روسيا تكشف عن خطط لإرسال رواد فضاء إلى المريخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260407/روسيا-تكشف-عن-خطط-لإرسال-رواد-فضاء-إلى-المريخ-1112353455.html
روسيا تكشف عن خطط لإرسال رواد فضاء إلى المريخ
روسيا تكشف عن خطط لإرسال رواد فضاء إلى المريخ
سبوتنيك عربي
أكد أوليغ كونونينكو، رئيس مركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء وقائد فيلق رواد الفضاء التابع لوكالة روسكوسموس، أن رواد الفضاء الروس سيسافرون إلى المريخ في غضون 50... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T13:34+0000
2026-04-07T13:34+0000
مجتمع
روسيا
العالم
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099091205_0:62:642:423_1920x0_80_0_0_4e591b5581ee4be6071c7d8a62e395b5.jpg
وقال كونونينكو: "رأيي الشخصي هو أنه في الخمسين سنة المقبلة سنكون على الأرجح على المريخ ، وربما نصل حتى إلى حزام الكويكبات".وفي عام 2026، سيقام بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين إلى الفضاء. وتتولى مؤسسة روسكوسموس الحكومية تنظيم أسبوع الفضاء.وفي وقت سابق، أكد يولي بيركوفيتش، رئيس مختبر في معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن العلماء الروس يعملون على تطوير مشروع لدفيئة فضائية لزراعة الخس والجزر والطماطم والفلفل، والتي يمكن أن تلبي احتياجات الفيتامينات للمشاركين في رحلة المريخ.وأوضح أن المركبة قد خضعت بالفعل لاختبارات ثابتة وديناميكية.روسيا تطور دفيئة فضائية لزراعة الخضروات خلال الرحلات إلى المريخالإمارات تعلن تمديد مهمة "مسبار الأمل" حتى 2028
https://sarabic.ae/20260327/روسيا-تكشف-عن-موعد-أول-رحلة-لسفينتها-المأهولة-إلى-الفضاء-1111990725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099091205_0:2:642:484_1920x0_80_0_0_0690e567958d2e49611d9fb31adbfe06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, علوم
روسيا, العالم, علوم

روسيا تكشف عن خطط لإرسال رواد فضاء إلى المريخ

13:34 GMT 07.04.2026
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU
تابعنا عبر
أكد أوليغ كونونينكو، رئيس مركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء وقائد فيلق رواد الفضاء التابع لوكالة روسكوسموس، أن رواد الفضاء الروس سيسافرون إلى المريخ في غضون 50 عامًا، وربما يصلون حتى إلى حزام الكويكبات.
وقال كونونينكو: "رأيي الشخصي هو أنه في الخمسين سنة المقبلة سنكون على الأرجح على المريخ ، وربما نصل حتى إلى حزام الكويكبات".

يقام أسبوع الفضاء في روسيا من 6 إلى 12 أبريل/نيسان. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، وقّع الرئيس الروسي مرسومًا يقضي بإقامة أسبوع الفضاء سنويًا.

وفي عام 2026، سيقام بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين إلى الفضاء. وتتولى مؤسسة روسكوسموس الحكومية تنظيم أسبوع الفضاء.
وفي وقت سابق، أكد يولي بيركوفيتش، رئيس مختبر في معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن العلماء الروس يعملون على تطوير مشروع لدفيئة فضائية لزراعة الخس والجزر والطماطم والفلفل، والتي يمكن أن تلبي احتياجات الفيتامينات للمشاركين في رحلة المريخ.

وفي وقت سابق، كشفت روسيا عن موعد أول رحلة لسفينتها المأهولة إلى الفضاء، وأعلن سيرغي كريكاليف، نائب المدير العام لبرامج "روسكوسموس"، أن الرحلة الأولى لمركبة النقل الفضائية المتقدمة من الجيل الجديد (PTK NP) من المقرر أن تتم في عام 2028.

وأوضح أن المركبة قد خضعت بالفعل لاختبارات ثابتة وديناميكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала