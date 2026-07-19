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الجامعة العربية تطالب واشنطن وطهران باستئناف المفاوضات وخفض التصعيد
الجامعة العربية تطالب واشنطن وطهران باستئناف المفاوضات وخفض التصعيد
سبوتنيك عربي
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران، إلى "التحرك الفوري لخفض حدة التوتر والعودة إلى مسار المفاوضات"، محذرًا... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T12:44+0000
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وأكد فهمي، في بيان، أن "استمرار التوتر قد يدفع المنطقة إلى موجة جديدة من العنف يصعب احتواؤها، بما ينذر بخسائر واسعة لجميع الأطراف، ويزيد من احتمالات خروج الأوضاع عن السيطرة، فضلًا عن تداعيات اقتصادية تمتد آثارها إلى المنطقة والعالم". وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على "رفض وإدانة الاعتداءات الإيرانية"، التي استهدفت عددًا من الدول العربية، مؤكدًا أن "الدول العربية أعلنت منذ البداية رفضها للحرب، ولا ينبغي أن تتحمل تبعات استمرارها أو تصعيدها".واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد أن "المرحلة الراهنة تستوجب تغليب الحكمة وضبط النفس"، مشددًا على أن "الحوار والمفاوضات يظلان الخيار الوحيد لتسوية القضايا العالقة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260719/ترامب-المنطقة-قد-تنزلق-إلى-صراع-أوسع-نطاقا-إذا-لم-يتم-ردع-إيران-1115318941.html
https://sarabic.ae/20260719/قوة-دفاع-البحرين-إيران-تواصل-نهجها-العدائي-عبر-اعتداءاتها-الآثمة-التي-تستهدف-المدنيين-في-المملكة-1115319826.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

الجامعة العربية تطالب واشنطن وطهران باستئناف المفاوضات وخفض التصعيد

12:44 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Amr Nabilالأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي
الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Amr Nabil
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دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران، إلى "التحرك الفوري لخفض حدة التوتر والعودة إلى مسار المفاوضات"، محذرًا من "التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد، خاصة في منطقة الخليج العربي".
وأكد فهمي، في بيان، أن "استمرار التوتر قد يدفع المنطقة إلى موجة جديدة من العنف يصعب احتواؤها، بما ينذر بخسائر واسعة لجميع الأطراف، ويزيد من احتمالات خروج الأوضاع عن السيطرة، فضلًا عن تداعيات اقتصادية تمتد آثارها إلى المنطقة والعالم".
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وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على "رفض وإدانة الاعتداءات الإيرانية"، التي استهدفت عددًا من الدول العربية، مؤكدًا أن "الدول العربية أعلنت منذ البداية رفضها للحرب، ولا ينبغي أن تتحمل تبعات استمرارها أو تصعيدها".

كما دعا فهمي إلى "الالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين الولايات المتحدة وإيران، في يونيو (حزيران) الماضي، بما يشمل احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفقًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وعدم استخدام المضيق كورقة ضغط أو وسيلة للابتزاز الاقتصادي".

واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد أن "المرحلة الراهنة تستوجب تغليب الحكمة وضبط النفس"، مشددًا على أن "الحوار والمفاوضات يظلان الخيار الوحيد لتسوية القضايا العالقة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
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ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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