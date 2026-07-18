https://sarabic.ae/20260718/مقتل-7-مدنيين-إثر-استهداف-طائرة-مسيرة-أوكرانيا-مركزا-لوجستيا-لشركة-وايلدبيريز-1115299013.html

مقتل 7 مدنيين إثر استهداف مسيرات أوكرانية مركزا لوجستيا لشركة "وايلدبيريز" بمقاطعة تامبوف الروسية

مقتل 7 مدنيين إثر استهداف مسيرات أوكرانية مركزا لوجستيا لشركة "وايلدبيريز" بمقاطعة تامبوف الروسية

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم مقاطعة تامبوف الروسية يفغيني بيرفيشوف، اليوم السبت، أن طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، استهدفت مركزًا لوجستيًا تابعًا لشركة... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T07:41+0000

2026-07-18T07:41+0000

2026-07-18T08:29+0000

روسيا

العالم

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وكتب بيرفيشوف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "في ليلة 18 يوليو (تموز الجاري)، شنّ النظام الفاشي الجديد الأوكراني هجومًا إرهابيًا على كوتوفسك، وقُتل 7 أفراد من موظفي المناوبة الليلية عندما قصفت طائرات معادية مسيرة مركز لوجستيات لشركة "وايلدبيريز".وقال بيرفيشوف إن الهجوم على مستودع "وايلدبيريز" في كوتوفسك، مقاطعة تامبوف، هو هجوم إرهابي أوكراني مخطط له ضد المدنيين الروس، وأشار إلى أنه تم إخماد الحريق في المستودع، وما تزال جهود مكافحة الحريق جارية.وفي وقت سابق من اليوم ، كتب عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، عبر قناته على تطبيق "ماكس": "منذ الساعة 8:30 مساء بتوقيت موسكو، حلقت أكثر من 370 مسيرة باتجاه موسكو. وتم تحييد معظمها بواسطة قوات الدفاع الجوي من مسافات بعيدة عن موسكو، وتم تدمير 64 مسيرة معادية أثناء اقترابها من موسكو".وتعدّ شركة "وايلدبيريز"، أكبر منصة تسوق إلكتروني في روسيا.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية أهدافًا مدنية في المناطق الحدودية الروسية بطائرات مسيّرة بشكل شبه يومي. وردًا على ذلك، يشنّ الجيش الروسي ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة باستخدام أسلحة دقيقة، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، تستهدف حصريًا المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.بوليانسكي: الغرب يتجاهل استخدام أوكرانيا أسلحته ضد المدنيين في روسياإصابة 12 شخصا في مقاطعة بيلغورود الروسية نتيجة هجوم إرهابي شنته القوات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20260703/موسكو-مقتل-ما-يقرب-من-8500-مدني-روسي-جراء-هجمات-شنتها-القوات-الأوكرانية-منذ-عام-2022-1114909581.html

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