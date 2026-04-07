https://sarabic.ae/20260407/روسيا-تكشف-عن-خطط-لإرسال-رواد-فضاء-إلى-المريخ-1112353455.html
روسيا تكشف عن خطط لإرسال رواد فضاء إلى المريخ
مجتمع
روسيا
العالم
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099091205_0:62:642:423_1920x0_80_0_0_4e591b5581ee4be6071c7d8a62e395b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099091205_0:2:642:484_1920x0_80_0_0_0690e567958d2e49611d9fb31adbfe06.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد أوليغ كونونينكو، رئيس مركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء وقائد فيلق رواد الفضاء التابع لوكالة روسكوسموس، أن رواد الفضاء الروس سيسافرون إلى المريخ في غضون 50 عامًا، وربما يصلون حتى إلى حزام الكويكبات.
وقال كونونينكو: "رأيي الشخصي هو أنه في الخمسين سنة المقبلة سنكون على الأرجح على المريخ ، وربما نصل حتى إلى حزام الكويكبات".
يقام أسبوع الفضاء في روسيا من 6 إلى 12 أبريل/نيسان. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، وقّع الرئيس الروسي مرسومًا يقضي بإقامة أسبوع الفضاء سنويًا.
وفي عام 2026، سيقام بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لرحلة يوري غاغارين إلى الفضاء. وتتولى مؤسسة روسكوسموس الحكومية تنظيم أسبوع الفضاء.
وفي وقت سابق، أكد يولي بيركوفيتش، رئيس مختبر في معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن العلماء الروس يعملون على تطوير مشروع لدفيئة فضائية لزراعة الخس والجزر والطماطم والفلفل، والتي يمكن أن تلبي احتياجات الفيتامينات للمشاركين في رحلة المريخ.
وفي وقت سابق، كشفت روسيا عن موعد أول رحلة لسفينتها المأهولة إلى الفضاء، وأعلن سيرغي كريكاليف، نائب المدير العام لبرامج "روسكوسموس"، أن الرحلة الأولى لمركبة النقل الفضائية المتقدمة من الجيل الجديد (PTK NP) من المقرر أن تتم في عام 2028.
وأوضح أن المركبة قد خضعت بالفعل لاختبارات ثابتة وديناميكية.