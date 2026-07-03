https://sarabic.ae/20260703/موسكو-مقتل-ما-يقرب-من-8500-مدني-روسي-جراء-هجمات-شنتها-القوات-الأوكرانية-منذ-عام-2022-1114909581.html
موسكو: مقتل ما يقرب من 8500 مدني روسي جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ عام 2022
موسكو: مقتل ما يقرب من 8500 مدني روسي جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ عام 2022
سبوتنيك عربي
صرّح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، بأنه قتل ما يقرب 8500 مدني روسي جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال خلال إحاطة صحفية: "منذ فبراير/شباط 2022 وحتى 30 يونيو/حزيران 2026، بلغ عدد المتضررين 30913، من بينهم نحو 8434 قتيلاً".وتابع: "في الفترة من 1 أبريل/نيسان إلى 30 يونيو/حزيران، أُصيب ما لا يقل عن 2760 شخصًا جراء استخدام طائرات مسيرة هجومية بعيدة وقصيرة المدى. وقد أُصيب 2389 شخصًا، وقُتل 371 مدنيًا".وأكد أن "خسائر كييف في ساحة المعركة هائلة... (خلال العام الماضي) سلمت روسيا 20354 جثة إلى أوكرانيا، وفي المقابل، أعادت أوكرانيا 627 رفات لجنود روس. هذه هي النسبة الحقيقية للقتلى في ساحة المعركة، وهو أمر لا ترغب كييف ولا بروكسل في مناقشته".وأشار إلى أن هذه البيانات تُقدم تأكيدًا حقيقيًا لا لبس فيه على الخسائر الفادحة التي تكبدتها أوكرانيا.وأوضح أنه "لا شيء يُحفّز الإرهابي على ارتكاب المزيد من الجرائم أكثر من تبرير أفعاله أو محاولة فهمها والتسامح معها".الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": رعاة نظام كييف يفكرون بتجميد القتال لتعزيز القوات الأوكرانيةطائرات روسية مسيرة تدمر خمس مجموعات نارية تابعة لقوات نظام كييف خلال الليل
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
موسكو: مقتل ما يقرب من 8500 مدني روسي جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ عام 2022
صرّح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، بأنه قتل ما يقرب 8500 مدني روسي جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ عام 2022.
وقال خلال إحاطة صحفية: "منذ فبراير/شباط 2022 وحتى 30 يونيو/حزيران 2026، بلغ عدد المتضررين 30913، من بينهم نحو 8434 قتيلاً".
وأضاف: "خلال 91 يومًا من الربع الثاني من العام، عانى ما لا يقل عن 3040 مدنيًا من الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبها مسلحو كييف، من بينهم 422 قتيلًا. ويمثل هذا زيادة تتجاوز 76% مقارنةً بالربع السابق، أي بزيادة قدرها 1315 قتيلًا وجريحًا من المدنيين".
وتابع: "في الفترة من 1 أبريل/نيسان إلى 30 يونيو/حزيران، أُصيب ما لا يقل عن 2760 شخصًا جراء استخدام طائرات مسيرة هجومية بعيدة وقصيرة المدى. وقد أُصيب 2389 شخصًا، وقُتل 371 مدنيًا".
وأضاف السفير: "منذ فبراير/شباط 2022، تلطخت أيدي المسلحين الأوكرانيين بدماء ما لا يقل عن 1336 قاصرًا، لقي منهم 264 على الأقل حتفهم. ومنذ عام 2014، بلغ عدد القاصرين المصابين 2218: 1845 جريحًا، و373 قتيلًا. ولا يزال الوضع يتفاقم".
وأكد أن "خسائر كييف في ساحة المعركة هائلة... (خلال العام الماضي) سلمت روسيا 20354 جثة إلى أوكرانيا، وفي المقابل، أعادت أوكرانيا 627 رفات لجنود روس. هذه هي النسبة الحقيقية للقتلى في ساحة المعركة، وهو أمر لا ترغب كييف ولا بروكسل في مناقشته".
وأشار إلى أن هذه البيانات تُقدم تأكيدًا حقيقيًا لا لبس فيه على الخسائر الفادحة التي تكبدتها أوكرانيا.
ووفقا له، فإن "إحدى أبرز الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الغربيون اليوم هي إخفاء الحقيقة والسعي بكل الوسائل الممكنة لمنع محاسبة نظام كييف على جرائمه".
وأوضح أنه "لا شيء يُحفّز الإرهابي على ارتكاب المزيد من الجرائم أكثر من تبرير أفعاله أو محاولة فهمها والتسامح معها".