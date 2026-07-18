لحظات تحبس الأنفاس... "درون" ينقذ قطة من الغرق بطريقة غريبة

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الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
دي فانس يتهم إسرائيل بتقويض المفاوضات مع إيران، سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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https://sarabic.ae/20260718/لحظات-تحبس-الأنفاس-درون-ينقذ-قطة-من-الغرق-بطريقة-غريبة-1115303167.html
لحظات تحبس الأنفاس... "درون" ينقذ قطة من الغرق بطريقة غريبة
لحظات تحبس الأنفاس... "درون" ينقذ قطة من الغرق بطريقة غريبة
سبوتنيك عربي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق عملية إنقاذ قطة، بعدما جرفتها مياه الفيضانات في مقاطعة جيلين الصينية. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
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الجدير بالذكر أن عملية الإنقاذ أُجريت عبر استخدام طائرة مسيّرة، في عملية وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها الأولى من نوعها في العالم.وتمثلت أصعب مراحل المهمة في إقناع القطة المذعورة بالصعود إلى سلة صغيرة، لكنها سرعان ما استوعبت الموقف وصعدت إليها، ليتم نقلها بأمان بعيدًا عن الخطر.
https://sarabic.ae/20250721/درون-ذكي-ينظف-ألواح-الطاقة-الشمسية-في-الصين-فيديو-1102880416.html
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

لحظات تحبس الأنفاس... "درون" ينقذ قطة من الغرق بطريقة غريبة

12:12 GMT 18.07.2026
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة - درون
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق عملية إنقاذ قطة، بعدما جرفتها مياه الفيضانات في مقاطعة جيلين الصينية.
الجدير بالذكر أن عملية الإنقاذ أُجريت عبر استخدام طائرة مسيّرة، في عملية وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها الأولى من نوعها في العالم.
طائرة دون طيار تقوم بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية في الصين. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
مجتمع
درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
21 يوليو 2025, 14:56 GMT
وتمثلت أصعب مراحل المهمة في إقناع القطة المذعورة بالصعود إلى سلة صغيرة، لكنها سرعان ما استوعبت الموقف وصعدت إليها، ليتم نقلها بأمان بعيدًا عن الخطر.
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