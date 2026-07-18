https://sarabic.ae/20260718/ظلام-تام-في-ليبيا-بعد-انهيار-الشبكة-الكهربائية-1115296480.html
ظلام تام في ليبيا بعد انهيار الشبكة الكهربائية
ظلام تام في ليبيا بعد انهيار الشبكة الكهربائية
سبوتنيك عربي
شهدت ليبيا، مساء أمس الجمعة، حالة ظلام تامًا في معظم أنحاء البلاد، إثر عطل مفاجئ أصاب الشبكة الكهربائية العامة، بعد خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، في بيان، أن "الظلام الواسع نتج عن خروج محطتي الخليج ومصراتة، إلى جانب تأثر أجزاء رئيسية من منظومة الكهرباء، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار عن معظم المدن والمناطق في البلاد".وبحسب البيانات الفنية الأولية، تبين أن سبب الانقطاع يعود إلى فصل خط النقل الكهربائي بجهد 400 كيلوفولط الرابط بين محطتي مصراتة والخمس، وهو ما أدى إلى حدوث رجوع عكسي للقدرة الكهربائية المتجهة إلى الشبكة الغربية بحمل يقدر بنحو 350 ميجاوات، الأمر الذي تسبب في انهيار تردد الشبكة وخروجها عن الخدمة بشكل متسلسل، وصولًا إلى الظلام التام.وشددت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة على أن جميع فرقها في حالة استنفار كامل، مؤكدةً استمرار أعمال الصيانة والتشغيل حتى استعادة الشبكة الكهربائية بالكامل، وضمان عودة الإمدادات بصورة مستقرة.ويأتي هذا الظلام الشامل في وقت تعاني فيه الشبكة الكهربائية في ليبيا من حالة من عدم الاستقرار، وسط استمرار العجز بين الإنتاج والطلب على الطاقة، وهو ما انعكس خلال الفترة الماضية في تطبيق برامج لطرح الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي لساعات متفاوتة في معظم المدن والمناطق.ورغم أن الظلام التام الذي شهدته البلاد يُعد حادثًا مفاجئًا ناجمًا عن عطل فني أدى إلى انهيار الشبكة، فإنه يأتي في ظل تحديات تشغيلية وفنية مستمرة تواجه قطاع الكهرباء، ما يزيد من صعوبة الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، خاصة خلال فترات ارتفاع الأحمال.
https://sarabic.ae/20220725/زيادة-ساعات-انقطاع-الكهرباء-وعجز-التوليد-بالشبكة-العامة-في-ليبيا-صور-وفيديو-1065557695.html
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ظلام تام في ليبيا بعد انهيار الشبكة الكهربائية
04:59 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 05:06 GMT 18.07.2026)
شهدت ليبيا، مساء أمس الجمعة، حالة ظلام تامًا في معظم أنحاء البلاد، إثر عطل مفاجئ أصاب الشبكة الكهربائية العامة، بعد خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة، ما أدى إلى فقدان نحو 1350 ميغاواط من القدرة الإنتاجية وانهيار تردد الشبكة الكهربائية.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، في بيان، أن "الظلام الواسع نتج عن خروج محطتي الخليج ومصراتة، إلى جانب تأثر أجزاء رئيسية من منظومة الكهرباء، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار عن معظم المدن والمناطق في البلاد".
وبحسب البيانات الفنية الأولية، تبين أن سبب الانقطاع يعود إلى فصل خط النقل الكهربائي بجهد 400 كيلوفولط الرابط بين محطتي مصراتة والخمس، وهو ما أدى إلى حدوث رجوع عكسي للقدرة الكهربائية المتجهة إلى الشبكة الغربية بحمل يقدر بنحو 350 ميجاوات، الأمر الذي تسبب في انهيار تردد الشبكة وخروجها عن الخدمة بشكل متسلسل، وصولًا إلى الظلام التام.
وأكدت الوزارة أن فرق التشغيل والتحكم والمحطات باشرت، فور وقوع العطل، تنفيذ خطة إعادة بناء الشبكة الكهربائية، من خلال إعادة إدخال وحدات التوليد والمحطات تدريجيًا، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، تمهيدًا لإعادة التيار الكهربائي إلى مختلف المناطق.
وشددت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة على أن جميع فرقها في حالة استنفار كامل، مؤكدةً استمرار أعمال الصيانة والتشغيل حتى استعادة الشبكة الكهربائية بالكامل، وضمان عودة الإمدادات بصورة مستقرة.
ويأتي هذا الظلام الشامل في وقت تعاني فيه الشبكة الكهربائية في ليبيا من حالة من عدم الاستقرار
، وسط استمرار العجز بين الإنتاج والطلب على الطاقة، وهو ما انعكس خلال الفترة الماضية في تطبيق برامج لطرح الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي لساعات متفاوتة في معظم المدن والمناطق.
ورغم أن الظلام التام الذي شهدته البلاد يُعد حادثًا مفاجئًا ناجمًا عن عطل فني أدى إلى انهيار الشبكة، فإنه يأتي في ظل تحديات تشغيلية وفنية مستمرة تواجه قطاع الكهرباء، ما يزيد من صعوبة الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، خاصة خلال فترات ارتفاع الأحمال.