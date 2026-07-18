تصويت... برأيك ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
دي فانس يتهم إسرائيل بتقويض المفاوضات مع إيران، سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260718/تصويت-برأيك-ما-هو-السيناريو-الذي-ستتطور-إليه-الأوضاع-بعد-تبادل-الضربات-بين-طهران-وواشنطن؟-1115302764.html
تصويت... برأيك ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟
تصويت... برأيك ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، انتهاء الموجة السابعة من عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في تصعيد وسّع نطاق بنك الأهداف ليشمل... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T11:40+0000
2026-07-18T11:40+0000
وسائط متعددة
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg
وهذا يدل على انتقال العمليات العسكرية الأمريكية إلى مرحلة أقوى لاستهداف البنية التشغيلية للقوات المسلحة الإيرانية.وتقوم القوات المسلحة الإيرانية يوميا بالرد على الهجمات الأمريكية، باستهداف وشن ضربات على قواعد قالت إنها أمريكية، منتشرة في عدد من دول المنطقة.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تبادل اتهامات بشأن خرق تفاهمات سابقة وعودة الضربات الأمريكية على إيران.وتتهم السلطات الإيرانية، واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.برأيك... ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟تصويت... برأيك من الطرف الأكثر حاجة لتقديم تنازلات بعد تجدد الضربات بين واشنطن وطهران؟تصويت... ما توقعاتك حول مستقبل الصراع الأمريكي الإيراني؟
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e0e7096994c340058c45a2a11caa622d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, опросы
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, опросы

تصويت... برأيك ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟

11:40 GMT 18.07.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، انتهاء الموجة السابعة من عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في تصعيد وسّع نطاق بنك الأهداف ليشمل مواقع المراقبة والاستطلاع والبنى العسكرية ومستودعات الأسلحة، والقدرات البحرية لإيران.
وهذا يدل على انتقال العمليات العسكرية الأمريكية إلى مرحلة أقوى لاستهداف البنية التشغيلية للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة قررت تعديل انتشارها العسكري في المنطقة، عبر إرسال طائرات إضافية للتزويد بالوقود إلى قواعد جوية إسرائيلية، بهدف تعزيز أسطول طائرات الوقود الموجود في إسرائيل، على حد قوله.

وتقوم القوات المسلحة الإيرانية يوميا بالرد على الهجمات الأمريكية، باستهداف وشن ضربات على قواعد قالت إنها أمريكية، منتشرة في عدد من دول المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تبادل اتهامات بشأن خرق تفاهمات سابقة وعودة الضربات الأمريكية على إيران.
وتتهم السلطات الإيرانية، واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
برأيك... ما هو السيناريو الذي ستتطور إليه الأوضاع بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟
عدد الأصوات3
تصويت... برأيك من الطرف الأكثر حاجة لتقديم تنازلات بعد تجدد الضربات بين واشنطن وطهران؟
تصويت... ما توقعاتك حول مستقبل الصراع الأمريكي الإيراني؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала