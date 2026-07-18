https://sarabic.ae/20260718/روسيا-سنستهدف-أي-قوات-غربية-في-أوكرانيا-وإيران-تقصف-سوريا-لأول-مرة-منذ-بدء-الحرب-1115303914.html
روسيا: سنستهدف أي قوات غربية في أوكرانيا.. وإيران تقصف قاعدة "التنف" السورية لأول مرة منذ بدء الحرب
روسيا: سنستهدف أي قوات غربية في أوكرانيا.. وإيران تقصف قاعدة "التنف" السورية لأول مرة منذ بدء الحرب
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوة عسكرية تابعة لها في أوكرانيا، ستكون هدفاً لجنود القوات المسلحة... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T12:36+0000
2026-07-18T12:36+0000
2026-07-18T12:53+0000
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روسيا: سنستهدف أي قوات غربية في أوكرانيا.. وإيران تقصف سوريا لأول مرة منذ بدء الحرب
سبوتنيك عربي
روسيا: سنستهدف أي قوات غربية في أوكرانيا.. وإيران تقصف سوريا لأول مرة منذ بدء الحرب
وأشارت زاخاروفا إلى التصريحات العدائية الصادرة من غرب أوروبا بشأن الاستعداد لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التحذير لكل القوات مهما اختلفت مسمياتها"، معتبرًا أنها "ستكون قوات احتلال وامتداد مباشر لحلف الناتو".إيران تعلن لأول مرة استهداف قاعدة "التنف" العسكرية شرق سوريا.. ومصدر سوري يؤكد أن القصف أصاب منطقة صحراويةأعلنت إيران شن هجوم على قاعدة "التنف" شرقي سوريا، في أول هجوم من نوعه على الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب بالمنطقة، في وقت سابق من العام الجاري.ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني، أنه "هاجم مركز قيادة أمريكيا للعمليات الخاصة في التنف بسوريا، ردًا على مقتل جنود إيرانيين في إيرانشهر".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "إيران تحاول الرد على هجمات الولايات المتحدة التي استهدفت البنية التحتية ومحطات الطاقة، وهي خطوط حمراء لدى طهران".ملتقى سياسي ليبي في جنيف يعلن حكومة ليبية جديدة بعيدا عن مظلة الأمم المتحدةأعلن مشاركون في ملتقى سياسي عُقد في جنيف السويسرية، اختيار مصطفى المجدوب رئيسا لـ"حكومة ليبية موحدة"، ضمن مبادرة تسعى لإطلاق مسار سياسي جديد يقوده الليبيون دون رعاية أممية.وأكد منظمو الملتقى أن المبادرة تنطلق من "إرادة ليبية مستقلة"، وترتكز على حوار وطني بعيدًا عن المبادرات الدولية، مشددين على أن اجتماعات جنيف لم تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة أو بإشرافها.وأعرب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن اعتقاده أن "هذه الحكومة لن تلقى قبولًا من أحد ولن يعترف بها أحد، وإنما جاءت للتشويش على المبادرة الأمريكية والمبادرة الأممية".وزير الخارجية الروسي يؤكد أن أزمة مضيق هرمز تعزز أهمية ممر "شمال - جنوب" بين روسيا ومنطقة الخليجأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أزمة مضيق هرمز تعزز أهمية مشروع ممر "شمال- جنوب" البري البحري السككي بين روسيا ومنطقة الخليج والمحيط الهندي، عبر إيران وأذربيجان.وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، أن أزمة هرمز تضر بالاقتصاد العالمي وطرق النقل الدولية، فيما تعزز أهمية الممر الدولي للنقل "شمال – جنوب".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه البدائل قد تحتاج إلى وقت حتى تبدأ العمل، مثل خط "شمال - جنوب" لتأمين مسار هذا الخط في البلدان التي تمر بها حتى يصبح بديلًا ناجحًا".محافظ سوهاج جنوبي مصر يعلن تخفيض تنسيق الثانوية العامة استجابة لمطالب الأهاليقرر محافظ سوهاج اللواء طارق راشد، خفض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد إلى 255 درجة بدلًا من 260، وذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور وأبناء المحافظة، وبعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم المصري د. محمد عبد اللطيف.وأكد راشد أن "القرار يأتي في إطار تخفيف العبء عن الأسر في سوهاج، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، بما يراعي مصلحة الطلاب ويمنحهم فرصًا تعليمية تتناسب مع رغباتهم".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "رفع درجات القبول لدخول المرحلة الثانوية يحرم أولياء الأمور من إلحاق أبنائهم بالثانوية العامة ومن ثم تحسين مستقبلهم وتأهيلهم لسوق العمل".
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عالم سبوتنيك, روسيا, إيران, أخبار سوريا اليوم, مصر, аудио
عالم سبوتنيك, روسيا, إيران, أخبار سوريا اليوم, مصر, аудио
روسيا: سنستهدف أي قوات غربية في أوكرانيا.. وإيران تقصف قاعدة "التنف" السورية لأول مرة منذ بدء الحرب
12:36 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 12:53 GMT 18.07.2026)
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوة عسكرية تابعة لها في أوكرانيا، ستكون هدفاً لجنود القوات المسلحة الروسية.
وأشارت زاخاروفا إلى التصريحات العدائية الصادرة من غرب أوروبا بشأن الاستعداد لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا.
في هذا السياق، أكد مدير مركز "الدبلوماسية الشعبية"، والخبير في مركز البحوث العلمية والاستشارات التطبيقية د. ميرزاد حاجم، أن "روسيا تهدف إلى حماية أمنها القومي من أي اعتداء أو تدخل أجنبي".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التحذير لكل القوات مهما اختلفت مسمياتها"، معتبرًا أنها "ستكون قوات احتلال وامتداد مباشر لحلف الناتو".
إيران تعلن لأول مرة استهداف قاعدة "التنف" العسكرية شرق سوريا.. ومصدر سوري يؤكد أن القصف أصاب منطقة صحراوية
أعلنت إيران شن هجوم على قاعدة "التنف" شرقي سوريا، في أول هجوم من نوعه على الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب بالمنطقة، في وقت سابق من العام الجاري.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني، أنه "هاجم مركز قيادة أمريكيا للعمليات الخاصة في التنف بسوريا
، ردًا على مقتل جنود إيرانيين في إيرانشهر".
في هذا الإطار، قال الباحث في العلاقات الدولية والإقليمية د. عبد الباسط أبو نبوت، إن "استهداف قاعدة التنف التي لا يتواجد بها قوات أمريكية يعتبر محاولة لإقحام سوريا في الحرب الدائرة في إيران".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "إيران تحاول الرد على هجمات الولايات المتحدة التي استهدفت البنية التحتية ومحطات الطاقة، وهي خطوط حمراء لدى طهران".
ملتقى سياسي ليبي في جنيف يعلن حكومة ليبية جديدة بعيدا عن مظلة الأمم المتحدة
أعلن مشاركون في ملتقى سياسي عُقد في جنيف السويسرية، اختيار مصطفى المجدوب رئيسا لـ"حكومة ليبية موحدة"، ضمن مبادرة تسعى لإطلاق مسار سياسي جديد يقوده الليبيون دون رعاية أممية.
وأكد منظمو الملتقى أن المبادرة تنطلق من "إرادة ليبية مستقلة"، وترتكز على حوار وطني بعيدًا عن المبادرات الدولية، مشددين على أن اجتماعات جنيف لم تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة أو بإشرافها.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن "هذا الإعلان المفاجئ عن حكومة ليبية جديدة هو مسرحية هزلية، جاءت للتشويش على المبادرة الأمريكية والأممية"، على حد قوله.
وأعرب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن اعتقاده أن "هذه الحكومة لن تلقى قبولًا من أحد ولن يعترف بها أحد، وإنما جاءت للتشويش على المبادرة الأمريكية والمبادرة الأممية".
وزير الخارجية الروسي يؤكد أن أزمة مضيق هرمز تعزز أهمية ممر "شمال - جنوب" بين روسيا ومنطقة الخليج
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أزمة مضيق هرمز تعزز أهمية مشروع ممر "شمال- جنوب" البري البحري السككي بين روسيا ومنطقة الخليج والمحيط الهندي، عبر إيران وأذربيجان.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، أن أزمة هرمز تضر بالاقتصاد العالمي وطرق النقل الدولية، فيما تعزز أهمية الممر الدولي للنقل "شمال – جنوب".
في هذا الصدد، قال خبير النقل البحري القبطان عمرو قطايا، إن "من ضمن بدائل مضيق هرمز هو خط "شمال- جنوب" وبدائل أخرى أرضية للوصول إلى البحر المتوسط أو إلى قناة السويس".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه البدائل قد تحتاج إلى وقت حتى تبدأ العمل، مثل خط "شمال - جنوب" لتأمين مسار هذا الخط في البلدان التي تمر بها حتى يصبح بديلًا ناجحًا".
محافظ سوهاج جنوبي مصر يعلن تخفيض تنسيق الثانوية العامة استجابة لمطالب الأهالي
قرر محافظ سوهاج اللواء طارق راشد، خفض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد إلى 255 درجة بدلًا من 260، وذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور وأبناء المحافظة، وبعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم المصري د. محمد عبد اللطيف.
وأكد راشد أن "القرار يأتي في إطار تخفيف العبء عن الأسر في سوهاج، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، بما يراعي مصلحة الطلاب ويمنحهم فرصًا تعليمية تتناسب مع رغباتهم".
في هذا الصدد، قال العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة سوهاج الأستاذ الدكتور مصطفى رجب، إن "قرار المحافظ قرار صائب وفي مصلحة الطلاب لأن أهل محافظة سوهاج لا يملكون إلا التعليم، ففرص العمل ضعيفة جدًا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "رفع درجات القبول لدخول المرحلة الثانوية يحرم أولياء الأمور من إلحاق أبنائهم بالثانوية العامة ومن ثم تحسين مستقبلهم وتأهيلهم لسوق العمل".