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وزير الخارجية الألماني الأسبق: على أوروبا التفاوض مع روسيا بعد إعلان بوتين استعداده للحوار

وزير الخارجية الألماني الأسبق: على أوروبا التفاوض مع روسيا بعد إعلان بوتين استعداده للحوار

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية الألماني الأسبق سيغمار غابرييل، اليوم السبت، أنه على أوروبا التفاوض مع روسيا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للحوار. 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T11:27+0000

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وأضاف غابرييل في مقابلة مع صحيفة "إن زد زد" الألمانية: "في الجزء الأول من تصريحه، قال بوتين إنه سيرحب بالتفاوض، وفي الجزء الثاني من تصريحه، نصّ على أنه سيوافق أيضًا على أي دولة أوروبية أخرى. ولو كنتُ مكان أوروبا، لقلتُ: حسنًا، سنصدق كلامك. ما هي المخاطر؟ لا توجد أي مخاطر". وأشار غابرييل إلى "ضرورة تنسيق هذا الموقف مع أوكرانيا".وفي الوقت نفسه، قال غابرييل إنه "من غير المرجح ترشيح شرودر (غيرهارد المستشار الألماني الأسبق) لمنصب المفاوض مع موسكو".وردًا على أسئلة الصحفيين حول وسيط محتمل في المفاوضات الروسية الأوروبية، أعرب بوتين عن رأيه بأنه يفضل شخصيًا المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، لكنه أشار إلى أن الأمر متروك للأوروبيين لاختيار زعيم يثقون به، ولم يدلِ بتصريحات مسيئة بحق روسيا.

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