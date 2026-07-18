https://sarabic.ae/20260718/صور-مذهلة-تكشف-كثبانا-تبدو-ككنز-معدني-على-المريخ-1115302005.html
صور مذهلة تكشف كثبانا تبدو ككنز معدني على المريخ
صور مذهلة تكشف كثبانا تبدو ككنز معدني على المريخ
سبوتنيك عربي
التقط المسبار المداري الأوروبي "مارس إكسبرس" صورًا مذهلة لكثبان رملية داخل فوهة "كايزر" على سطح كوكب المريخ، بدت وكأنها منحوتة من المعدن بسبب انعكاس الضوء عن... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T10:24+0000
2026-07-18T10:24+0000
2026-07-18T10:24+0000
مجتمع
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الفضاء
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وتقع فوهة "كايزر" في نصف الكرة الجنوبي للكوكب الأحمر، ويبلغ قطرها نحو 207 كيلومترات، وتضم كثبانًا هلالية الشكل تعرف باسم الـ"بارخان"، يصل ارتفاع بعضها إلى 100 متر، وتغطي أجزاء واسعة من أرضية الفوهة بتشكيلات داكنة ومتموجة تمتد لكيلومترات عدة.وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان لها، أن المنطقة تحمل أهمية علمية، بعدما كشفت أرصاد سابقة عن صخور طينية تشير إلى وجود مياه قديمة على المريخ، إضافة إلى أخاديد وقنوات قد تكون ناتجة عن انهيارات أرضية أو نشاط مائي في الماضي البعيد، فيما ساعدت طبيعة الكوكب الجافة على احتفاظ هذه الفوهات بتفاصيلها المذهلة عبر مليارات السنين.
https://sarabic.ae/20260407/روسيا-تكشف-عن-خطط-لإرسال-رواد-فضاء-إلى-المريخ-1112353455.html
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كوكب المريخ, الفضاء, الأخبار
كوكب المريخ, الفضاء, الأخبار
صور مذهلة تكشف كثبانا تبدو ككنز معدني على المريخ
التقط المسبار المداري الأوروبي "مارس إكسبرس" صورًا مذهلة لكثبان رملية داخل فوهة "كايزر" على سطح كوكب المريخ، بدت وكأنها منحوتة من المعدن بسبب انعكاس الضوء عن ترسبات جليدية لامعة تغطي منحدراتها.
وتقع فوهة "كايزر" في نصف الكرة الجنوبي للكوكب الأحمر، ويبلغ قطرها نحو 207 كيلومترات، وتضم كثبانًا هلالية الشكل تعرف باسم الـ"بارخان"، يصل ارتفاع بعضها إلى 100 متر، وتغطي أجزاء واسعة من أرضية الفوهة بتشكيلات داكنة ومتموجة تمتد لكيلومترات عدة.
وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان
لها، أن المنطقة تحمل أهمية علمية، بعدما كشفت أرصاد سابقة عن صخور طينية تشير إلى وجود مياه قديمة على المريخ، إضافة إلى أخاديد وقنوات قد تكون ناتجة عن انهيارات أرضية أو نشاط مائي في الماضي البعيد، فيما ساعدت طبيعة الكوكب الجافة على احتفاظ هذه الفوهات بتفاصيلها المذهلة عبر مليارات السنين.