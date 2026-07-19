https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الأردني-اعتراض-وإسقاط-3-صواريخ-إيرانية-استهدفت-أراضي-المملكة-وسقوط-رابع-في-منطقة-نائية-1115324934.html

‏الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وسقوط رابع في منطقة نائية

‏الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وسقوط رابع في منطقة نائية

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، "اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية، دون تسجيل إصابات أو... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T13:28+0000

2026-07-19T13:28+0000

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ونقل بيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".وأضاف المصدر أن "فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها".وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرارها في أداء واجبها بحماية أجواء المملكة والتعامل مع أي تهديدات بما يحفظ أمن البلاد وسلامة المواطنين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "إن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق جنوبي إسرائيل نتيجة إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "امتداد العنف إلى إسرائيل وارد" في أعقاب إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة العقبة.وفي السياق، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بسماع دوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة، قالت إنها ناجمة عن إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ إيرانية.من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه مدينة العقبة الأردنية. وأضافت أن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية اعترضت شظايا صاروخية قالت إنه كان من المحتمل أن تصيب مدينة إيلات.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260719/قوة-دفاع-البحرين-إيران-تواصل-نهجها-العدائي-عبر-اعتداءاتها-الآثمة-التي-تستهدف-المدنيين-في-المملكة-1115319826.html

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