الموجة السابعة من عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في تصعيد وسّع نطاق بنك الأهداف ليشمل مواقع المراقبة والاستطلاع والبنى العسكرية ومستودعات الأسلحة، والقدرات البحرية لإيران.
وهذا يدل على انتقال العمليات العسكرية الأمريكية إلى مرحلة أقوى لاستهداف البنية التشغيلية للقوات المسلحة الإيرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة قررت تعديل انتشارها العسكري في المنطقة، عبر إرسال طائرات إضافية للتزويد بالوقود إلى قواعد جوية إسرائيلية، بهدف تعزيز أسطول طائرات الوقود الموجود في إسرائيل، على حد قوله.
وتقوم القوات المسلحة الإيرانية يوميا بالرد على الهجمات الأمريكية، باستهداف وشن ضربات على قواعد قالت إنها أمريكية، منتشرة في عدد من دول المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تبادل اتهامات بشأن خرق تفاهمات سابقة وعودة الضربات الأمريكية على إيران.
وتتهم السلطات الإيرانية، واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
برأيك... ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟