https://sarabic.ae/20260719/قوة-دفاع-البحرين-إيران-تواصل-نهجها-العدائي-عبر-اعتداءاتها-الآثمة-التي-تستهدف-المدنيين-في-المملكة-1115319826.html

قوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة

قوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت عددًا من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة،... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T09:42+0000

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وقالت القيادة العامة، في بيان لها، إن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين"، مضيفة أن قوات الدفاع تصدت للهجمات الجوية بـ"إرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية".وأكدت أن القوات المسلحة البحرينية تواصل أداء مهامها لحماية المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الهجمات، مع الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.وأشارت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إلى أن "رجال وحدة هندسة الميدان الملكية، في حالة جاهزية كاملة للتعامل الفني والآمن مع تلك الأجسام، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة".كما أعربت القيادة العامة للقوة، عن اعتزازها بما وصفته بـ"الجاهزية القتالية المتقدمة واليقظة العالية"، التي يبديها منتسبوها في أداء واجبهم لحماية المملكة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة "استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات"، وفق تعبيرها.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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