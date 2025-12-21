عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
الزمن على المريخ أسرع… وعلماء يحددون معدل هذا التسارع أخيرا
وأوضح الباحثان من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) في أمريكا، أن هذا الفارق الزمني، رغم صغره، قد يكون بالغ الأهمية في المهمات الفضائية المستقبلية، التي تتطلب تنسيقًا شديد الدقة بين أنظمة التوقيت على الأرض والقمر والمريخ، وصولًا إلى أجزاء من الثانية.ويستند هذا الاكتشاف إلى نظرية النسبية العامة للعالم الراحل ألبرت أينشتاين، التي تؤكد أن الزمن يتأثر بقوة الجاذبية، إذ تدق الساعات في البيئات ذات الجاذبية الأضعف أسرع من تلك الواقعة تحت تأثير جاذبية أقوى، وفقًا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.وأشار البحث إلى أن جاذبية المريخ تعادل نحو خُمس جاذبية الأرض، نظرا لأن كتلته تبلغ قرابة عُشر كتلة الأرض، فضلًا عن وقوعه على مسافة أبعد من الشمس، ما يقلل من تأثير جاذبيتها عليه.كما لفت البحث إلى أن السنة المريخية أطول من نظيرتها الأرضية، إذ تستغرق 687 يوما، في حين يزيد طول اليوم المريخي بنحو 40 دقيقة مقارنة بيوم الأرض.وختم الباحثان دراستهما بالتأكيد على أن هذا التقدم العلمي يضع أساسًا لبنية تحتية زمنية قابلة للتوسع خارج الأرض، ويمهّد لتحقيق رؤية أوسع للتنقل والاستكشاف عبر النظام الشمسي.
كشف بحث علمي أجراه عالِما فيزياء، بأن الزمن على سطح كوكب المريخ يمرّ أسرع من الأرض بمعدل 477 ميكروثانية يوميا في المتوسط، نتيجة ضعف الجاذبية مقارنة بجاذبية الأرض.
وأوضح الباحثان من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) في أمريكا، أن هذا الفارق الزمني، رغم صغره، قد يكون بالغ الأهمية في المهمات الفضائية المستقبلية، التي تتطلب تنسيقًا شديد الدقة بين أنظمة التوقيت على الأرض والقمر والمريخ، وصولًا إلى أجزاء من الثانية.
ويستند هذا الاكتشاف إلى نظرية النسبية العامة للعالم الراحل ألبرت أينشتاين، التي تؤكد أن الزمن يتأثر بقوة الجاذبية، إذ تدق الساعات في البيئات ذات الجاذبية الأضعف أسرع من تلك الواقعة تحت تأثير جاذبية أقوى، وفقًا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.
الشعير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون في إنبات الشعير على تربة شبيهة بسطح المريخ
20 نوفمبر, 16:25 GMT
وأشار البحث إلى أن جاذبية المريخ تعادل نحو خُمس جاذبية الأرض، نظرا لأن كتلته تبلغ قرابة عُشر كتلة الأرض، فضلًا عن وقوعه على مسافة أبعد من الشمس، ما يقلل من تأثير جاذبيتها عليه.

وبيّن العالمان أن قياس الزمن على المريخ أكثر تعقيدًا من القمر، بسبب تداخل التأثيرات الجاذبية للشمس والأرض والقمر والمريخ، إضافة إلى مدار المريخ الأكثر انحرافًا، ما يؤدي إلى تقلبات يومية في الفارق الزمني تصل إلى 266 ميكروثانية على مدار السنة المريخية.

كما لفت البحث إلى أن السنة المريخية أطول من نظيرتها الأرضية، إذ تستغرق 687 يوما، في حين يزيد طول اليوم المريخي بنحو 40 دقيقة مقارنة بيوم الأرض.
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مجتمع
"ناسا" تكشف عن دليل مذهل للحياة على المريخ
11 سبتمبر, 06:19 GMT

وأكد الباحثان أن تطوير أنظمة دقيقة وموثوقة لضبط الوقت على المريخ، يمثّل خطوة أساسية لدعم مهام الاستكشاف المستقبلية، بما في ذلك الهبوط البشري، وتوفير قدرات فعّالة للاتصال والملاحة وتحديد المواقع عبر الكواكب.

وختم الباحثان دراستهما بالتأكيد على أن هذا التقدم العلمي يضع أساسًا لبنية تحتية زمنية قابلة للتوسع خارج الأرض، ويمهّد لتحقيق رؤية أوسع للتنقل والاستكشاف عبر النظام الشمسي.
