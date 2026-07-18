https://sarabic.ae/20260718/لحظات-تحبس-الأنفاس-درون-ينقذ-قطة-من-الغرق-بطريقة-غريبة-1115303167.html
لحظات تحبس الأنفاس... "درون" ينقذ قطة من الغرق بطريقة غريبة
لحظات تحبس الأنفاس... "درون" ينقذ قطة من الغرق بطريقة غريبة
سبوتنيك عربي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق عملية إنقاذ قطة، بعدما جرفتها مياه الفيضانات في مقاطعة جيلين الصينية. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T12:12+0000
2026-07-18T12:12+0000
2026-07-18T12:12+0000
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الجدير بالذكر أن عملية الإنقاذ أُجريت عبر استخدام طائرة مسيّرة، في عملية وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها الأولى من نوعها في العالم.وتمثلت أصعب مراحل المهمة في إقناع القطة المذعورة بالصعود إلى سلة صغيرة، لكنها سرعان ما استوعبت الموقف وصعدت إليها، ليتم نقلها بأمان بعيدًا عن الخطر.
https://sarabic.ae/20250721/درون-ذكي-ينظف-ألواح-الطاقة-الشمسية-في-الصين-فيديو-1102880416.html
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نادي الفيديو, العالم
لحظات تحبس الأنفاس... "درون" ينقذ قطة من الغرق بطريقة غريبة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق عملية إنقاذ قطة، بعدما جرفتها مياه الفيضانات في مقاطعة جيلين الصينية.
الجدير بالذكر أن عملية الإنقاذ أُجريت عبر استخدام طائرة مسيّرة، في عملية وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها الأولى من نوعها في العالم.
وتمثلت أصعب مراحل المهمة في إقناع القطة المذعورة بالصعود إلى سلة صغيرة، لكنها سرعان ما استوعبت الموقف وصعدت إليها، ليتم نقلها بأمان بعيدًا عن الخطر.