https://sarabic.ae/20260703/موسكو-مقتل-ما-يقرب-من-8500-مدني-روسي-جراء-هجمات-شنتها-القوات-الأوكرانية-منذ-عام-2022-1114909581.html

موسكو: مقتل ما يقرب من 8500 مدني روسي جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ عام 2022

موسكو: مقتل ما يقرب من 8500 مدني روسي جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ عام 2022

سبوتنيك عربي

صرّح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، بأنه قتل ما يقرب 8500 مدني روسي جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال خلال إحاطة صحفية: "منذ فبراير/شباط 2022 وحتى 30 يونيو/حزيران 2026، بلغ عدد المتضررين 30913، من بينهم نحو 8434 قتيلاً".وتابع: "في الفترة من 1 أبريل/نيسان إلى 30 يونيو/حزيران، أُصيب ما لا يقل عن 2760 شخصًا جراء استخدام طائرات مسيرة هجومية بعيدة وقصيرة المدى. وقد أُصيب 2389 شخصًا، وقُتل 371 مدنيًا".وأكد أن "خسائر كييف في ساحة المعركة هائلة... (خلال العام الماضي) سلمت روسيا 20354 جثة إلى أوكرانيا، وفي المقابل، أعادت أوكرانيا 627 رفات لجنود روس. هذه هي النسبة الحقيقية للقتلى في ساحة المعركة، وهو أمر لا ترغب كييف ولا بروكسل في مناقشته".وأشار إلى أن هذه البيانات تُقدم تأكيدًا حقيقيًا لا لبس فيه على الخسائر الفادحة التي تكبدتها أوكرانيا.وأوضح أنه "لا شيء يُحفّز الإرهابي على ارتكاب المزيد من الجرائم أكثر من تبرير أفعاله أو محاولة فهمها والتسامح معها".الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": رعاة نظام كييف يفكرون بتجميد القتال لتعزيز القوات الأوكرانيةطائرات روسية مسيرة تدمر خمس مجموعات نارية تابعة لقوات نظام كييف خلال الليل

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