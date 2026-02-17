عربي
مجتمع
الإمارات تعلن تمديد مهمة "مسبار الأمل" حتى 2028
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، اليوم الثلاثاء، عن تمديد مهمة استكشاف المريخ "مسبار الأمل" حتى عام 2028، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها منذ إطلاقه، واستمرار... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، اليوم الثلاثاء، عن تمديد مهمة استكشاف المريخ "مسبار الأمل" حتى عام 2028، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها منذ إطلاقه، واستمرار الأجهزة العلمية في العمل بكفاءة عالية، ما يتيح مواصلة جمع البيانات الدقيقة حول الغلاف الجوي والظواهر المناخية للمريخ.
ويأتي قرار التمديد استنادا إلى الأداء الاستثنائي للمهمة، إذ سيوفر المسبار بيانات علمية قيمة وخبرة تشغيلية مهمة للمهمات الفضائية الحالية والمستقبلية، مع الاستمرار في تقديم معلومات فريدة عن الغلاف الجوي للمريخ.
وأشار وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إلى أن تمديد المهمة يعكس حرص الإمارات على تعزيز الأثر العلمي والمعرفي لاستثماراتها الفضائية، ودورها كشريك مسؤول في منظومة البحث العلمي العالمية، من خلال تسخير علوم الفضاء لخدمة الإنسانية ودعم فهم التغيرات المناخية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد الفلاسي أن "مهمة "مسبار الأمل" خيار استراتيجي طويل الأمد يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل قطاع الفضاء ركيزة لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز العائد العلمي من الاستثمارات الاستراتيجية".
وأضاف أن المهمة ساهمت في تطوير منظومة الفضاء الوطنية، إذ ارتفع عدد الجهات العاملة في القطاع ثلاثة أضعاف بين 2020 و2025، كما تضاعف عدد الجامعات الإماراتية التي تقدم برامج في هندسة الطيران والفضاء، ما يعكس التوسع السريع في تطوير الكفاءات الوطنية.
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
مجتمع
الزمن على المريخ أسرع… وعلماء يحددون معدل هذا التسارع أخيرا
21 ديسمبر 2025, 08:41 GMT
وأوضح الفلاسي أن الأجهزة العلمية للمسبار، بما فيها كاميرا الاستكشاف الرقمية "EXI"، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء "EMIRS"، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية "EMUS"، مستمرة في جمع بيانات دقيقة حول الغلاف الجوي والمناخ المريخي.
وسيواصل المسبار رحلته العلمية حول المريخ، مع استمرار فريق العمليات في إدارة المهمة، وإرسال البيانات إلى مركز علوم المهمة، لدعم الأبحاث العلمية على المستوى الدولي، وتطوير خبرات الفريق الوطني في إدارة المهمات الفضائية.
بينما أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، سالم بطي القبيسي، أن تمديد مهمة "مسبار الأمل" حتى عام 2028، سيسمح بتوسيع نطاق الدراسات العلمية، بما يشمل الغلاف الجوي والظواهر المناخية الموسمية، ومتابعة الأبحاث حول قمر المريخ الأصغر "ديموس"، وتوفير قاعدة معرفية متقدمة للطلاب والباحثين.
وأشار المهندس محسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية، إلى أن المرحلة الجديدة ستعزز العمليات العلمية والتشغيلية، وتمكن الفريق من متابعة جمع البيانات بدقة مستمرة، ما يدعم الأبحاث الدولية ويطور الكفاءات الوطنية لإدارة المهمات الفضائية المستقبلية.
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مجتمع
"ناسا" تكشف عن دليل مذهل للحياة على المريخ
11 سبتمبر 2025, 06:19 GMT
يشار إلى أن "مسبار الأمل" حقق إنجازا جديدا، برصد المذنب العابر "3I/ATLAS" في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، باستخدام كاميرا "EXI" والمقياس الطيفي "EMUS"، ليكون ثالث جرم سماوي يتم رصده تاريخيا، ما يتيح دراسة تكوين الأنظمة النجمية خارج النظام الشمسي.
ومنذ إطلاقه، نشر "مسبار الأمل" أكثر من 10 تيرابايت من البيانات العلمية، و16 دفعة من البيانات العامة للباحثين والطلاب والمجتمع العلمي الدولي، إلى جانب أكثر من 35 ورقة علمية محكمة في مجلات دولية مرموقة.
كما أسهمت المهمة في تطوير أكثر من 58 طالبا إماراتيا ضمن برنامج "تجربة البحث للجامعات"، وشارك الفريق في أكثر من 250 مؤتمرًا وفعالية دولية، مستعرضا أحدث الاكتشافات حول المريخ.
وتمكن المسبار كذلك ولأول مرة من تصوير قمر المريخ "ديموس" بدقة عالية، واكتشاف نوعين جديدين من الشفق على الكوكب الأحمر، ما يمثل إضافات علمية نوعية للمجتمع البحثي الدولي.
