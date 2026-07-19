https://sarabic.ae/20260719/الجامعة-العربية-تطالب-واشنطن-وطهران-باستئناف-المفاوضات-وخفض-التصعيد-1115323546.html

الجامعة العربية تطالب واشنطن وطهران باستئناف المفاوضات وخفض التصعيد

الجامعة العربية تطالب واشنطن وطهران باستئناف المفاوضات وخفض التصعيد

سبوتنيك عربي

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران، إلى "التحرك الفوري لخفض حدة التوتر والعودة إلى مسار المفاوضات"، محذرًا... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T12:44+0000

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وأكد فهمي، في بيان، أن "استمرار التوتر قد يدفع المنطقة إلى موجة جديدة من العنف يصعب احتواؤها، بما ينذر بخسائر واسعة لجميع الأطراف، ويزيد من احتمالات خروج الأوضاع عن السيطرة، فضلًا عن تداعيات اقتصادية تمتد آثارها إلى المنطقة والعالم". وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على "رفض وإدانة الاعتداءات الإيرانية"، التي استهدفت عددًا من الدول العربية، مؤكدًا أن "الدول العربية أعلنت منذ البداية رفضها للحرب، ولا ينبغي أن تتحمل تبعات استمرارها أو تصعيدها".واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد أن "المرحلة الراهنة تستوجب تغليب الحكمة وضبط النفس"، مشددًا على أن "الحوار والمفاوضات يظلان الخيار الوحيد لتسوية القضايا العالقة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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