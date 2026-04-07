روسيا تكشف عن خطط لإرسال رواد فضاء إلى المريخ

سبوتنيك عربي

أكد أوليغ كونونينكو، رئيس مركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء وقائد فيلق رواد الفضاء التابع لوكالة روسكوسموس، أن رواد الفضاء الروس سيسافرون إلى المريخ في غضون 50... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T13:34+0000

وقال كونونينكو: "رأيي الشخصي هو أنه في الخمسين سنة المقبلة سنكون على الأرجح على المريخ ، وربما نصل حتى إلى حزام الكويكبات".وفي عام 2026، سيقام بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين إلى الفضاء. وتتولى مؤسسة روسكوسموس الحكومية تنظيم أسبوع الفضاء.وفي وقت سابق، أكد يولي بيركوفيتش، رئيس مختبر في معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن العلماء الروس يعملون على تطوير مشروع لدفيئة فضائية لزراعة الخس والجزر والطماطم والفلفل، والتي يمكن أن تلبي احتياجات الفيتامينات للمشاركين في رحلة المريخ.وأوضح أن المركبة قد خضعت بالفعل لاختبارات ثابتة وديناميكية.روسيا تطور دفيئة فضائية لزراعة الخضروات خلال الرحلات إلى المريخالإمارات تعلن تمديد مهمة "مسبار الأمل" حتى 2028

