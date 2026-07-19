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https://sarabic.ae/20260719/قوة-دفاع-البحرين-إيران-تواصل-نهجها-العدائي-عبر-اعتداءاتها-الآثمة-التي-تستهدف-المدنيين-في-المملكة-1115319826.html
قوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة
قوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت عددًا من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة،... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T09:42+0000
2026-07-19T09:42+0000
البحرين
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
العالم العربي
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وقالت القيادة العامة، في بيان لها، إن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين"، مضيفة أن قوات الدفاع تصدت للهجمات الجوية بـ"إرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية".وأكدت أن القوات المسلحة البحرينية تواصل أداء مهامها لحماية المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الهجمات، مع الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.وأشارت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إلى أن "رجال وحدة هندسة الميدان الملكية، في حالة جاهزية كاملة للتعامل الفني والآمن مع تلك الأجسام، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة".كما أعربت القيادة العامة للقوة، عن اعتزازها بما وصفته بـ"الجاهزية القتالية المتقدمة واليقظة العالية"، التي يبديها منتسبوها في أداء واجبهم لحماية المملكة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة "استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات"، وفق تعبيرها.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-تستهدف-سفينة-ترفع-علم-تايلاند-في-مضيق-هرمز-1115288500.html
https://sarabic.ae/20260718/التعاون-الخليجي-استهداف-إيران-للبنية-التحتية-في-الكويت-والبحرين-والأردن-جريمة-حرب-1115307008.html
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البحرين, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, العالم العربي
البحرين, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, العالم العربي

قوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة

09:42 GMT 19.07.2026
© Photo / Unsplash/ Ondrej Bocek البحرين
البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© Photo / Unsplash/ Ondrej Bocek
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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت عددًا من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة، مؤكدة أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي.
وقالت القيادة العامة، في بيان لها، إن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين"، مضيفة أن قوات الدفاع تصدت للهجمات الجوية بـ"إرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية".
وأكدت أن القوات المسلحة البحرينية تواصل أداء مهامها لحماية المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الهجمات، مع الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.
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وأشارت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إلى أن "رجال وحدة هندسة الميدان الملكية، في حالة جاهزية كاملة للتعامل الفني والآمن مع تلك الأجسام، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة".

وشددت أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

كما أعربت القيادة العامة للقوة، عن اعتزازها بما وصفته بـ"الجاهزية القتالية المتقدمة واليقظة العالية"، التي يبديها منتسبوها في أداء واجبهم لحماية المملكة.
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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة "استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات"، وفق تعبيرها.
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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