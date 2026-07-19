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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
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الجيش الإيراني: الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" غربي البلاد
الجيش الإيراني: الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" غربي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الإيرانية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" غربي البلاد. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T20:40+0000
2026-07-19T20:40+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الجيش الإيراني في بيان، إن "طائرة مسيّرة من طراز إم كيو-9 جرى إسقاطها قبل ساعات، بعد إصابتها بنيران ناجحة من أنظمة قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ضمن شبكة الدفاع الجوي الموحدة في المنطقة الغربية من البلاد".وفي 18 حزيران/يونيو الماضي، وقّعت طهران وواشنطن، بوساطة دولية قادتها باكستان، مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار وترتيبات أخرى لإنهاء النزاع. ورغم ذلك، نفّذ الجيش الأميركي منذ 8 تموز/يوليو الجاري، جولات عدة من الهجمات على إيران، حيث زعمت واشنطن أن هذه الضربات جاءت ردًا على هجمات إيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريًا.فيما أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتًا إلى أن إيران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأميركي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.
https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الأردني-اعتراض-وإسقاط-3-صواريخ-إيرانية-استهدفت-أراضي-المملكة-وسقوط-رابع-في-منطقة-نائية-1115324934.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الإيراني: الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" غربي البلاد

20:40 GMT 19.07.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الإيرانية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" غربي البلاد.
وقال الجيش الإيراني في بيان، إن "طائرة مسيّرة من طراز إم كيو-9 جرى إسقاطها قبل ساعات، بعد إصابتها بنيران ناجحة من أنظمة قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ضمن شبكة الدفاع الجوي الموحدة في المنطقة الغربية من البلاد".
كما أعلن الجيش الإيراني اعتراض صاروخ كروز أُطلق من قبل الولايات المتحدة، بعد عملية تعقب وإطلاق ناجحة من منظومات قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش.
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
‏الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وسقوط رابع في منطقة نائية
13:28 GMT
وفي 18 حزيران/يونيو الماضي، وقّعت طهران وواشنطن، بوساطة دولية قادتها باكستان، مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار وترتيبات أخرى لإنهاء النزاع. ورغم ذلك، نفّذ الجيش الأميركي منذ 8 تموز/يوليو الجاري، جولات عدة من الهجمات على إيران، حيث زعمت واشنطن أن هذه الضربات جاءت ردًا على هجمات إيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريًا.
من جانبه، يرد الجيش الإيراني بضرب قواعد أميركية في عدة دول بالشرق الأوسط، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال العدائية.
فيما أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتًا إلى أن إيران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأميركي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.
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